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কুণালের গায়ে ডিম! শাহের দ্বারস্থ সৌগত, নালিশ '2000 পার্টি অফিস ভাঙচুর' নিয়েও

সৌগত রায় চিঠিতে লিখেছেন, দলের সাধারণ কর্মীদের যথেচ্ছভাবে মারধর করা হচ্ছে এবং নেতাদের দেখলেই গায়ে ডিম ছোড়া হচ্ছে ।

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কুণালের গায়ে ডিম! শাহের দ্বারস্থ সৌগত (নিজস্ব চিত্র)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 6:32 PM IST

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কলকাতা, 16 জুন: কুণাল ঘোষের উপর ডিম ধেয়ে আসার ঘটনা নিয়ে এবার কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে কড়া চিঠি লিখলেন তৃণমূল সাংসদ সৌগত রায় ৷ রাজ্যে পালাবদলের পর এমন বেশ কয়েকটি ঘটনা ঘটলেও, কুণালের উপর 'ডিম-হামলা'-র ঘটনা ঘটেছে স্বয়ং মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাড়ির পাড়ায় ৷ ফলে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিরাপত্তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আদি তৃণমূলের নেতারা ৷ ইতিমধ্যেই কুণাল ঘোষ এই নিয়ে সরব হয়েছেন ৷ আর এবার এবিষয়ে উদ্বেগ প্রকাশ করে সরাসরি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর দ্বারস্থ হলেন সৌগত রায় ৷ তিনি অভিযোগ জানিয়েছেন সার্বিক হিংসার পরিস্থিতি নিয়েও ৷

রাজ্যে ক্ষমতার হাতবদলের পর থেকেই শাসক থেকে বিরোধী আসনে নেমে আসা তৃণমূল কংগ্রেসের কর্মী-সমর্থকদের ওপর লাগাতার হামলার অভিযোগ সামনে আসছে । তবে সম্প্রতি এই রাজনৈতিক হিংসা এক নতুন এবং অবমাননাকর মাত্রা পেয়েছে । প্রকাশ্য রাস্তায় তৃণমূল নেতাদের লক্ষ্য করে যথেচ্ছভাবে ডিম ছোড়া হচ্ছে । আর এই ঘটনা থেকে বাদ যাচ্ছে না খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কালীঘাটের বাসভবনের বাইরের চত্বরও । সেখানে পুলিশের উপস্থিতিতেই সদ্য প্রাক্তন শাসকদলের অন্যতম পরিচিত মুখ তথা বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক কুণাল ঘোষকে লক্ষ্য করে ডিম ছোড়ার ঘটনা ঘটেছে । এই ঘটনায় রাজনৈতিক মহলে রীতিমতো শোরগোল পড়ে গিয়েছে । প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর নিশ্ছিদ্র নিরাপত্তাবেষ্টনীর ঠিক বাইরে এই ধরনের ঘটনা ঘটায় তীব্র ক্ষোভ এবং চরম উদ্বেগ প্রকাশ করে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের দ্বারস্থ হয়েছেন দমদমের প্রবীণ তৃণমূল সাংসদ ৷

মঙ্গলবার, 16 জুন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীকে লেখা একটি অত্যন্ত কড়া চিঠিতে কুণাল ঘোষের ওপর হওয়া এই আচমকা হামলার তীব্র নিন্দা করেছেন বর্ষীয়ান এই সাংসদ । ওই চিঠির বয়ান অনুযায়ী, শুধুমাত্র কুণাল ঘোষের ঘটনাই নয়, রাজ্যে ভোট পরবর্তী রাজনৈতিক হিংসা এবং সামগ্রিক আইনশৃঙ্খলার চরম অবনতির বিষয়টিও অমিত শাহের নজরে এনেছেন তিনি । চিঠির বয়ান থেকে স্পষ্ট, গত 4 মে বিধানসভা নির্বাচনের ফল ঘোষণার পর থেকেই গোটা রাজ্যে তৃণমূল নেতা-কর্মীদের ওপর একতরফা আক্রমণ চলছে। এই পরিস্থিতির নিখুঁত চিত্র তুলে ধরে চিঠিতে তিনি জানিয়েছেন যে, ইতিমধ্যেই রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে তৃণমূল কংগ্রেসের অন্তত 2000টি পার্টি অফিস ব্যাপক ভাঙচুর করা হয়েছে । দলের সাধারণ কর্মীদের যথেচ্ছভাবে মারধর করা হচ্ছে এবং নেতাদের দেখলেই গায়ে ডিম ছোড়া হচ্ছে ।

