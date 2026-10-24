পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ে 'দলের দুর্দিনের সৈনিকদের' অগ্রাধিকার ! দলবদলুদের নিয়ে কী বললেন সুকান্ত

পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ে 'দলের দুর্দিনের সৈনিকদের' অগ্রাধিকার ! দলবদলুদের নিয়ে কী বললেন সুকান্ত
Priority in selection of candidates: ড্রপ বক্সে নাম জমার সময় বাড়াল বিজেপি ! 26 অক্টোবর বিকেল 5টা শেষ সময় ।
Published : October 24, 2026 at 7:14 PM IST
কলকাতা, 24 অক্টোবর: দলের কঠিন সময়ে যাঁরা পাশে থেকেছেন, দল ছেড়ে যাননি, আসন্ন পুরভোটে প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে তাঁদেরই অগ্রাধিকার দেওয়া হবে । তবে শুধু পুরনো কর্মী নন, জয়ের সম্ভাবনা, স্বচ্ছ ভাবমূর্তি এবং স্থানীয় স্তরে জনপ্রিয়তাও প্রার্থী নির্বাচনের গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি । কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার নির্বাচনের প্রস্তুতিতে প্রার্থী বাছাইয়ের কৌশল স্পষ্ট করে এমনটাই জানালেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী সুকান্ত মজুমদার ।
একই সঙ্গে সাধারণ মানুষের পছন্দের প্রার্থীর নাম জমা দেওয়ার জন্য দলের ড্রপ বক্সে আবেদন জানানোর সময়সীমাও বাড়ানো হয়েছে । আগামী 26 অক্টোবর বিকেল 5টা পর্যন্ত ড্রপ বক্স কিংবা ইমেলের মাধ্যমে নাম জমা দেওয়া যাবে বলে জানিয়েছেন তিনি ।
সুকান্তের বক্তব্য, "বিজেপি প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দলীয় কর্মীদের অবদানকে গুরুত্ব দেবে । বিশেষ করে দলের খারাপ সময়ে যাঁরা নিষ্ঠার সঙ্গে সংগঠনের পাশে থেকেছেন, তাঁদের প্রতি দলের স্বাভাবিকভাবেই সহানুভূতি রয়েছে । তবে তার অর্থ এই নয় যে অন্য কেউ প্রার্থী হওয়ার সুযোগ পাবেন না । সমাজের বিশিষ্ট ব্যক্তিদের নামও বিবেচনা করা হবে । সব দিক খতিয়ে দেখেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে দল ।"
কলকাতা ও হাওড়া পুরসভার আসন্ন নির্বাচনকে সামনে রেখে সাধারণ মানুষের মতামত জানতে বিজেপির পার্টি অফিসের বাইরে ড্রপ বক্স রাখা হয়েছিল । সেই ব্যবস্থার মাধ্যমে নিজেদের পছন্দের প্রার্থীর নাম জানাতে পারছেন সাধারণ মানুষ । প্রথমে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে আবেদন জমা দেওয়ার কথা থাকলেও এ বার সেই সময়সীমা বাড়িয়ে 26 অক্টোবর করা হয়েছে । সুকান্ত জানিয়েছেন, লক্ষ্মীপুজোর পরদিন অর্থাৎ 26 অক্টোবর বিকেল 5টা পর্যন্ত ড্রপ বক্স, ইমেল কিংবা জেলা সভাপতির মাধ্যমে আবেদন জমা দেওয়া যাবে । নির্ধারিত সময় পেরিয়ে গেলে আর কোনও আবেদন গ্রহণ করা হবে না ।
কীসের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাই ?
