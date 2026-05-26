ভোট পরবর্তী হিংসা ! সাঁইথিয়ায় বালি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, ধৃত 3

ভোট পরবর্তী হিংসা ! সাঁইথিয়ায় বালি ব্যবসায়ীকে কুপিয়ে খুনের অভিযোগ, ধৃত 3
বালি ব্যবসায়ী যুবকের ঘাড়ে ও মাথায় ধারাল অস্ত্রের কোপ ৷ বিজেপির দিকে ঝোঁকায় খুনের অভিযোগ তৃণমূল আশ্রিত দষ্কৃতীদের বিরুদ্ধে ৷
Published : May 26, 2026 at 9:13 PM IST
সাঁইথিয়া, 26 মে: বালি ব্যবসায়ীকে ভোট পরবর্তী হিংসায় খুনের অভিযোগ ৷ কাজল শেখ (32) নামে ওই বালি ব্যবসায়ীর মাথায় ধারাল অস্ত্র দিয়ে কোপ মেরে খুন করা হয়েছে বলে অভিযোগ ৷ বীরভূমের সাঁইথিয়া থানার আহমেদপুরের কুরুমসাহা গ্রামের বাসিন্দা কাজল শেখের বালির কারবারের পাশাপাশি পুরনো গাড়ি কেনাবেচার ব্যবসা ছিল ৷ পরিবারের অভিযোগ, বিজেপির দিকে ঝোঁকায় তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করেছে ৷ এই ঘটনায় এখনও পর্যন্ত তিনজনকে আটক করেছে পুলিশ ৷
বীরভূম জেলা পুলিশ সুপার সূর্যপ্রতাপ যাদব বলেন, "খবর পেয়েই পুলিশ গিয়েছিল ৷ তিনজনকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদ চলছে ৷" অভিযোগ, শো-রুম থেকে বাড়ি ফেরার সময় তাঁর পথ আটকায় স্থানীয় কয়েকজন যুবক ৷ এরপরেই তাঁকে ঘিরে ধরে মারধর করা হয় ৷ পরে ধারাল অস্ত্র দিয়ে কাজল শেখের মাথায় কোপ মারা হয় ৷ রক্তাক্ত অবস্থায় কাজল শেখকে ফেলে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা ৷ সেই সময় স্থানীয় কয়েকজন কাজলকে রাস্তায় পরে থাকতে দেখে বোলপুর মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায় ৷ সেখানেই চিকিৎসক তাঁকে মৃত বলে ঘোষণা করেন ৷
এই ঘটনায় এলাকায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায় ৷ মৃতের পরিজনের অভিযোগ, ভোটের ফলপ্রকাশের পর রাজনৈতিক হিংসার ঘটনাতেই কাজলের প্রাণ গিয়েছে ৷ রাজ্যে পালাবদল ঘটেছে, এখন ডাবল ইঞ্জিন সরকার পশ্চিমবঙ্গে ৷ ব্যবসার সুবিধার্থে কাজল গত কয়েকদিন ধরে বিজেপির দিকে ঝুঁকছিলেন ৷ সেই আক্রোশ থেকেই তৃণমূল কংগ্রেস আশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁকে খুন করেছে বলে অভিযোগ ৷
মৃতের দাদা শেখ সাগর বলেন, "দুষ্কৃতীদের মধ্যে একজন কাজলকে খুন করে বাড়ি চলে যায় ৷ তারপর স্নান করে হাসপাতালে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল ৷ ওখানে গিয়ে কাঁদছিল ৷ সন্দেহ হওয়ায় ওর বাড়িতে চড়াও হয় এলাকার লোকজন ৷ তাঁর বাড়ি থেকে রক্ত মাখা জামা উদ্ধার হয়েছে ৷ ওটা পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়েছে ৷ সাঁইথিয়া থানার পুলিশ তিনজনকে ধরে নিয়ে গিয়েছে ৷ আমার ভাই খুব সহজ সরল মানুষ ছিল ৷ খুনিরা যেন ছাড়া না-পায় ৷ ভাইয়ের সংসারটা শেষ হয়ে গেল ৷"
মৃতের স্ত্রী রিয়া খাতুন বলেন, "আমার স্বামীর সঙ্গে কারও কোনও শত্রুতা ছিল না ৷ উনি বিজেপি করছিল ৷ তাও ওঁর পরিচিত ছেলেরাই ওঁকে এইভাবে খুন করেছে ৷ আমি দোষীদের ফাঁসি চাই ৷ ওরা যেন ছাড়া না-পায় ৷"