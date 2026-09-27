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বিজেপির চিকিৎসক সংগঠনে 'বেনোজল' ! ভালোদের বাছতে কলকাতায় প্রথম 'সনাতনী' সম্মেলন

Sanatani doctors conference in Kolkata: 'পিওর বিজেপি' ও 'পিওর আরএসএস' মানসিকতার চিকিৎসক-স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে এই সংগঠন৷ লক্ষ্য 'সেবা, সংস্কার, স্বাস্থ্য' ৷

bjp doctors
সনাতনী চিকিৎসকদের প্রথম সম্মেলন (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : September 27, 2026 at 10:45 PM IST

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কলকাতা, 27 সেপ্টেম্বর: বিজেপিতে 'ভালো' ও 'খারাপ' মিশে গিয়েছে । সেই মিশ্রণ থেকে 'ভালো মানুষদের' আলাদা করতেই তৈরি হয়েছে 'সনাতনী চিকিৎসক'দের সংগঠন । রবিবার রাজ্যে প্রথমবার সনাতনী চিকিৎসকদের নিয়ে আয়োজিত সম্মেলনে এমনই মন্তব্য করলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান চিকিৎসক পিকে হাজরা । তাঁর দাবি, এই সংগঠন কোনও প্রতিবাদী মঞ্চ নয় । বরং বিজেপি এবং আরএসএসের মতাদর্শে আস্থা রাখেন এমন চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের একত্রিত করাই এই সংগঠনের অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য । আর সংগঠনের কাজের মূল মন্ত্র, 'সেবা, সংস্কার ও স্বাস্থ্য' ।

সরকার পরিবর্তনের পর বিভিন্ন রাজনৈতিক শিবির থেকে অনেকেই বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন । তাঁদের মধ্যে কাদের রাজনৈতিক ও পেশাগত ভূমিকা আগে কী ছিল, তা নিয়েই এ দিন প্রশ্ন তোলেন পিকে হাজরা । তাঁর অভিযোগ, আগে তৃণমূলের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এমন কয়েক জনের পাশাপাশি মেডিক্যাল কাউন্সিলকে ঘিরে যাঁদের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল এবং 'অভয়া কাণ্ড' ও ইন্ডিয়ান মেডিক্যাল অ্যাসোসিয়েশনকে ঘিরে যাঁদের বিরুদ্ধে নানা অভিযোগ রয়েছে তাঁদেরও কয়েক জন পরবর্তী সময়ে বিজেপিতে যোগ দিয়েছেন ।

বিজেপির চিকিৎসক সংগঠনে 'বেনোজল' ! (ইটিভি ভারত)

এই প্রসঙ্গেই বিজেপির বর্তমান পরিস্থিতি বোঝাতে পিকে হাজরার মন্তব্য," ভালো আর খারাপ মিশে গিয়েছে । তাঁর বক্তব্য, এই মিশ্রণের মধ্য থেকে ভালোদের খারাপ এবং খুব খারাপদের থেকে আলাদা করাই তাঁদের লক্ষ্য । আর সেই লক্ষ্যেই চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিয়ে নতুন সংগঠন তৈরির প্রয়োজন বলে দাবি তাঁর ।

'ট্রিপল এস' অর্থাৎ সেবা, সংস্কার ও স্বাস্থ্য । এই তিন শব্দকে সামনে রেখেই সংগঠনটি কাজ করবে বলে জানান পিকে হাজরা । তাঁর বক্তব্য, চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের শুধু রাজনৈতিক পরিচয়ে নয়, মানুষের সেবার কাজে যুক্ত করাই সংগঠনের উদ্দেশ্য । দেশের জন্য কাজ করা এবং সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থাকে আরও শক্তিশালী করার ক্ষেত্রেও চিকিৎসকদের ভূমিকা থাকবে বলে জানান তিনি ।