প্রার্থী নির্বাচনের ক্ষেত্রে একাধিক মাপকাঠির কথা জানিয়েছেন সুকান্ত । তাঁর বক্তব্য, দলীয় কর্মীদের পাশাপাশি সম্ভাব্য প্রার্থীর জেতার ক্ষমতা বা 'উইনেবিলিটি' খতিয়ে দেখা হবে । স্থানীয় মানুষের মধ্যে তাঁর গ্রহণযোগ্যতা কতটা, ভাবমূর্তি কেমন এবং জনসমাজে তাঁর পরিচিতি ও বিশ্বাসযোগ্যতা কতটা- সেই বিষয়গুলিও গুরুত্ব পাবে ।
শুধু রাজ্য বা জেলা নেতৃত্বের মতামতের ভিত্তিতে প্রার্থী তালিকা তৈরি হবে না বলেও জানিয়েছেন তিনি । দলের একেবারে নিচু স্তর থেকে মতামত সংগ্রহ করা হবে । জেলা ও রাজ্য স্তরের প্রবীণ নেতা, বর্তমান ও প্রাক্তন বিধায়ক এবং দলীয় পদাধিকারীদের পরামর্শও নেওয়া হবে । সব স্তরের মতামত পর্যালোচনা করে প্রার্থী তালিকা চূড়ান্ত করার পরিকল্পনা রয়েছে বিজেপির ।
সুকান্তের দাবি, প্রার্থী বাছাইয়ের ক্ষেত্রে দল ইতিমধ্যেই একাধিক কৌশলগত সিদ্ধান্ত নিয়েছে । তবে সব সিদ্ধান্ত এখনই প্রকাশ্যে আনা সম্ভব নয় । ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার তিন থেকে চার দিনের মধ্যেই প্রার্থী তালিকা প্রকাশের প্রক্রিয়া শুরু করা সম্ভব হবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন তিনি । একসঙ্গে পুরো তালিকা প্রকাশ করা হবে, নাকি ধাপে ধাপে নাম ঘোষণা করা হবে, তা দলীয় বৈঠকে ঠিক হবে ।
পুরভোটের আগে তৃণমূলের বিরুদ্ধে 'চার্জশিট' বিজেপির
আসন্ন পুরভোটে শুধু প্রার্থী বাছাই নয়, প্রচারের কৌশলও সাজাচ্ছে বিজেপি । সুকান্ত জানিয়েছেন, কেন্দ্রীয় স্তরে একটি সংকল্পপত্র ও 'চার্জশিট' তৈরি করা হবে । পাশাপাশি জেলা ও মণ্ডল স্তরেও আলাদা করে চার্জশিট এবং ইস্তাহার তৈরির পরিকল্পনা রয়েছে । তৃণমূল পরিচালিত পুরসভাগুলির বিরুদ্ধে দুর্নীতি, ব্যর্থতা এবং নাগরিক পরিষেবা নিয়ে অভিযোগ তুলে ধরতে ওয়ার্ডভিত্তিক ও জেলাভিত্তিক প্রচারের উপর জোর দিতে চাইছে গেরুয়া শিবির ।
তাঁর বক্তব্য, স্থানীয় মানুষের সমস্যাকে সামনে রেখেই পুরভোটের প্রচার সাজানো হবে । কোন ওয়ার্ডে কী সমস্যা রয়েছে, নাগরিক পরিষেবা নিয়ে মানুষের অভিযোগ কী এবং পুরসভার কাজকর্ম নিয়ে কোথায় অসন্তোষ রয়েছে, সেই বিষয়গুলি চিহ্নিত করে প্রচারের পরিকল্পনা করছে বিজেপি ।
লাইনে তৃণমূলের লোকজনও
প্রতিদিন বহু মানুষ তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসছেন বলে জানিয়েছেন সুকান্ত । তাঁদের মধ্যে তৃণমূল কংগ্রেসের লোকজনও রয়েছেন । এই বিষয়ে তাঁর বক্তব্য, তিনি একজন জনপ্রতিনিধি । তাই তাঁর সঙ্গে দেখা করতে আসায় কারও ক্ষেত্রেই বাধা নেই । তবে কারও সঙ্গে দেখা করা মানেই তাঁকে প্রার্থী করা হবে, এমন কোনও সিদ্ধান্তের ইঙ্গিত নয় । প্রার্থী কে হবেন, তা দলের বিবেচনা এবং শেষ পর্যন্ত নির্বাচনের ফলই স্পষ্ট করবে ।
