তৃণমূলের জাতীয় মুখপাত্র পদ থেকে ইস্তফা শান্তনুর; আরজি কর বিতর্কে দুষলেন দলকে

By ETV Bharat Bangla Team

Published : May 28, 2026 at 8:34 PM IST

কলকাতা, 28 মে: রাজ্যসভার প্রাক্তন সাংসদ এবং তৃণমূল কংগ্রেস (TMC)-এর নেতা শান্তনু সেন বৃহস্পতিবার দলের জাতীয় মুখপাত্রের পদ থেকে পদত্যাগ করেছেন। একই সঙ্গে তিনি আরজি কর ধর্ষণ ও হত্যা মামলা ঘিরে তৈরি বিতর্কে দলের তীব্র সমালোচনা করেছেন এবং সাম্প্রতিক নির্বাচনী পরাজয়কে ‘অনৈতিক কার্যকলাপ’-এর প্রতি জনগণের প্রত্যাখ্যান হিসেবে অভিহিত করেছেন।

বিধানসভা নির্বাচনে শোচনীয় পরাজয়ের পর তৃণমূল যখন প্রকাশ্য বিদ্রোহ, পারস্পরিক দোষারোপ এবং সাংগঠনিক ভাঙনের মোকাবিলা করছে— ঠিক সেই সময়েই এই পদত্যাগ দলের অস্বস্তি আরও বাড়িয়ে দিল। চিকিৎসক থেকে রাজনীতিবিদ হয়ে ওঠা এবং কলকাতা পৌরনিগমের কাউন্সিলর শান্তনু সেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে তাঁর পদত্যাগপত্র জমা দিয়েছেন৷ তিনি জানিয়েছেন, যেসব বিষয় সাধারণ মানুষকে বিচ্ছিন্ন করে ফেলেছে, তিনি আর সেগুলির পক্ষে সাফাই দিতে পারছেন না।

শান্তনু সেন তাঁর চিঠিতে লিখেছেন, "জনরায় মেনে নিয়ে আমি জাতীয় মুখপাত্রের পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি ৷" তবে একই সঙ্গে জানিয়েছেন যে, তিনি দল ত্যাগ করেননি।

দলনেত্রীকে পাঠানো ইস্তফাপত্রে শান্তনু উল্লেখ করেছেন যে, তৃণমূল কংগ্রেসের সূচনালগ্ন থেকেই দলের একজন ‘নিষ্ঠাবান সৈনিক’ হওয়া সত্ত্বেও, দলের সঙ্গে যুক্ত বিভিন্ন বিতর্ককে প্রকাশ্যে সমর্থন করা নিয়ে তিনি এখন আর নৈতিকভাবে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করছেন না। বেশ কিছু কঠিন পরিস্থিতিতে, এমনকি যখন আমার বিবেক সায় দেয়নি তখনও— আমি টেলিভিশন শো ও বিভিন্ন গণমাধ্যম মঞ্চে প্রকাশ্যে দলের হয়ে লড়াই করেছি এবং সাধারণ মানুষের সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছি।

তিনি আরও সংযোজন করেন, "বর্তমান পরিস্থিতিতে বাংলার মানুষ যখন আর জি কর কাণ্ড, অভয়া কাণ্ড, চাকরি বিক্রি-সহ একাধিক অনৈতিক কাজ ও দুর্নীতির কারণে আমাদের প্রত্যাখ্যান করেছে, সেই অবস্থায় আমার মন আর কোনওভাবেই মুখপাত্র হিসেবে এগুলোকে সমর্থন করার সম্মতি দিচ্ছে না।" অর্থাৎ, দলের বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগগুলি যে একেবারে ভিত্তিহীন নয় এবং সাধারণ মানুষ যে সেই কারণেই মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন, তা একপ্রকার স্বীকার করে নিয়েছেন এই চিকিৎসক নেতা।

