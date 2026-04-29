ওরা আমাদের ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ভোটের সকালে বিস্ফোরক মমতা; ভবানীপুরের পথে শুভেন্দু

ওরা আমাদের ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে, ভোটের সকালে বিস্ফোরক মমতা; ভবানীপুরের পথে শুভেন্দু
Published : April 29, 2026 at 8:53 AM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: ঘড়ির কাঁটায় সকাল সাতটা বাজতেই শুরু হয়েছে দ্বিতীয় তথা শেষ দফার ভোটগ্রহণ । আর সেই ভোটের সকালেই এক বেনজির ছবি ধরা পড়ল কলকাতার রাজপথে । এ দফায় 142 টি কেন্দ্রের মধ্যে হটস্পট ভবানীপুরে মুখোমুখি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী ৷ এই হাই-ভোল্টেজ লড়াইয়ের মধ্যেই সকাল সকাল রাস্তায় নেমে কার্যত চমক দিলেন দু’জনেই ।
সাধারণত ভোটের দিন সকালে বাড়িতেই থাকেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । বিকেলের দিকে ভোট দিতে বেরোনোই তাঁর বহুদিনের রীতি । কিন্তু এদিন সেই ছক ভেঙে সকাল সকালই চেতলায় পৌঁছে যান তৃণমূল নেত্রী । রাস্তায় নেমেই কেন্দ্রীয় বাহিনী ও নির্বাচন কমিশনের পর্যবেক্ষকদের বিরুদ্ধে একগুচ্ছ বিস্ফোরক অভিযোগ তোলেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, "বাইরে থেকে আসা পর্যবেক্ষকরা বিজেপির নির্দেশে কাজ করছেন । এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষ কীভাবে নির্ভয়ে ভোট দেবেন ?"
তিনি আরও দাবি করেন, ভোটের আগের রাতেই তৃণমূলের দলীয় পতাকা খুলে ফেলা হয়েছে । এলাকায় বহিরাগতদের দাপট, কর্মী-সমর্থকদের উপর ধরপাকড় সব মিলিয়ে পরিস্থিতি নিয়ে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করেন মমতা । এমনকী 70 নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলরকে গৃহবন্দি করে রাখার অভিযোগও তোলেন তিনি । তাঁর কথায়, "ওরা আমাদের ছেলেদের তুলে নিয়ে যাচ্ছে । সারা রাত আমরা ঘুমোতে পারিনি ।"
অন্যদিকে, মুখ্যমন্ত্রীর আগেই ময়দানে নেমে পড়েন শুভেন্দু অধিকারী । সকালবেলায় হনুমান মন্দিরে পুজো সেরে সরাসরি বুথ পরিদর্শনে বেরিয়ে পড়েন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা। ভবানীপুরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে কর্মীদের মনোবল বাড়াতে এবং ভোট পরিস্থিতি খতিয়ে দেখতে সক্রিয় ভূমিকা নিতে দেখা যায় বিরোধী দলনেতাকে ।
এই দুই শীর্ষ নেতার সক্রিয় উপস্থিতি ভবানীপুরের লড়াইকে আরও তীব্র করে তুলেছে । রাজনৈতিক মহলের মতে, এটি শুধু একটি বিধানসভা কেন্দ্রের লড়াই নয়, এটি একেবারেই মর্যাদার যুদ্ধ । 2021 সালের নন্দীগ্রামের মতোই এবার কলকাতার বুকে তৈরি হয়েছে সেই স্নায়ুযুদ্ধের আবহ ।
সকাল থেকেই ভবানীপুরে ভোটারদের দীর্ঘ লাইন নজরে পড়েছে। কড়া নিরাপত্তার মধ্যে চলছে ভোটগ্রহণ । কেন্দ্রীয় বাহিনীর টহল, বুথের বাইরে সতর্কতা সব মিলিয়ে প্রশাসন কোনও ঝুঁকি নিতে চাইছে না । তবে শুধু ভবানীপুর নয়, এদিন রাজ্যের 142টি আসনে ভোট হচ্ছে । কলকাতা, হাওড়া, হুগলি, উত্তর ও দক্ষিণ 24 পরগনা, নদিয়া-বিস্তৃত এই পর্বে লড়াই করছেন 66 জন হেভিওয়েট প্রার্থী । অভিজ্ঞ মন্ত্রী থেকে নবাগত, সবাই ময়দানে । ফলে ভোটের সমীকরণ বহুস্তরীয় ।
প্রথম দফায় প্রায় 93 শতাংশ ভোট পড়েছিল, যা ইতিমধ্যেই নজর কেড়েছে । ফলে স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন, দ্বিতীয় দফা কি সেই রেকর্ড ছাপিয়ে যাবে ? ভোটারদের উৎসাহ কিন্তু তারই ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
সবমিলিয়ে, দ্বিতীয় দফার ভোট শুধুই সংখ্যা নয়, এটি নেতৃত্বের লড়াই, সংগঠনের শক্তির পরীক্ষা এবং জনমতের স্পষ্ট বার্তা পাওয়ার মঞ্চ । আর সেই মঞ্চের কেন্দ্রবিন্দুতে একটাই প্রশ্ন, ভবানীপুরে শেষ হাসি হাসবেন কে ? মমতা, না শুভেন্দু ?
