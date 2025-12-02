ETV Bharat / politics

সঞ্চার সাথী বিতর্ক: গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘন নিয়ে সরব প্রিয়াঙ্কা, পালটা জবাব জ্যোতিরাদিত্যর

সঞ্চার সাথী অ্যাপ মোবাইলে বাধ্যতামূলক করা নিয়ে রাজনৈতিক বিতর্ক তুঙ্গে উঠেছে৷

SANCHAR SAATHI APP
প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (বাঁদিকে)৷ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া (ডানদিকে) (পিটিআই)
By ETV Bharat Bangla Team

Published : December 2, 2025 at 3:35 PM IST

2 Min Read
নয়াদিল্লি, 2 ডিসেম্বর: প্রতিটি মোবাইলে সঞ্চার সাথী অ্য়াপ ইনস্টল বাধ্যতামূলক করা নিয়ে টেলিকম বিভাগের নির্দেশিকা ঘিরে রাজধানীতে রাজনীতির উত্তাপ বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে৷ এই নিয়ে মোদি সরকারের সমালোচনায় সরব হয়েছেন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা৷ তাঁর মতে, কেন্দ্রের এই সিদ্ধান্ত একনায়কতন্ত্রের লক্ষণ৷ এই অ্যাপ মোবাইলে রাখলে নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার লঙ্ঘিত হবে৷

যদিও বিরোধীদের অভিযোগ মানতে নারাজ কেন্দ্রীয় সরকার৷ কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দাবি, এই অ্যাপ মোবাইলে ইনস্টল করে রাখা বাধ্যতামূলক করা হয়নি৷ ব্যবহারকারীরা চাইলেই ওই অ্য়াপ ডিলিট করে দিতে পারবেন৷

গতকাল, সোমবার থেকে শুরু হয়েছে সংসদের শীতকালীন অধিবেশন৷ সেই অধিবেশনের মধ্যেই কেন্দ্রের এই নির্দেশিকার জেরে মঙ্গলবার উত্তপ্ত হয়ে ওঠে সংসদ চত্বর৷ সেখানেই এই নিয়ে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হন কংগ্রেস সাংসদ প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা৷

তিনি বলেন, "সঞ্চার সাথী একটি গুপ্তচরবৃত্তির অ্যাপ৷ এটা স্পষ্টতই এটি হাস্যকর। নাগরিকদের গোপনীয়তার অধিকার রয়েছে। পরিবার ও বন্ধুদের কাছে বার্তা পাঠানোর জন্য প্রত্যেকেরই গোপনীয়তার অধিকার থাকা উচিত৷ সরকার সবকিছুতে নজরদারি করতে পারে না৷"

SANCHAR SAATHI APP
প্রিয়াঙ্কা গান্ধি বঢরা (পিটিআই)

উল্লেখ্য, টেলিকম বিভাগ মোবাইল হ্যান্ডসেটের নির্মাতা এবং আমদানিকারকদের 90 দিনের মধ্যে তাদের জালিয়াতি রিপোর্টিং অ্যাপ সঞ্চার সাথী সমস্ত নতুন ডিভাইসে আগে থেকে ইনস্টল করা আছে কি না, তা নিশ্চিত করার নির্দেশ দিয়েছে। যদিও কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার দাবি, "ব্যবহারকারীরা সঞ্চার সাথী অ্যাপটি রাখার বা ডিলিট করে ফেলার সিদ্ধান্ত নিতে পারেন৷"

এর পর তাঁর সংযোজন, "যদি আপনি এটা ডিলিট করতে চান, তাহলে এটা ডিলিট করে দিতে পারেন৷ কিন্তু দেশের সবাই তো জানেন না যে এই অ্যাপটি জালিয়াতি এবং চুরি থেকে বাঁচাতে পারবে৷" তিনি আরও বলেন, "এই অ্যাপটি সবার কাছে পৌঁছে দেওয়া আমাদের দায়িত্ব।’’ একই সঙ্গে মোদি সরকারের এই মন্ত্রী জানিয়েছেন যে যাঁরা অ্যাপটিতে নাম নথিভুক্ত করবেন না, তাঁদের ক্ষেত্রে অ্যাপটি মোবাইলে থাকলেও, তা সক্রিয় থাকবে না৷ শুধু যাঁরা অ্যাপে নিজেদের নাম নথিভুক্ত করবেন, তাঁদের ক্ষেত্রেই এই অ্যাপটি মোবাইলে সক্রিয় থাকবে৷

Jyotiraditya Scindia
কেন্দ্রীয় টেলিকম মন্ত্রী জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়া (পিটিআই)

