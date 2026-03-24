ক্যানিং পূর্বে সমাজ বিরোধীদের ব্যবহারের অভিযোগ, শওকতের নিশানায় ISF

ক্যানিং পূর্বে সমাজ বিরোধীদের ব্যবহারের অভিযোগ, শওকতের নিশানায় ISF
2023-এর পর তৃণমূল কোনও প্ররোচনা দেয়নি ক্যানিংয়ে, দাবি শওকতের ৷ ক্যানিং পূর্বে সঠিক জবাব পাবেন আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলাম, মন্তব্য তৃণমূল প্রার্থীর ৷
Published : March 24, 2026 at 3:46 PM IST
ক্যানিং, 24 মার্চ: আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে ক্যানিং পূর্ব কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের নির্বাচনী প্রচার ক্রমশ গতি পাচ্ছে ৷ মঙ্গলবার সেখানকার তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলামের সমর্থনে প্রচারে নামলেন এলাকার বিদায়ী বিধায়ক তথা ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রের তৃণমূল প্রার্থী শওকত মোল্লা ৷ প্রচারে গিয়ে ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা কেন্দ্রে আইএসএফ-এর বিরুদ্ধে প্ররোচনামূলক কাজকর্ম ও সমাজ বিরোধীদের এলাকায় ঢোকানোর অভিযোগ করলেন শওকত ৷
মঙ্গলবার সকালে ক্যানিং পূর্বের তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলামের হয়ে প্রচারে নামলেন শওকত মোল্লা ৷ বিলাসবহুল গাড়িতে প্রার্থীকে নিয়ে রোড-শো করলেন সেখানকার বিদায়ী বিধায়ক ৷ প্রচারের মাঝেই তিনি বলেন, "2023 সালের পর থেকে তৃণমূলের তরফে কোনও উস্কানিমূলক পদক্ষেপ করা হয়নি ৷ আমরা কখনও ব্যক্তিগত আক্রমণের রাজনীতি করিনি ৷ কিন্তু, পরিকল্পিতভাবে অশান্তি তৈরির চেষ্টা চলছে এখানে ৷"
এরপরেই ক্যানিং পূর্ব বিধানসভায় সমাজ বিরোধীদের ঢোকানোর অভিযোগ করেন শওকত ৷ তিনি বলেন, "কিছু সমাজবিরোধী শক্তি অল্প বয়সের ছেলেদের ব্যবহার করে উত্তেজনা ছড়ানোর চেষ্টা করছে ৷" নাম না-করে সম্প্রতি তৃণমূল থেকে আইএসএফ-এ যোগ দেওয়া আরাবুল ইসলামকে নিশানা করেন শওকত ৷ তাঁর হুঁশিয়ারি, "ভাঙড় ও ক্যানিং পূর্বের মানুষ আগামী দিনে এই পরিস্থিতির উপযুক্ত জবাব দেবে ৷"
উল্লেখ্য, আইএসএফে যোগ দেওয়ার পরেই ক্যানিং পূর্ব থেকে বিধানসভা নির্বাচনের টিকিট পেয়েছেন আরাবুল ৷ তাই ক্যানিং পূর্বের তৃণমূলের প্রার্থী বাহারুল ইসলামের সামনে আরাবুলকে হারানোই মূল চ্যালেঞ্জ ৷ তবে, এ নিয়ে বিশেষ চিন্তিত নন শওকত ৷ এমনতি ভাঙড় বিধানসভাতেও তিনি নওশাদ সিদ্দিকীর বিরুদ্ধে জয়ী হবেন বলে দাবি করলেন ৷
তবে, তৃণমূলের প্রার্থিতালিকা ঘোষণা হওয়ার পরেই ক্যানিং পূর্বে শওকত মোল্লাকে প্রার্থী না-করায় বিক্ষোভ দেখিয়েছিল স্থানীয় নেতৃত্ব ৷ যা নিয়ে শওকত বলেন, "পরিবারের মধ্যে মতভেদ থাকতেই পারে ৷ কিন্তু, শেষ পর্যন্ত সবাইকে সঙ্গে নিয়েই এগোতে হবে ৷"
তৃণমূল প্রার্থী বাহারুল ইসলাম এদিন আত্মবিশ্বাসের সুরে বলেন, "ক্যানিং পূর্ব বিধানসভা তৃণমূল কংগ্রেসের শক্ত ঘাঁটি হিসাবেই পরিচিত ৷ শওকত মোল্লা দীর্ঘদিন ধরে এই সংগঠনকে গড়ে তুলেছেন ৷ আমি তাঁর দেখানো পথেই সাধারণ মানুষের সেবা করতে চাই ৷"
আর তাঁর প্রধান প্রতিদ্বন্দ্বী আইএসএফ প্রার্থী আরাবুল ইসলামের বিরুদ্ধে কড়া সুরে আক্রমণ শানিয়েছেন বাহারুল ইসলাম ৷ তিনি অভিযোগ করেন, "অতীতে ভাঙড়ে তৃণমূল সংগঠনকে দুর্বল করার পিছনে তাঁর (আরাবুল) ভূমিকা ছিল ৷ মানুষ সব দেখছে, সময় মতো তার জবাব দেবে ৷"