মুখ্যমন্ত্রীকে আরজি কর তদন্তে সাহায্য করার আশ্বাস শান্তনুর

উল্লেখ্য, আরজি কর হাসপাতালের তরুণী চিকিৎসকের মর্মান্তিক ঘটনার পর থেকেই দলের অন্দরে বেসুরো বাজছিলেন শান্তনু সেন। সেই সময় সংবাদমাধ্যমে দলের অস্বস্তি বাড়ানো মন্তব্য করার কারণে তাঁকে সাময়িকভাবে সাসপেন্ড করেছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। যদিও পরবর্তীতে সেই সাসপেনশন প্রত্যাহার করে তাঁকে পুনরায় জাতীয় মুখপাত্রের পদে ফিরিয়ে আনা হয়।

​তবে, ছাব্বিশের নির্বাচনে তৃণমূলের ভরাডুবির পর রাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। বর্তমান মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর নির্দেশে ইতিমধ্যেই আর জি করের ফাইল নতুন করে খোলা হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রীর এই উদ্যোগকে প্রকাশ্যে স্বাগত জানিয়েছেন আর জি করের প্রাক্তনী ডাঃ শান্তনু সেন। বুধবারই তিনি সংবাদমাধ্যমের সামনে আর জি কর হাসপাতালের তৎকালীন অধ্যক্ষ ডাঃ সন্দীপ ঘোষ এবং হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতির চেয়ারম্যান তথা চিকিৎসক-বিধায়ক সুদীপ্ত রায়ের বিরুদ্ধে একাধিক দুর্নীতির অভিযোগ সামনে আনেন।

মুখ্যমন্ত্রীকে তদন্তে সাহায্য করারও আশ্বাস দিয়েছেন শান্তনু। তিনি স্পষ্ট জানান যে, মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী চাইলে তিনি আর জি করের ঘটনার যাবতীয় তথ্য দিয়ে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। এতদিন কেন তিনি চুপ ছিলেন, তার কারণ ব্যাখ্যা করে শান্তনু বলেন, "শুধুমাত্র মেয়ের কেরিয়ারের কথা ভেবে এতদিন মুখ বন্ধ রাখতে বাধ্য হয়েছিলাম। কিন্তু এখন মেয়ে ডাক্তার হয়ে গিয়েছে। তাই আমার আর কোনও পিছুটান বা ভয় নেই।"

একইসঙ্গে, রাজ্যের স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বহুল চর্চিত 'উত্তরবঙ্গ লবি'-র বিরুদ্ধেও সরব হয়েছেন তিনি। তাঁর এই মন্তব্যের পরেই রাজনৈতিক মহলে জল্পনা শুরু হয়েছিল যে, তিনি হয়তো দ্রুতই তৃণমূলের সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করতে চলেছেন। বৃহস্পতিবারের ইস্তফাপত্র সেই জল্পনাকেই মান্যতা দিল।

পদ ছাড়লেন অরূপ চক্রবর্তীও

​শান্তনু সেনের পাশাপাশি বৃহস্পতিবার তৃণমূল কংগ্রেসের মুখপাত্রের পদ থেকে ইস্তফা দিয়েছেন কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলর অরূপ চক্রবর্তীও। দলের বর্তমান অবস্থা এবং হারের পর অনেকেই যখন সাংগঠনিক দায়িত্ব ছাড়ছেন, তখন অরূপের এই সিদ্ধান্ত যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। এর ঠিক একদিন আগে, বুধবার কলকাতা পুরসভার পাবলিক অ্যাকাউন্টস কমিটির (PAC) চেয়ারম্যানের পদ থেকেও তিনি পদত্যাগ করেছিলেন।

সব মিলিয়ে, বিধানসভা নির্বাচনে বিপর্যয়ের পর তৃণমূল কংগ্রেসে ভাঙন এবং নেতাদের দলত্যাগের প্রবণতা ক্রমশ বাড়ছে। সাধারণ মানুষের ক্ষোভ এবং দলের ভেতরের দুর্নীতির অভিযোগকে সামনে রেখে নেতাদের এই গণ-ইস্তফা দলের ভবিষ্যৎ নিয়ে বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তৈরি করেছে।

