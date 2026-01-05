দুর্গাপুর পশ্চিমে বিধায়ক লক্ষণের বদলে দিলীপকে প্রার্থী করার দাবি, প্রকাশ্যে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব
নামেই বিজেপি, তৃণমূলের হয়ে কাজ করছে, পালটা কটাক্ষ লক্ষ্মণ ঘড়ুইয়ের ৷ শৃঙ্খলা রক্ষা কমিটি বিষয়টি দেখছে, মন্তব্য দুর্গাপুর পশ্চিমের বিধায়কের ৷
Published : January 5, 2026 at 6:39 PM IST
দুর্গাপুর, 5 জানুয়ারি: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করার দাবি বিজেপির জেলা কমিটির সদস্যের ৷ যে কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক লক্ষ্মণ ঘড়ুই ৷ আর এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে পশ্চিম বর্ধমান জেলা বিজেপিতে গোষ্ঠীদ্বন্দ্বের অভিযোগ ৷ নাম না-করেই বর্তমান বিধায়ককে ওই কেন্দ্র থেকে টিকিট না-দেওয়ার পক্ষে সওয়াল করলেন ওই বিজেপি নেতা ৷
উল্লেখ্য, সম্প্রতি পশ্চিম বর্ধমান বিজেপির জেলা কমিটির সদস্য অভিজিৎ ভট্টাচার্য একটি পোস্ট করেন সোশাল মিডিয়ায় ৷ যেখানে কারও নাম করেননি তিনি ৷ তবে, তাঁর পোস্টে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভা কেন্দ্রে লক্ষ্মণ ঘড়ুইকে প্রার্থী না-করার পক্ষে সওয়াল করেছেন তিনি ৷ ওই বিজেপি নেতা লেখেন, "দুর্গাপুর পশ্চিম বিধানসভায় দাদা তোমার বাই-বাই ৷" যা নিয়ে জেলা রাজনৈতিক মহলের মত, অভিজিৎ ভট্টাচার্য-সহ বিজেপির একাংশ ওই কেন্দ্রে লক্ষ্মণ ঘড়ুইকে চাইছে না ৷
এ নিয়ে প্রশ্ন করা হলে অভিজিৎ ভট্টাচার্য বলেন, "আমাদের আক্ষেপ রয়েছে গত 2024 লোকসভা নির্বাচনে বর্ধমান-দুর্গাপুর কেন্দ্রে বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষকে আমরা জেতাতে পারিনি ৷ তাই আমরা চাই আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে দুর্গাপুর পশ্চিম কেন্দ্রে দিলীপ ঘোষকে প্রার্থী করা হোক ৷ আমরা ওই আসন থেকে দিলীপদা’কে জিতিয়ে আনব ৷ আর সেই নিয়েই আমার ফেসবুক পোস্ট ছিল ৷"
এক্ষেত্রে নাম না-নিলেও তিনি বুঝিয়ে দেন, বর্তমান বিধায়ককে জেলা বিজেপির একাংশ ওই আসনে ফের প্রার্থী হিসেবে চাইছে না ৷ তবে, এ নিয়ে অভিজিৎ ভট্টাচার্যকে তৃণমূলের লোক বলে নিশানা করেছেন লক্ষ্মণ ৷ তিনি বলেন, "এরা নামে বিজেপি করে ৷ আদতে এরা তৃণমূলের হয়ে প্রচার করে ৷ যদি কোনও আক্ষেপ থাকে, তাহলে তা আমাদের দলের শীর্ষ নেতৃত্ব জানাবে ৷ এভাবে প্রকাশ্যে চিৎকার করত না ৷ এ নিয়ে দলের শৃঙ্খলারক্ষা কমিটি আছে, তাঁরা বিষয়টা দেখছে ৷"
এই বিষয়টিকে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব বলে কটাক্ষ করেছেন পশ্চিম বর্ধমান জেলা তৃণমূলের মুখপাত্র উজ্জ্বল মুখোপাধ্যায় ৷ তিনি বলেন, "এই বিষয়টা আমাদের দেখার কথা নয় ৷ কে কী পোস্ট করছে, তা আমরা দেখি না ৷ তবে, অবশ্যই এতে বিজেপির গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকট হল ৷ তাই ফেসবুকে লিখছে 'বাই-বাই' ৷ আর এটা ঠিকই যে আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি শুধু দুর্গাপুর পশ্চিম নয়, পুরো পশ্চিমবঙ্গ থেকে বাই-বাই হয়ে যাবে ৷"