বিজেপির 'সংখ্যালঘু-বিরোধী মনোভাব'! ইউসিসি-র বিরোধিতায় সরব সৌগত-কুণাল
তৃণমূলের একাংশের দাবি, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির মতামত ও উদ্বেগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব না-দিয়ে এই ধরনের সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয় ।
Published : June 27, 2026 at 1:40 PM IST
কলকাতা, 27 জুন: আগামী সোমবার বিধানসভায় পেশ হতে চলেছে অভিন্ন দেওয়ানি বিধি বিল । আর তার আগেই নিজেদের অবস্থান স্পষ্ট করে দিল কালীঘাট-পন্থী তৃণমূল কংগ্রেস । দলের প্রবীণ নেতা সৌগত রায় সাফ জানিয়ে দিলেন, ইউনিফর্ম সিভিল কোড বা ইউসিসি-র বিরোধিতা করবে তাঁর দল । শুধু বিরোধিতাই নয়, এই আইনকে ঘিরে বিজেপির আসল উদ্দেশ্য নিয়েও তীক্ষ্ণ প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন তিনি ।
সৌগত রায়ের কথায়, "আমরা প্রথম থেকেই বলে আসছি, এই ধরনের আইনের কোনও প্রয়োজনীয়তা নেই । ওরা এই আইন করে আসলে সংখ্যালঘুদের প্রতি নিজেদের বিরূপ মনোভাবকেই লালন করার চেষ্টা করছে ।" ভারতীয় সংবিধানের 44 নম্বর অনুচ্ছেদের প্রসঙ্গ টেনে তিনি আরও বলেন, এই বিধান আইনত বাধ্যতামূলক নয়, তা হলে এই মুহূর্তে এই প্রশ্ন তোলার কারণটা আসলে কী ?
উত্তরাখণ্ড, অসম, গুজরাত-সহ একাধিক বিজেপি-শাসিত রাজ্যের পথ ধরে এ বার পশ্চিমবঙ্গেও অভিন্ন দেওয়ানি বিধি চালু করার প্রস্তুতি নিয়েছে রাজ্যের নতুন সরকার। নির্বাচনী ইস্তাহারে এই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল বিজেপি এবং ক্ষমতায় আসার পরই সেই প্রতিশ্রুতি পূরণের পথে হাঁটছে তারা । দলের দাবি, রাজ্যের অগ্রাধিকারমূলক আইন প্রণয়নের তালিকায় ইউসিসি বিল অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ একটি পদক্ষেপ ।
কিন্তু ঠিক এই জায়গাতেই সরব হয়েছে বিরোধী শিবির । তৃণমূলের তরফে বার্তা দেওয়া হয়েছে, সমতা ও ন্যায়বিচারের আদর্শ তারা সমর্থন করলেও, এই আইনকে রাজনৈতিক মেরুকরণের হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহার করার যে প্রবণতা বিজেপির রয়েছে, তা মেনে নেওয়া যায় না । দলের বক্তব্য, ভারতের শক্তি তার বৈচিত্র্যের মধ্যে । কোনও সামাজিক পরিবর্তন ওপর থেকে জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যায় না, তার জন্য চাই ব্যাপক আলাপ-আলোচনা এবং পারস্পরিক আস্থা ।
অন্যদিকে, একই সুরে সরব হলেন তৃণমূলের আরেক নেতা কুণাল ঘোষও । তিনি বললেন, "ইউসিসি নিয়ে আমাদের বক্তব্য আগে থেকেই আছে । বিলের ভাষা ও ড্রাফট এখনও হাতে আসেনি, সেটা দেখার পরেই চূড়ান্ত মন্তব্য করা সম্ভব ।"
প্রকাশ্যে না-বললেও তৃণমূলের একাংশের তরফে আরও দাবি করা হয়েছে যে, আদিবাসী সম্প্রদায় এবং প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলির মতামত ও উদ্বেগকে সর্বোচ্চ গুরুত্ব না-দিয়ে এই ধরনের সংবেদনশীল সিদ্ধান্ত নেওয়া ঠিক নয় । নবান্ন সূত্রে অবশ্য জানা গিয়েছে, প্রস্তাবিত বিলে পাহাড় ও জঙ্গলমহলের কিছু বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রচলিত রীতিনীতি এবং সাংবিধানিক সুরক্ষার বিষয়টি বিবেচনায় রাখা হতে পারে । তবে সেই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত বিল পেশের সময়ই স্পষ্ট হবে ।
রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের একাংশের মতে, পশ্চিমবঙ্গের মতো বহু সম্প্রদায়ের রাজ্যে ইউসিসি নিয়ে এই বিতর্ক আগামী দিনে আরও জটিল আকার নিতে পারে । শাসক বিজেপি যেখানে এই বিলকে সংস্কারের প্রতীক হিসেবে তুলে ধরতে চাইছে, সেখানে বিরোধীরা একে সামাজিক বিভাজনের রাজনীতি বলেই চিহ্নিত করছে । সোমবারের বিধানসভা অধিবেশন সেই দিক থেকে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠতে চলেছে ।