গাড়িতে করে মুখবন্ধ খামে মোবাইল ঢুকল স্ট্রংরুম চত্বরে ! আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে উত্তেজনা
278 নম্বর লেখা একটি গাড়িতে করে আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ভিতরে ঢোকে মোবাইল ফোন ৷ কীভাবে গাড়িটি ঢুকল, সদুত্তর নেই কমিশনের কাছেও !
Published : May 3, 2026 at 8:38 PM IST
আসানসোল, 3 মে: ভোট গণনার একদিন আগে আসানসোলে একদিকে যেখানে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের প্রার্থীরা মন্দিরে পুজো দিয়ে জয়ের প্রার্থনা করতে ব্যস্ত, ঠিক সেই সময়েই স্ট্রংরুম চত্বরে সন্দেহজনক ঘটনাকে ঘিরে তৈরি হল তীব্র উত্তেজনা ৷ ঘটনাটি সামনে আসতেই রাজনৈতিক মহলে চাঞ্চল্য ছড়ালো ৷
আসানসোল ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে অবস্থিত স্ট্রংরুমে কড়া নিরাপত্তার মধ্যেই ইভিএম ও ভিভিপ্যাট মেশিনগুলি সংরক্ষিত রয়েছে ৷ গণনার 24 ঘণ্টা আগে সেখানে কেন্দ্রীয় বাহিনী ও রাজ্য পুলিশের নজরদারি চলছে ৷ এই পরিস্থিতির মধ্যে কলেজের ভিতরে একটি গাড়ির প্রবেশ করায় চাঞ্চল্য ছড়িয়ে পড়ে ৷
প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্রের ক্রমিক নম্বর (278) লেখা একটি গাড়ি স্ট্রংরুম চত্বরে ঢোকার চেষ্টা করে ৷ সেই সময় সেখানে উপস্থিত বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের এজেন্ট ও প্রতিনিধিরা গাড়িটিকে থামিয়ে দেন ৷ তল্লাশি চালানোর দাবি জানান ৷ পরে গাড়িটি আটকিয়ে খুঁটিয়ে তল্লাশি করা হয় ৷ তল্লাশির সময় সেখান থেকে একটি সিল করা খাম উদ্ধার হয় ৷ সেই খামকে ঘিরেই মূল বিতর্কের সূত্রপাত ৷
খামটি খুলে দেখা যায়, তার মধ্যে রানিগঞ্জ বিধানসভা কেন্দ্র সংক্রান্ত কিছু গুরুত্বপূর্ণ নথিপত্রের পাশাপাশি, একটি সুইচ অফ অবস্থায় থাকা মোবাইল ফোন রয়েছে ৷ বিষয়টি সামনে আসতেই উপস্থিত প্রতিনিধিরা তীব্র আপত্তি জানান এবং নিরাপত্তা ব্যবস্থা নিয়ে প্রশ্ন তোলেন ৷
ঘটনাস্থলে থাকা রাজনৈতিক দলগুলির প্রতিনিধিদের দাবি, স্ট্রংরুমের মতো স্পর্শকাতর এলাকায় কীভাবে একটি মোবাইল ফোন সিল করা খামে করে ভিতরে ঢুকল, তা নিয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা দিতে হবে প্রশাসনকে ৷ অনেকেই আশঙ্কা প্রকাশ করছেন, এই ধরনের ঘটনা ভোট গণনার আগে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি তৈরি করতে পারে ৷
এই বিষয়ে সংশ্লিষ্ট এক আধিকারিক, যিনি নিজেকে ইনফ্রাস্ট্রাকচারের দায়িত্বপ্রাপ্ত বলে পরিচয় দেন, তিনি জানান যে সিল করা খামের ভিতরে মোবাইল ফোন থাকার বিষয়টি তাঁর জানা ছিল না ৷ তিনি বলেন, "খামের ভিতরে কী রয়েছে, তা আমার জানা ছিল না ৷ বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷" তবে কীভাবে ওই মোবাইলটি সেখানে এল, বা কার দায়িত্বে এটি ছিল—সে বিষয়ে তিনি স্পষ্ট করে কিছু বলতে পারেননি ৷
ঘটনাকে কেন্দ্র করে কিছু সময়ের জন্য স্ট্রংরুম চত্বরে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়ে ৷ ফলে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে নিরাপত্তা আরও জোরদার করা হয় ৷ কেন্দ্রীয় বাহিনী ও পুলিশ দ্রুত পরিস্থিতি সামাল দেয় ৷ পরে নির্বাচনী আধিকারিকদের হস্তক্ষেপে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হয় বলে জানা গিয়েছে ৷ এদিকে বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের পক্ষ থেকে এই ঘটনায় গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করা হয়েছে ৷ তাদের দাবি, পুরো বিষয়টির নিরপেক্ষ তদন্ত হওয়া উচিত এবং দোষীদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নিতে হবে ৷ পাশাপাশি, নির্বাচন কমিশনের কাছে লিখিত অভিযোগ দায়ের করার কথাও জানিয়েছে শাসক-বিরোধী উভয়পক্ষ ৷
প্রশাসনের তরফে জানানো হয়েছে, ঘটনাটি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে ৷ সেই মতো প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেওয়া হবে ৷ ভোট গণনার আগে এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না-ঘটে, সে দিকেও বিশেষ নজর দেওয়া হচ্ছে ৷ আপাতত পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে থাকলেও, এই ঘটনাকে ঘিরে রাজনৈতিক মহলে চাপানউতোর শুরু হয়েছে ৷