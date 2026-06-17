মালদা জেলা পরিষদে ভাঙন, সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা তৃণমূলের একাংশের
আস্থা প্রমাণের বৈঠক কবে ডাকবেন জেলাশাসক, তা নিয়ে জল্পনা ৷ অনাস্থা প্রস্তাব ইস্যু আদালতে গড়ানোর সম্ভাবনা !
Published : June 17, 2026 at 2:41 PM IST
মালদা, 17 জুন: এবার মালদা জেলা পরিষদে তৃণমূলে ভাঙন ৷ পরিষদের সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন তৃণমূলের 17 জন সদস্য ৷ মালদার জেলাশাসকের কাছে সেই অনাস্থা প্রস্তাব সংক্রান্ত চিঠি জমা দিয়েছেন তাঁরা ৷ তবে, জেলাশাসকের দফতর থেকে এখনও সেই অনাস্থার প্রেক্ষিতে সভার দিন ঘোষণা করা হয়নি ৷
উল্লেখ্য, মালদা জেলা পরিষদে মোট সদস্য সংখ্যা 43 জন ৷ তেইশের পঞ্চায়েত নির্বাচনের ভিত্তিতে এর মধ্যে 34 জন সদস্য তৃণমূলের ৷ কংগ্রেসের সদস্য রয়েছেন পাঁচ ও বিজেপির চারজন ৷ মালদা জেলা পরিষদের আসন বিন্যাস এমনটাই ৷ এই অবস্থায় তৃণমূলের 17 জন সদস্য দলীয় সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষ এবং সহ-সভাধিপতি আবু তৈয়ব মহম্মদ রফিকুল হোসেনের বিরুদ্ধে জেলাশাসকের কাছে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছেন ৷
তবে, আস্থা প্রমাণের জন্য কবে বৈঠক হবে, তা এখনও ঠিক হয়নি ৷ জেলাশাসক এখনও পর্যন্ত সেই আস্থা বৈঠকের দিন ঘোষণা করেননি ৷ কিন্তু প্রশ্ন উঠেছে, কোন অংকে 43 আসনবিশিষ্ট এই জেলা পরিষদে তৃণমূলের 17 জন সদস্য সভাধিপতি এবং সহ-সভাধিপতির বিরুদ্ধে অনাস্থা আনলেন ? আস্থা প্রমাণের সভায় তাঁরা কীভাবে শীর্ষ দুই পদাধিকারীর বিরুদ্ধে অনাস্থার প্রমাণ দিতে পারবেন ? এই টানাপোড়েনে জেলা পরিষদের ভবিষ্যতই বা কী ?
এই মুহূর্তে জেলা পরিষদের ক্ষমতাসীন গোষ্ঠী দু’টি ভাগে বিভক্ত ৷ একটি গোষ্ঠীর নেতৃত্বে রয়েছেন সভাধিপতি লিপিকা বর্মন ঘোষের স্বামী (যিনি অলিখিতভাবে সভাধিপতির যাবতীয় কাজকর্ম চালান বলে অভিযোগ) প্রসেনজিৎ ঘোষ ৷ আরেকটি গোষ্ঠী প্রসেনজিৎ বিরোধী হিসাবে তৃণমূলের অন্দরে পরিচিত ৷ এই গোষ্ঠীর নেতৃত্বে কে রয়েছেন, তা এখনও স্পষ্ট নয় ৷ গত 15 জুন জেলাশাসকের কাছে এই অনাস্থা প্রস্তাব জমা পড়েছে ৷ যদিও বিষয়টি নিয়ে সংবাদমাধ্যমের সামনে মুখ খুলতে রাজি নন মালদার জেলাশাসক রাজনবীর সিং কাপুর ৷
সংখ্যাতত্ত্বের নিরিখে অনাস্থার মাধ্যমে সভাধিপতি ও সহ-সভাধিপতিকে পদ থেকে সরাতে গেলে কমপক্ষে 22 জন সদস্যের সমর্থন লাগবে ৷ অনাস্থা প্রস্তাবকারীদের দাবি, তাঁদের হাতে পর্যাপ্ত সদস্য রয়েছেন ৷ অনাস্থা প্রস্তাবকারীদের অন্যতম প্রতিভা সিং বলেই দিয়েছেন, "আমাদের সমর্থনে ইতিমধ্যেই 26 জন সদস্য রয়েছেন ৷ আস্থা প্রমাণের সভায় তাঁরা অনাস্থার পক্ষে ভোট দেবেন ৷ এখন আমরা এর বেশি কিছু বলব না ৷ সভার দিন সব প্রমাণ হয়ে যাবে ৷"
