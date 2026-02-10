রাজু ঝা খুনে কালীঘাটের ভাইপো জড়িত, বিস্ফোরক দাবি করলেন সৌমিত্র খাঁ

রাজু ঝা খুনে কালীঘাটের ভাইপো জড়িত, বিস্ফোরক দাবি করলেন সৌমিত্র খাঁ
মঙ্গলবার দুর্গাপুর বিজেপি কার্যালয়ে দলীয় কাজে এসেছিলেন৷ সেখানে তিনি রাজু ঝা খুন নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করেন৷
Published : February 10, 2026 at 4:33 PM IST
দুর্গাপুর, 10 ফেব্রুয়ারি: কয়লা মাফিয়া রাজু ঝা খুন নিয়ে বিস্ফোরক দাবি করলেন বিষ্ণুপুরের সাংসদ বিজেপির সৌমিত্র খাঁ৷ তাঁর দাবি, রাজু ঝা খুনের সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে কালীঘাটের ভাইপো৷ তবে কাকে তিনি কালীঘাটের ভাইপো হিসেবে বোঝাতে চাইছেন, সেটা অবশ্য বলেলনি সৌমিত্র খাঁ৷
মঙ্গলবার তিনি এসেছিলেন শিল্পশহর দুর্গাপুরে৷ সেখানে বিজেপির দলীয় কার্যালয়ে এসেছিলেন সাংগঠনিক কাজে৷ সেখানেই তিনি সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে এই বিস্ফোরক দাবি করেন৷
2023 সালের 1 এপ্রিল খুন হন রাজু ঝা৷ পূর্ব বর্ধমানের শক্তিগড়ে 19 নম্বর জাতীয় সড়কের ধারে তাঁকে গুলি করা খুন করা হয়৷ সেই সময় তাঁর গাড়ির রাস্তার পাশে একটি ধাবায় দাঁড়িয়েছিল৷ তিনি তখন গাড়িতেই ছিলেন৷ আচমকা আততায়ীরা এসে খুন করে যায় রাজু ঝা-কে৷
রাজু ঝা কয়লা মাফিয়া হিসেবে পরিচিত ছিলেন এক সময়৷ পরে তিনি বিজেপিতেও যোগদান করেন৷ ফলে এই ঘটনা নিয়ে তোলপাড় রাজ্য রাজনীতি৷ শুরু হয় তদন্ত৷ কয়েকজন গ্রেফতারও হয়৷ তবে রাজু ঝাকে কেন খুন করা হয় সেই তথ্য এখনও সামনে আসেনি৷ তার মধ্যে ঘটনার প্রায় তিনবছর পর এই নিয়ে নতুন বিতর্ক কার্যত তৈরি হল সৌমিত্র খাঁয়ের মন্তব্যের জেরে৷
সোমবার কয়লা ও বালিপাচার কাণ্ডে দু’জনকে গ্রেফতার করে ইডি৷ ধৃতদের মধ্যে একজনের নাম চিন্ময় মণ্ডল ও অপরজনের নাম কিরণ খাঁ৷ এই নিয়ে মঙ্গলবার প্রশ্ন করা হয় সৌমিত্র খাঁকে৷ তাঁকে বলা হয়, সোমবার রাতে কিরণ খাঁ ও চিন্ময় মণ্ডল গ্রেফতার হয়েছে৷ এর পর প্রশ্ন না-শুনেই সৌমিত্র বলেন, ‘‘কখনও বলে দেবেন না যে খাঁ পদবি আপনার কাছের লোক!’’
সম্প্রতি বাঁকুড়ায় বালি-কাণ্ডে সৌমিত্র খাঁয়ের নাম জড়িয়ে দেওয়ার অভিযোগ ওঠে৷ সেই প্রসঙ্গ তুলতেই বিষ্ণুপুরের সাংসদ বলেন, ‘‘ওই তো তৃণমূলের ভাই শেষে বের হল৷ শেষে তদন্ত করে দেখা গেল যে তৃণমূল পঞ্চায়েতের প্রধানের ভাই৷ সব জায়গায় তৃণমূল জড়িত৷’’ তাঁর আরও দাবি, যেখানে দুর্নীতি, সেখানেই নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস৷
সৌমিত্র খাঁ জানিয়েছেন, তিনি সম্প্রতি বিজেপির বর্ধমান বিভাগের দায়িত্ব পেয়েছেন৷ তার পর তিনি এই এলাকায় কয়লা-বালি দুর্নীতি কোন কোন সরকারি আধিকারিক জড়িত, সেই বিষয়ে তথ্য জোগাড় করা শুরু করেছেন৷ এর পর তিনি রাজু ঝা খুনের প্রসঙ্গে তোলেন৷
সৌমিত্র খাঁ বলেন, ‘‘বর্ধমান বিভাগের দায়িত্ব নেওয়ার পর আমি শুনেছি, কোনও একজন কয়লা মাফিয়া, পরে ব্যবসায়ী হয়েছিলেন, তাঁকে নাকি কোনও মন্ত্রী খুন করিয়েছিলেন৷’’ কোন ব্যবসায়ী, সেই নাম নিজে বলেননি সৌমিত্র৷ তিনি বলেন, ‘‘এই যে ব্যবসায়ী খুন হয়েছিলেন, কী ঝা সম্ভবত৷’’ এর পর তাঁকে রাজু ঝা-র নাম বলা হয়৷ উত্তরে ‘হ্যাঁ’ বলেন সৌমিত্র৷ তার পর যোগ করেন, ‘‘সেই খুনের পিছনে নাকি একজন এসপি (পুলিশ সুপার), একজন মন্ত্রী আর একজন ভাইপো জড়িত আছেন৷’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘এর পিছনে অনেক কিছু রয়েছে৷ একটা লোক হঠাৎ করে খুন হল৷ তার পর আর কোনও কিছু হল না৷ এটার পিছনে ভাইপোও নাকি জড়িত আছে৷ খুব চিন্তার বিষয়৷ আমাকে অনেক লোক বলল৷ আমি যেহেতু একজন জনপ্রতিনিধি, সেই কারণে আমি শুনতে পাই আরকি৷’’
বিজেপিতে যোগ দেওয়ার জন্যই কি রাজু ঝা-কে খুন করা হল? উত্তরে সৌমিত্র খাঁ বলেন, ‘‘ইডি অফিসারকে নাকি বলেছিলেন যে কিছু খাতাপত্র নিয়ে যাবেন বলে শুনেছিলাম৷ তার ফলেই খুনটা হয়েছে৷’’ তবে প্রশ্ন ওঠে, ভাইপো বলতে তিনি কাকে বোঝাতে চাইছেন? সৌমিত্র অবশ্য কারও নাম করেননি৷ তিনি শুধু বলেছেন, ‘‘ভাইপো বলতে কালীঘাটের ভাইপো৷ একটাই তো ভাইপো৷’’