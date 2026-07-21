চাকরি বিক্রি হবে না, বদলিতেও কড়াকড়ি! বিধানসভায় 46 হাজার কোটির শিক্ষা বাজেট পেশ মন্ত্রীর
কোনও স্কুলে অনুমোদিত পদের 70 শতাংশের বেশি শিক্ষক থাকলে তবেই বদলির অনুমতি মিলবে ৷ মিড-ডে মিলে ইসকন বিতর্কের জবাব মন্ত্রীর ৷
Published : July 21, 2026 at 7:53 PM IST
কলকাতা, 21 জুলাই: শিক্ষাব্যবস্থাকে পণ্য হতে দেবে না সরকার ৷ বিক্রি হবে না শিক্ষকতার চাকরিও ৷ মঙ্গলবার বিধানসভায় স্কুল শিক্ষা দফতরের বাজেট পেশ করে, এমনই বার্তা দিলেন দফতরের মন্ত্রী দীপক বর্মন ৷ বিধানসভায় 2026-27 অর্থবর্ষের জন্য সাধারণ শিক্ষা, ক্রীড়া ও যুব পরিষেবা-সহ একাধিক খাতে মোট 46 হাজার 254 কোটি 9 লক্ষ 87 হাজার টাকার অনুমোদনের প্রস্তাব পেশ করেছেন তিনি ৷ পাশাপাশি প্রাথমিক শিক্ষাকে নিছক প্রশাসনিক খাত নয়, বরং জাতীয় উন্নয়নের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিনিয়োগ হিসেবে বর্তমান সরকার দেখছে বলে জানান দীপক বর্মন ৷
এ দিন জবাবি ভাষণে বিগত তৃণমূল সরকারের শিক্ষক বদলি নীতির কড়া সমালোচনা করেন মন্ত্রী ৷ তাঁর অভিযোগ, আগের সরকারের বদলি নীতি ছিল ব্যক্তিনির্ভর ৷ টাকার বিনিময়ে ও বিশেষ সুবিধার ভিত্তিতে বদলি হতো ৷ এবার শিক্ষকের অভাব মেটাতে বদলি নিয়মে কড়াকড়ি আনছে রাজ্য সরকার ৷
স্কুল শিক্ষা দফতরের মন্ত্রী তাঁর ভাষণে বলেন, "যে বিদ্যালয়ে অনুমোদিত পদের 70 শতাংশের বেশি শিক্ষক থাকবেন, সেখান থেকেই শুধুমাত্র বদলির অনুমতি দেব ৷ অন্যথায় নয় ৷" রাজ্যে শিক্ষক নিয়োগ দুর্নীতি নিয়ে চলা বিতর্কের আবহে স্কুল শিক্ষামন্ত্রী কড়া ভাষায় বলেন, "আমরা শিক্ষাকে পণ্য করব না ৷ আমরা শিক্ষকতার চাকরিকেও পণ্য করব না ৷ একটিও চাকরি আমরা বিক্রি করব না ৷"
রাজ্যের পরিকাঠামো এবং বিদ্যালয়গুলির মানোন্নয়নে একাধিক পদক্ষেপের কথা ঘোষণা করা হয়েছে এই বাজেটে ৷ প্রতিটি সরকারি স্কুলে স্বচ্ছ পানীয় জল এবং শৌচাগারের পাশাপাশি ফ্যান, গ্যাস সংযোগ এবং সৌর বিদ্যুতের সুবিধা নিশ্চিত করা হবে ৷ এই বছর রাজ্যে 800টি 'পিএম শ্রী' বিদ্যালয় তৈরি করা হবে বলে জানান তিনি ৷ পাশাপাশি 20 লক্ষ টাকা ব্যয়ে এক হাজারটি স্কুলে 'অটল টিঙ্কারিং ল্যাব' গড়ে তোলার কথা জানান মন্ত্রী ৷ বিশেষ চাহিদা সম্পন্ন পড়ুয়াদের জন্য প্রতিটি বিদ্যালয়ে নতুন করে র্যাম্প তৈরি করা হবে ৷ খুব শীঘ্রই 5 হাজার 298 জন বিশেষ শিক্ষক নিয়োগ করবে রাজ্য ৷ যার মধ্যে 2 হাজার 715 জন প্রাথমিক এবং 2 হাজার 583 জন শিক্ষক-শিক্ষিকা মাধ্যমিক স্তরে নিয়োগ হবেন ৷
চুক্তিভিত্তিক কর্মীদের জন্য এই বাজেটে বড় সুখবর রয়েছে ৷ 2 হাজার 280 জন শিক্ষাবন্ধু, এসএসকে-র 30 হাজার 592 জন এবং এমএসকে-র 6 হাজার 291 জন সহায়ক ও সহায়িকা-সহ বিভিন্ন স্তরের চুক্তিভিত্তিক শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সাম্মানিক বৃদ্ধির প্রস্তাব অর্থ দফতরে পাঠানো হয়েছে ৷ 'পিএম পোষণ' বা মিড-ডে মিল প্রকল্পে ইসকনের 'অন্নমৃত' সংস্থার মাধ্যমে খাবার দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে ওঠা প্রশ্নেরও জবাব দেন মন্ত্রী ৷ তিনি বলেন, "সংস্থাটি লাভজনক নয় ৷ যদি অন্য কেউ যদি ভর্তুকি মূল্যে এই কাজ করতে চায়, তবে সরকার তা বিবেচনা করবে ৷ ইতিমধ্যেই পার্শ্ব শিক্ষকদের সাম্মানিক মাসে পাঁচ হাজার টাকা বাড়ানো হয়েছে ৷"
ডিজিটাল শিক্ষায় জোর দিতে স্কুলের পঠনপাঠনে অডিয়ো-ভিজ্যুয়াল কন্টেন্ট এবং দীক্ষা পোর্টাল ব্যবহার করা হবে ৷ উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে ইউপিএসসি, নিট বা আইআইটি-র মতো প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য সরকারি স্তরে বিশেষ কোচিংয়ের ব্যবস্থা করা হবে ৷ এছাড়াও ছাত্রছাত্রীদের সুপ্ত প্রতিভা বিকাশে ফের রাজ্যে শুরু হতে চলেছে 'কলা উৎসব' ৷
বিরোধীদের সমালোচনা প্রসঙ্গে 'চালুনি এবং সুচ'-এর প্রবাদ টেনে আনেন মন্ত্রী ৷ সব শেষে সুনীল মল্ল রায়ের কবিতার লাইন উদ্ধৃত করে তিনি বলেন, "বেরিয়ে যখন পড়েছি রে ভাই, থামলে তো আর চলবে না ৷" বিদ্যালয়গুলিতে পড়াশোনার হারানো পরিবেশ ফিরিয়ে আনার বার্তা দিয়ে তিনি তাঁর বক্তব্য শেষ করেন ৷ মন্ত্রীর কথায়, "আবারও আমাদের স্কুলগুলি গুঞ্জরিত হয়ে উঠুক, মুখরিত হয়ে উঠুক আমাদের ছাত্রদের কলতানে ৷"