যদিও প্রতিভা সিংয়ের দাবিকে উড়িয়ে প্রসেনজিৎ গোষ্ঠীর এক সদস্য বলেছেন, "বিক্ষুব্ধরা দিবাস্বপ্ন দেখছেন ৷ তাঁরা কিছুতেই আস্থা প্রমাণের সভায় নিজেদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা দেখাতে পারবেন না ৷ একথা এখনই জোর দিয়ে বলে দিতে পারি ৷ সভার দিনই আমার দাবির সত্যতা সবাই জানতে পারবেন ৷"
তবে কি বিক্ষুব্ধদের তাসের টেক্কা কংগ্রেসের পাঁচ সদস্য ? কারণ, রাজনীতির অংকে বিজেপির সদস্যরা আস্থা-অনাস্থার এই খেলা থেকে নিজেদের দূরে সরিয়ে রাখবেন, তা কার্যত নিশ্চিত ৷ তার প্রমাণ মিলেছে হবিবপুরের বিজেপি সদস্য তারাশংকর রায়ের কথায় ৷ তিনি বলেন, "আমরা ভোটাভুটিতে নেই ৷ তবে পরিস্থিতির উপর নজর রেখে চলেছি ৷"
রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের মতে, এই পরিস্থিতিতে তৃণমূলের বিক্ষুব্ধরা কংগ্রেসের পাঁচ সদস্যের উপরেই ভরসা রেখে চলছেন ৷ কংগ্রেস যেদিকে ঝুঁকবে, সেদিকেই সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকবে ৷ তবে, কংগ্রেসের সদস্যরা ভোটাভুটিতে অংশগ্রহণ করবেন কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয় ৷ কংগ্রেসের তরফে এনিয়ে এখনও কেউ কোনও মন্তব্য করেননি ৷
জেলা কংগ্রেসের সাধারণ সম্পাদক মোত্তাকিন আলমের বক্তব্যে অবশ্য আভাস পাওয়া গিয়েছে, তাঁদের সদস্যরা ভোটাভুটিতে অংশ নেবেন ৷ তিনি বলেন, "আমরাও পুরো ঘটনাবলীর উপর নজর রেখে চলেছি ৷ একটা কথা বলতে পারি, আমাদের পাঁচ সদস্যের ভোট একইদিকে যাবে ৷"
এই পরিস্থিতিতে লাখ টাকার প্রশ্ন, জেলাশাসক কবে আস্থা প্রমাণের সভা ডাকবেন ? প্রশাসনিক সূত্রে যা জানা যাচ্ছে, তাতে জেলা পরিষদের তৃণমূল সদস্যদের কপালে ভাঁজ পড়তে পারে ৷ সেই সূত্রের কথায়, এই অনাস্থা প্রস্তাবের সভা নিয়ে প্রশাসন টালবাহানা করবে ৷ সভার আয়োজনের জন্য সময় নেবে ৷ প্রশাসন চায়, বিষয়টি আদালত পর্যন্ত যাক ৷ তাহলেই মালদা জেলা পরিষদে প্রশাসক নিয়োগ করতে জেলা প্রশাসনের কোনও বাধা থাকবে না ৷
শুধু মালদা জেলা পরিষদ নয়, রাজ্যের যে কোনও গ্রাম পঞ্চায়েত, পঞ্চায়েত সমিতি, জেলা পরিষদ, পুরনিগম কিংবা পুরসভায় এমন পরিস্থিতি তৈরি হলে প্রশাসক নিয়োগকেই প্রাধান্য দেওয়া হবে ৷ তবে, এটা বিজেপি পরিচালিত রাজ্য সরকারের অলিখিত সিদ্ধান্ত কি না জানা নেই কারও ৷ তবে, প্রশাসক নিয়োগ হলে বকলমে রাজ্য সরকারই সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করতে পারবে ৷ এই পরিস্থিতিতে মালদা জেলা পরিষদের ভবিষ্যৎ কোন দিকে গড়ায়, এই পরিস্থিতির জন্য জেলার উন্নয়ন ব্যহত হয় কি না, সেটাই দেখার ৷