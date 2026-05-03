পক্ষপাতিত্বে অভিযুক্ত রিটার্নিং অফিসার, কাউন্টিং সেন্টারের সামনে অবস্থান বিক্ষোভে নির্দল প্রার্থী
তাঁর অভিযোগ, পোস্টাল ব্যালটের স্ট্রংরুমের দরজায় আটকানো থাকা কাগজ কিছুটা ওঠানো রয়েছে । রিটার্নিং অফিসার তাঁকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে রাজি হননি ৷
Published : May 3, 2026 at 2:00 PM IST
শান্তিপুর, 3 মে: রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে রানাঘাট কাউন্টিং সেন্টারের গেটের সামনে অবস্থান বিক্ষোভ করলেন শান্তিপুর বিধানসভার নির্দল প্রার্থী অরিন্দম ভট্টাচার্য । তিনি লিখিতভাবে নির্বাচন কমিশনেও এই বিষয়ে অভিযোগ করেছেন ৷
মূলত ঘটনার সূত্রপাত শনিবার সন্ধেতে ৷ নির্বাচন কমিশনের মেসেজ পেয়ে কাউন্টিং সেন্টারে আসেন নির্দল প্রার্থী অরিন্দম ভট্টাচার্য । তাঁর দাবি, কাউন্টিং সেন্টারে থাকা সিসি ক্যামেরায় তিনি দেখতে পান, যেখানে পোস্টাল ব্যালটের স্ট্রংরুম সেই দরজায় যে কাগজ দিয়ে আটকানো থাকে, সেই কাগজ কিছুটা ওঠানো রয়েছে । এরপরই তিনি 86 শান্তিপুর বিধানসভার দায়িত্বপ্রাপ্ত রিটার্নিং অফিসারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন । তিনি তাঁকে বলেন, দরজার সামনে গিয়ে তিনি বিষয়টি দেখতে চান । কিন্তু রিটার্নিং অফিসার তাঁকে সেই স্থানে নিয়ে যেতে রাজি হননি বলে অভিযোগ ।
এরপর তিনি বাইরে এসে নির্দিষ্ট করে ওই রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে নির্বাচন কমিশনের একটি অভিযোগ দায়ের করেন । তারপর তিনি বলেন, যতক্ষণ না-পর্যন্ত এই অভিযোগের সুনির্দিষ্ট উত্তর আসছে এবং নির্বাচন কমিশনের প্রতিনিধিরা তাঁর সঙ্গে এ বিষয়ে কথা না-বলছেন, ততক্ষণ তিনি অবস্থান বিক্ষোভ করবেন । সেই মতো তিনি রাতে গেটের সামনে নিজের দলীয় কর্মীদের নিয়ে অবস্থান-বিক্ষোভে বসে পড়েন । অরিন্দম ভট্টাচার্য বলেন, "অন্যান্য রিটার্নিং অফিসাররা প্রার্থীদের অভিযোগ অনুযায়ী সুনির্দিষ্ট জায়গায় নিয়ে গেলেও শান্তিপুরের রিটার্নিং অফিসার কোনও কথা শুনছে না ।"
তাঁর কথায়, "ইতিমধ্যেই ওই রিটার্নিং অফিসারের বিরুদ্ধে ইলেকশন কমিশনের কাছে অভিযোগ জমা দিয়েছি । অভিযোগের উত্তর যতক্ষণ পর্যন্ত না আসবে, ততক্ষণ আমরা কাউন্টিং সেন্টারে সামনে অবস্থান-বিক্ষোভ চালিয়ে যাব । রিটার্নিং অফিসারের এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব মেনে নেওয়া যায় না । আমি একজন প্রার্থী কিন্তু আমার অভিযোগ শোনা হচ্ছে না । এমনকি কমিশনের নিয়ম অনুযায়ী, যে স্ট্রংরুম সিল করা হয়েছে, আমাকে সেই রুমের সামনে নিয়ে যাওয়ার আইন রয়েছে ৷ কিন্তু সেখানেও আমাকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে না । আমি এর আগেও নিজে নির্বাচনে লড়াই করেছি ৷ বিধায়ক হয়েছি । বহু রাজ্যে ভোট পরিচালনা করেছি ৷ কিন্তু এই ধরনের পক্ষপাতিত্ব আমার কখনও চোখে পড়েনি ।" যদিও পরে নির্বাচন কমিশনের তরফ থেকে বিষয়টি খতিয়ে দেখার আশ্বাস দেওয়া হয় এবং শনিবার গভীর রাতে অবস্থান বিক্ষোভ তুলে নেন অরিন্দম ভট্টাচার্য ৷
অন্যদিকে শনিবার রানাঘাট কাউন্টিং সেন্টারের পরিদর্শনে আসেন শান্তিপুরের বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী ব্রজকিশোর গোস্বামী । দীর্ঘক্ষণ কাউন্টিং সেন্টার পরিদর্শনের পর বাইরে এসে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে তিনি বলেন, "রাজ্যে চতুর্থবারের জন্য মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মুখ্যমন্ত্রী হচ্ছেন এবং শান্তিপুরে আমার জয় নিশ্চিত । কত মার্জিনে জিতব সেটাই এখন দেখার বিষয় ।"
পাশাপাশি তিনি নির্দল প্রার্থী অরিন্দম ভট্টাচার্যের অভিযোগ এবং অবস্থান-বিক্ষোভ নিয়েও মন্তব্য করেন ৷ ব্রজকিশোর গোস্বামী বলেন, "সকল প্রার্থীদের উপস্থিতিতে স্ট্রংরুমের দরজায় সিল করা হয়েছিল । সেক্ষেত্রে অভিযোগ থাকার তো কোনও কথাই আসে না । তবে আমার কাউন্টিং সেন্টার নিয়ে কোনওরকম অভিযোগ নেই । আমাদের কর্মীরা পাহারা দিচ্ছে ঠিকই কিন্তু আমি এখনও কোনও বিতর্কিত বিষয় দেখতে পাচ্ছি না ।" কেন নির্দল প্রার্থী অবস্থান বিক্ষোভ করছেন সে বিষয়ে বিদায়ী বিধায়কের কোনও প্রতিক্রিয়া না থাকলেও তিনি বলেন, "এটি সম্পূর্ণ রিটার্নিং অফিসারের বিষয় । আমারও কোনও মতামত নেই ।"