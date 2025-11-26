বিশ্বাস করো আমি চুরি করিনি, কুণালকে ফোনে আবেগঘন বার্তা পার্থর
বুধবার কুণাল ঘোষকে ফোন করেছিলেন পার্থ চট্টোপাধ্যায়৷ তখনই তিনি এই কথা বলেন বলে জানা গিয়েছে৷ পাশাপাশি তিনি নাকি কুণালকে বলেছেন, "আমি এতটা খারাপ নই।"
Published : November 26, 2025 at 7:33 PM IST
কলকাতা, 26 নভেম্বর: জেলমুক্তির পর জনসমক্ষে বিশেষ না-এলেও, আড়ালে কি নিজের হারানো ভাবমূর্তি উদ্ধারে সচেষ্ট হয়েছেন রাজ্যের প্রাক্তন শিক্ষামন্ত্রী? সদ্য অস্ত্রোপচার হওয়া তৃণমূলের মুখপাত্র কুণাল ঘোষকে ফোন করে পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের আবেগঘন বার্তা সেই জল্পনাকেই উস্কে দিল।
সূত্রের খবর, দলের রাজ্য সাধারণ সম্পাদক কুণাল ঘোষের শারীরিক অবস্থার খোঁজ নিতে ফোন করেছিলেন পার্থবাবু। কিন্তু সেই ফোনালাপ কেবল সৌজন্য বিনিময়েই সীমাবদ্ধ থাকেনি। সেখানেই আক্ষেপের সুরে প্রাক্তন মন্ত্রীকে বলতে শোনা যায়, "আমি এতটা খারাপ নই।"
এসএসসি নিয়োগ দুর্নীতি মামলায় অভিযুক্ত পার্থ চট্টোপাধ্যায় ফোনে নিজেকে নির্দোষ দাবি করে বলেন, "বিশ্বাস করো, আমি চুরি করিনি। আমাকে সবাই ভুল বুঝছে।" যদিও এই ফোন প্রসঙ্গে কুণাল ঘোষ জানিয়েছেন, এটি নিতান্তই ব্যক্তিগত কথোপকথন ছিল। তাঁর অসুস্থতার খবর পেয়েই পার্থবাবু ফোন করেছিলেন এবং কথা বলতে গিয়ে কিছুটা আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন।
শুধুমাত্র ফোনে নিজেকে নির্দোষ দাবি করাই নয়, রাজনীতির মূল আঙিনায় ফিরতেও যে তিনি মরিয়া, তা স্পষ্ট হয়েছে তাঁর সাম্প্রতিক পদক্ষেপে। বুধবারই বিধানসভার স্পিকার বিমান বন্দ্যোপধ্যায়কে চিঠি দিয়ে আসন্ন শীতকালীন অধিবেশনে যোগ দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করেছেন বেহালা পশ্চিমের বিধায়ক।
জামিনে জেল থেকে বাড়িতে ফিরেই ঘনিষ্ঠ মহলে তিনি কাজে ফেরার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। তবে ইচ্ছা থাকলেই এখনই অধিবেশনে যোগ দেওয়া নিয়ে কিছুটা আইনি ও পদ্ধতিগত জটিলতা রয়েছে। বিধানসভা সূত্রে খবর, প্রেসিডেন্সি জেল কর্তৃপক্ষের তরফে এখনও পার্থ চট্টোপাধ্যায়ের জামিনের আনুষ্ঠানিক চিঠি বিধানসভার দফতরে পৌঁছায়নি। এই ছাড়পত্র না-আসা পর্যন্ত তাঁর অধিবেশনে যোগ দেওয়া নিয়ে সংশয় থাকছে।
পাশাপাশি, বিধানসভায় তিনি কোথায় বসবেন, তা নিয়েও তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা। একসময়ের দোর্দণ্ডপ্রতাপ পরিষদীয় মন্ত্রী এখন দল থেকে সাসপেন্ড। তাই স্পিকারের ডানদিকে ট্রেজারি বেঞ্চে বা শাসকদলের নির্ধারিত ব্লকে তাঁর বসার সুযোগ নেই। বিধানসভার রীতি অনুযায়ী, স্পিকারের ডানদিকে সরকার পক্ষ এবং বামদিকে বিরোধীরা বসেন। মাঝখানের নিরপেক্ষ আসনে বসেন আইএসএফ বিধায়ক নওশাদ সিদ্দিকি।
মনে করা হচ্ছে, সাসপেন্ডেড বিধায়ক হিসেবে পার্থ চট্টোপাধ্যায় অধিবেশনে যোগ দিলে তাঁকে নওশাদ সিদ্দিকির আশেপাশেই কোনও আসনে বসার ব্যবস্থা করে দেওয়া হতে পারে। যদিও শাসকদলের তরফে বিষয়টি নিয়ে এখনও কেউ মুখ খোলেননি। সব মিলিয়ে, ফোনে কুণালকে আবেগঘন বার্তা ও স্পিকারকে চিঠি, এই জোড়া পদক্ষেপে স্পষ্ট যে আইনি লড়াইয়ের পাশাপাশি পার্থ চট্টোপাধ্যায় এখন নিজেকে রাজনৈতিক ও সামাজিকভাবেও প্রাসঙ্গিক রাখতে চাইছেন।