কোভিডের সময় মানুষের পাশে দাঁড়ানো চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের প্রসঙ্গও উঠে আসে তাঁর বক্তব্যে । সরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় কর্মরত চিকিৎসকদের আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি, নতুন থেরাপি, উদ্ভাবনী চিকিৎসা এবং প্রতিরোধমূলক চিকিৎসা সম্পর্কে নিয়মিত আপডেট রাখার উদ্যোগ নেওয়া হবে বলে জানান তিনি । CME এবং কনভেনশনের মাধ্যমে চিকিৎসকদের প্রশিক্ষণ ও পারস্পরিক মতবিনিময়ের ব্যবস্থার কথাও বলেন সংগঠনের চেয়ারম্যান ।

স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগ নিয়েও এ দিন মুখ খোলেন পিকে হাজরা । তাঁর দাবি, নিউটাউনে ইতিমধ্যেই প্রায় 2 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ হয়েছে । আরও প্রায় 3 হাজার কোটি টাকার বিনিয়োগ আসার সম্ভাবনা রয়েছে বলেও দাবি করেন তিনি । সরকারি ব্যবস্থার সঙ্গে কাজ করার পাশাপাশি স্বাস্থ্যক্ষেত্রে বিনিয়োগের ক্ষেত্রেও 'ট্রিপল এস' পরামর্শ ও সহযোগিতা করতে পারে বলে জানান তিনি । চিকিৎসকদের উদ্দেশে তাঁর বার্তা, "স্টে ইউনাইটেড, ওয়ার্ক ফর দ্য কান্ট্রি, ওয়ার্ক ফর দ্য পেশেন্টস ।"” তাঁর বক্তব্য, রোগীর চিকিৎসার পাশাপাশি দেশের স্বাস্থ্যব্যবস্থার উন্নতি এবং সরকারি স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও কার্যকর করার জন্যও চিকিৎসকদের এগিয়ে আসতে হবে ।

তবে এ দিনের সম্মেলনের রাজনৈতিক তাৎপর্য শুধু পিকে হাজরার বক্তব্যেই আটকে থাকেনি । মঞ্চে উপস্থিত ছিলেন সনাতন ধর্মের সন্ন্যাসী কার্তিক মহারাজ । চিকিৎসা এবং সেবার সঙ্গে সনাতন ধর্মের আদর্শের যোগসূত্রের কথা তুলে ধরেন তিনিও । কার্তিক মহারাজ বলেন, রাজ্যের চিকিৎসাক্ষেত্রে একটি নতুন সংগঠনের পথচলা শুরু হল । তাঁর বক্তব্যে বার বার ফিরে আসে 'সেবা'র প্রসঙ্গ । চিকিৎসকদের শুধু রোগ সারানোর দায়িত্ব নয়, মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা এবং আত্মবোধের প্রয়োজন রয়েছে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।

তাঁর কথায়, জাতি, ধর্ম, বর্ণ বা রাজনৈতিক দলমতের পার্থক্য না করে চিকিৎসকদের মানুষের সেবা করতে হবে । মানুষের মধ্যে ঈশ্বরের উপস্থিতি উপলব্ধি করে সেবার কাজে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বানও জানান কার্তিক মহারাজ ।

ফলে রবিবারের সম্মেলনে একদিকে উঠে এল চিকিৎসকদের পেশাগত দক্ষতা বাড়ানো, আধুনিক চিকিৎসা পদ্ধতি শেখানো এবং স্বাস্থ্য পরিকাঠামোয় বিনিয়োগের কথা । অন্যদিকে 'সনাতনী' পরিচয়, সেবা এবং রাজনৈতিক-সাংগঠনিক অবস্থান নিয়েও স্পষ্ট বক্তব্য রাখলেন উদ্যোক্তারা । 'সেবা, সংস্কার, স্বাস্থ্য', এই তিনকে সামনে রেখে তৈরি হওয়া নতুন সংগঠন আগামিদিনে চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের মধ্যে কতটা প্রভাব ফেলতে পারে, এখন নজর সে দিকেই ।

TAGGED:

SANATANI DOCTORS CONFERENCE
KOLKATA
বিজেপির চিকিৎসক সংগঠনে বেনোজল
লকাতায় প্রথম সনাতনী সম্মেলন
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