সুকান্তের এই মন্তব্য ঘিরে রাজনৈতিক মহলে আলোচনা শুরু হয়েছে । পুরভোটের আগে অন্য দল থেকে আসা ব্যক্তিদের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে বিবেচনা করা হবে কি না, তা নিয়ে জল্পনা থাকলেও বিজেপি নেতৃত্বের বক্তব্য, প্রার্থীর গ্রহণযোগ্যতা ও জয়ের সম্ভাবনা যাচাই করেই সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে ।
ডেঙ্গি মোকাবিলা নিয়েও আশ্বাস
পুরভোটের প্রস্তুতির পাশাপাশি ডেঙ্গি ও স্বাস্থ্য পরিষেবা নিয়েও মুখ খুলেছেন সুকান্ত । তাঁর বক্তব্য, ডেঙ্গি মোকাবিলা একটি বড় চ্যালেঞ্জ । তবে রাজ্যে বিধানসভা নির্বাচনে জয়ের পর পুরসভা নির্বাচনেও বিজেপি জয়ী হবে বলে আশাপ্রকাশ করেছেন তিনি ।
ডেঙ্গি নিয়ন্ত্রণে নাগরিকদের সচেতনতা ও সহযোগিতার উপর জোর দিয়েছেন কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী । তাঁর কথায়, জমা জল পরিষ্কার রাখা, মশার বংশবিস্তার রোধ এবং প্রশাসনের নির্দেশ মেনে চলার ক্ষেত্রে সাধারণ মানুষের সহযোগিতা অত্যন্ত জরুরি । নাগরিকদের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছাড়া ডেঙ্গি মোকাবিলা করা সম্ভব নয় বলেও মন্তব্য করেছেন তিনি ।
একই সঙ্গে তিনি দাবি করেছেন, ডেঙ্গি পরিস্থিতি নিয়ে তথ্য গোপন করবে না রাজ্য সরকার বা পুরসভা । তাঁর বক্তব্য, কোথাও সমস্যা থাকলে তা স্বীকার করে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করা হবে । 'অজানা জ্বর' বলে বিভ্রান্তি না ছড়িয়ে প্রকৃত পরিস্থিতি সামনে রেখে কাজ করার আশ্বাসও দিয়েছেন তিনি । সুকান্তের দাবি, গত বছরের তুলনায় এ বছর এখনও পর্যন্ত ডেঙ্গি প্রতিরোধের ক্ষেত্রে সরকার ভালো জায়গায় রয়েছে ।
কটাক্ষ তৃণমূলের প্রতীক নিয়েও
তৃণমূল কংগ্রেসের প্রতীক নিয়ে দলের অভ্যন্তরীণ দ্বন্দ্বের প্রসঙ্গেও কটাক্ষ করেছেন সুকান্ত । আগামী 30 অক্টোবর জাতীয় নির্বাচন কমিশন সংশ্লিষ্ট দুই পক্ষের বক্তব্য শুনতে পারে বলে যে প্রসঙ্গ উঠেছে, তা নিয়ে তাঁর মন্তব্য, দুই পক্ষই নিজেদের ‘আসল তৃণমূল’ বলে দাবি করছে। কিন্তু কোন পক্ষের দাবি গ্রহণযোগ্য, তা নির্বাচন কমিশনই ঠিক করবে ।
সুকান্তের কটাক্ষ, সাধারণ মানুষই বুঝতে পারছেন না কোন পক্ষ আসল তৃণমূল । রাজ্যের প্রাক্তন শাসকদলের অস্তিত্ব নিয়েও তিনি বিদ্রূপ করেন । তাঁর বক্তব্য, যে বিষয়টি নিয়ে মানুষের মধ্যেই বিভ্রান্তি রয়েছে, তা নিয়ে এত মাথাব্যথার কারণ কী, সেটাই তাঁর বোধগম্য হচ্ছে না ।
সব মিলিয়ে কলকাতা ও হাওড়া পুরভোটের আগে প্রার্থী বাছাই, সংগঠনের পুরনো কর্মীদের গুরুত্ব, সম্ভাব্য প্রার্থীদের ভাবমূর্তি এবং তৃণমূলের বিরুদ্ধে প্রচার- এই চারটি বিষয়কে সামনে রেখে এগোতে চাইছে বিজেপি । 26 অক্টোবর বিকেল 5 টায় প্রস্তাবিত প্রার্থীদের নাম জমা দেওয়ার সময়সীমা শেষ হওয়ার পর দলীয় স্তরে যাচাই-বাছাইয়ের প্রক্রিয়া আরও গতি পাবে বলে মনে করা হচ্ছে । তবে চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকায় কারা জায়গা পান, তা নির্ভর করবে দলীয় সিদ্ধান্ত এবং নির্বাচনী কৌশলের উপর ।