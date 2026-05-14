মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শাক দিয়ে মাছ ঢাকার চেষ্টা করছেন, ‘চোর’ স্লোগান প্রসঙ্গে কটাক্ষ শমীকের
কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে চোর চোর স্লোগানের প্রেক্ষিতে তৃণমূলের সংকৃতিকেই দুষলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।
Published : May 14, 2026 at 7:57 PM IST
কলকাতা, 14 মে: মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাছ দিয়ে শাক ঢাকার চেষ্টা করছেন। উনি যদি মাছটাকে ঢেকেও ফেলেন শাকটাকে ঢাকবেন কি দিয়ে? কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে চোর চোর স্লোগানের প্রেক্ষিতেই আজ এই মন্তব্য করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য।
রাজ্যে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূল কংগ্রেস সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে লক্ষ্য করে আজ কলকাতা হাইকোর্ট চত্বরে একাংশের আইনজীবীরা চোর চোর স্লোগান দেন। এরপরই কলকাতা হাইকোর্টে চরম বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হয়। তৃণমূলের কর্মী সমর্থকদের ওপর ভোট পরবর্তী হিংসার অভিযোগ তুলে কলকাতা হাইকোর্টে মামলা করা হয়। আর সেই মামলার শুনানিতেই আজ আইনজীবী কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যকে নিয়ে আদালতে পৌঁছন রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন আদালত চত্বরে ঢুকছিলেন তখন পরিস্থিতি শান্ত থাকলেও তিনি যখন কোর্ট থেকে বেরোচ্ছিলন তখন তাকে ঘিরে বেশ কিছু আইনজীবী চোর চোর স্লোগান দিতে থাকেন। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নিজস্ব দেহরক্ষীদের এবং পুলিশকে তাকে আদালত চত্বর থেকে বের করে গাড়ি পর্যন্ত তুলতে বেশ বেগ পেতে হয়।
এই নিয়ে আজ শমীক ভট্টাচার্য মন্তব্য করেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় মাছ দিয়ে শাক ঢাকার চেষ্টা করছেন। উনি যদি মাছটাকে ঢেকেও ফেলেন শাকটাকে ঢাকবেন কী দিয়ে? 2021 সালে 2 মে'র ঠিক পরে 27 দিনে 56 জন বিজেপি কর্মী খুন হয়েছিল। 27 জন বিজেপি মহিলা কর্মী ক্যামেরার সামনে প্রকাশ্যে বলেছেন যে তাঁরা তৃণমূলের দ্বারা গণধর্ষিতা হয়েছেন। জেসিবি দিয়ে বাড়ি ভাঙ্গা হয়েছিল। অবর্ণনীয় অত্যাচার চালানো হয়েছিল বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উপর। সেদিন মুখ্যমন্ত্রী ছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷ তখন কোথায় ছিল আদালত? কারণ, তখন পশ্চিমবঙ্গের শাসকের আইন ছিল আর আজ আইনের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।"
শমীক ভট্টাচার্য দাবি করেছেন, এই বিক্ষোভে বিজেপি কোনও ভাবে জড়িত নয়। তিনি বলেন, "এটা বিজেপির সংস্কৃতি নয়। উনি প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী। একজন মহিলা। তাঁকে দেখলে মানুষ রাস্তায় ‘চোর-চোর’ স্লোগান দেবে, এই কাজ বিজেপি করে না। এই পরিস্থিতিও বিজেপি তৈরি করেনি। এই পরিস্থিতির জন্য যদি কেউ দায়ী হয়ে থাকে, সেটা তৃণমূলই। কৃতকর্মের ফল তো পিছু ছাড়ে না। তবে এ ধরনের ঘটনা যাতে না হয়... আমরা সুস্থ, স্বাভাবিক সমাজ চাই। যে কাজ তৃণমূল করেছে, তারই প্রতিক্রিয়া এগুলো। এটা ‘হ্যাভ্স’ আর ‘হ্যাভ নট্স’-দের লড়াই। তৃণমূলের সময় যারা পেয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে যারা পায়নি, এখন তারা মুখ খুলছে।"