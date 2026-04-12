'কোথা কোথা খুঁজেছি তোমায় !' প্যারোডির ঝড়ে বিজেপিকে নিশানা সায়নীর

রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, বিশেষ করে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' এর প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, দিদি ছাড়া গতি নেই ।

দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে প্রচারে সায়নী ঘোষ (নিজস্ব চিত্র)
Published : April 12, 2026 at 1:28 PM IST

দুর্গাপুর, 12 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের কাউন্টডাউন শুরু হতেই বঙ্গে তুঙ্গে উঠেছে রাজনৈতিক প্রচার । প্রথম দফার ভোটের আগে জেলায় জেলায় ভিভিআইপি নেতাদের দৌড়ঝাঁপের মধ্যেই দুর্গাপুর-আসানসোল শিল্পাঞ্চলে নজর কাড়লেন তৃণমূল কংগ্রেসের সাংসদ সায়নী ঘোষ ।

পাণ্ডবেশ্বরের দুর্গাপুর-ফরিদপুর ব্লকের ইছাপুরে সভামঞ্চে উঠে অন্যরকম ভঙ্গিতে আক্রমণ শানালেন সায়নী। বক্তৃতার চেয়ে গানে গানে, প্যারোডির ছন্দে বিজেপিকে নিশানা করে জনতার মন জয় করলেন এই তরুণ সাংসদ । তাঁর কণ্ঠে ভেসে এল-'হারিয়ে যখন বিজেপি গেছে, তখন হারিয়ে যেতে দিন... আর এক দুই তিন, জোড়াফুলে ছাপ দিন ।' মুহূর্তে তাতে সাড়া দেয় উপস্থিত জনতা ।

বিজেপিকে 'ভোটপাখি' বলে কটাক্ষ করে সায়নী বলেন, "নির্বাচনের আগে উড়ে উড়ে আসে, ভোটের পরে আর খুঁজে পাওয়া যায় না ।" সেই সুরেই জনপ্রিয় গানের লাইন টেনে তাঁর খোঁচা, "নির্বাচন মিটে গেলে মানুষ তখন খুঁজছে, আর গাইছে-'কোথা কোথা খুঁজেছি তোমায়, তুমি জানো না ।" তাঁর এই প্যারোডি-ভিত্তিক আক্রমণে হাসির রোল ওঠে সভায় ।

শুধু বিরোধী আক্রমণ নয়, রাজ্যের শাসকদলের সাফল্যের কথাও তুলে ধরেন তিনি । মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে বাংলার পরিবর্তনের কথা স্মরণ করিয়ে সায়নী বলেন, "34 বছরের সিপিএম শাসনের অবসান ঘটিয়েছেন দিদি । এমন অবসান যে লাল কাপড় যত না লালঝান্ডাই দেখা যায়, তার চেয়ে অনেক বেশি দেখা যায় বিরিয়ানির দোকানে !"

রাজ্যের বিভিন্ন সামাজিক প্রকল্প, বিশেষ করে 'লক্ষ্মীর ভান্ডার' এর প্রসঙ্গ টেনে তাঁর মন্তব্য, "লাভ ছাড়া ক্ষতি নেই, দিদি ছাড়া গতি নেই ।" এই স্লোগানেও সাড়া দেয় জনতা ।

এদিনের সভা থেকে নির্বাচনকে শুধুমাত্র রাজনৈতিক লড়াই হিসেবে দেখেননি সায়নী । তাঁর দাবি, "এবারের ভোট শুধু তৃণমূলের নয়, বাংলাকে এবং বাংলা ভাষাকে রক্ষা করার লড়াই ।"

একই সঙ্গে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির পুরনো ভোট প্রতিশ্রুতির প্রসঙ্গ টেনে কটাক্ষ করেন তিনি । সায়নীর কথায়, "বছরে 2 কোটি চাকরি, অ্যাকাউন্টে 15 লক্ষ টাকা, এসব প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে?" খানিক থেমে জবাবও দিয়েছেন নিজেই ৷ সায়নীর কথায়, "বিজেপির ধাপ্পাবাজি ধরে ফেলেছে বাংলার মানুষ !" নাম না করে মোদি-শাহকে নিশানা করে এও বলেন, "আগে মধ্যপ্রদেশ, বিহার সামলা, তারপর দেখবি বাংলা!"

নির্বাচনের আগে প্রচারের ময়দানে এই ভিন্নধর্মী প্যারোডি-রাজনীতি যে জনতার মধ্যে আলাদা সাড়া ফেলছে, তা স্পষ্ট । রাজনৈতিক তর্কের মধ্যেই গান আর ব্যঙ্গের মিশেলে সায়নী ঘোষের এই প্রচারভঙ্গি এবারের ভোটে নতুন মাত্রা যোগ করল বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।