এর পাশাপাশি নিজের এলাকার একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করে তিনি জানিয়েছেন যে, কলকাতা পুরসভার 93 নম্বর ওয়ার্ডে, যেখানে তিনি নিজে বসবাস করেন, সেখানকার তৃণমূল কার্যালয়টিও দুষ্কৃতীরা সম্পূর্ণ ভেঙে গুঁড়িয়ে দিয়েছে । এই বিষয়ে স্থানীয় পুলিশের নিষ্ক্রিয়তার কড়া সমালোচনা করে তিনি জানিয়েছেন, পুলিশকে বারবার অভিযোগ জানানো সত্ত্বেও তারা দোষীদের বিরুদ্ধে কোনও আইনি ব্যবস্থাই নেয়নি ।

তবে গতকাল কালীঘাটের ঘটনা সমস্ত রাজনৈতিক সৌজন্য ও শালীনতার সীমা অতিক্রম করেছে বলে অভিযোগ করে, সেই কথা চিঠির ছত্রে ছত্রে তুলে ধরেছেন এই প্রবীণ সাংসদ । দেশের মাওবাদী সমস্যা দমনে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর সাফল্যের প্রশংসা দিয়ে চিঠিটি শুরু করলেও, গতকালের ঘটনার পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিয়ে অমিত শাহকে তিনি লিখেছেন, "গতকাল প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর কার্যালয় তথা বাসভবনের বাইরের ওই অনভিপ্রেত ঘটনায় আমি গভীরভাবে মর্মাহত, আর সেই কারণেই আপনাকে এই চিঠি লিখতে বাধ্য হচ্ছি ।"

চিঠিতে তিনি উল্লেখ করেছেন, গতকাল তিনি রাজ্যের বর্তমান রাজনৈতিক পরিস্থিতি নিয়ে আলোচনার জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে বৈঠকে বসেছিলেন । তাঁদের সঙ্গে সেই গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, ডেরেক ও'ব্রায়েন, বিধায়ক কুণাল ঘোষ এবং দলের প্রবীণ নেতা শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । আলোচনা চলাকালীনই কুণাল ঘোষ বাইরে অপেক্ষারত সংবাদমাধ্যমের প্রতিনিধিদের সঙ্গে কথা বলার জন্য বেরিয়ে যান ।

সাংসদ সৌগত রায়ের চিঠির বয়ান অনুযায়ী, কিছু সময় পরেই কুণাল ঘোষ অত্যন্ত বিপর্যস্ত অবস্থায় ভেতরে ফিরে আসেন এবং উপস্থিত শীর্ষ নেতৃত্বকে জানান যে, সংবাদমাধ্যমের ক্যামেরার সামনে বক্তব্য রাখার সময় আচমকা কিছু লোক তাঁকে লক্ষ্য করে ডিম ছুড়তে শুরু করে । ছোড়া ডিম তাঁর মুখে এবং জামায় এসে লাগে । এই ঘটনার কথা শুনে ভেতরে থাকা সকলেই কার্যত স্তম্ভিত হয়ে যান । খোদ প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে কীভাবে এমন একটি ঘটনা ঘটতে পারে, তা নিয়ে বড়সড় প্রশ্ন ওঠে । সাংসদ জানিয়েছেন, এই ঘটনার পরই তিনি কালক্ষেপ না-করে কালীঘাট থানার ওসি, দক্ষিণ কলকাতার ডেপুটি কমিশনার এবং ডিরেক্টর জেনারেল অফ সিকিউরিটির কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন ।

চিঠির শেষে রাজ্যে শান্তি ফেরানোর দায়ভার যে বর্তমান শাসকদলেরই, সে কথা মনে করিয়ে দিয়ে সৌগত রায় লিখেছেন, "যেহেতু পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনে বিজেপি বর্তমানে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে জয়লাভ করেছে, তাই রাজ্যে শান্তি ও শৃঙ্খলা নিশ্চিত করার সম্পূর্ণ দায়িত্ব এখন বিজেপিরই ।" রাজ্যে যাতে এই ধরনের অবমাননাকর ও হিংসাত্মক ঘটনার আর পুনরাবৃত্তি না-হয়, তা নিশ্চিত করতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কাছে জরুরি হস্তক্ষেপের দাবি জানিয়েছেন তিনি ।

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SAUGATA ROY
AMIT SHAH
ডিম
কুণাল ঘোষ
EGG ATTACK ON KUNAL GHOSH

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