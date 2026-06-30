ডিম ছোড়ার রাজনীতি বিজেপির এজেন্ডায় নেই, দাবি শমীক ভট্টাচার্যর
‘ভালো তৃণমূল’ মন্তব্য কেন বলেছিলেন, মঙ্গলবার বিজেপির শিক্ষক সেলের সভায় ব্যাখ্যা দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি৷
Published : June 30, 2026 at 6:08 PM IST
কলকাতা, 30 জুন: মঙ্গলবার জাতীয় গ্রন্থাগারে বিজেপির শিক্ষক সেলের উদ্যোগে আয়োজিত শিক্ষক সম্মেলনে একাধিক রাজনৈতিক, শিক্ষানীতি ও সাংগঠনিক ইস্যুতে দলের অবস্থান স্পষ্ট করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন-সহ বিজেপির শিক্ষক সংগঠনের প্রতিনিধিরা। বক্তৃতার শুরুতেই সাম্প্রতিক ডিম ছোড়ার ঘটনাকে কেন্দ্র করে স্পষ্ট বার্তা দেন শমীক ভট্টাচার্য।
তিনি বলেন, “ডিম ছোড়ার রাজনীতি বিজেপির এজেন্ডার মধ্যে নেই। গ্লাসে ডিম ঢেলে বা ডিম ছুড়ে রাজনৈতিক প্রতিবাদের সংস্কৃতিকে আমরা সমর্থন করি না। এ ধরনের ঘটনা চলতে থাকলে সারা দেশের সামনে বাংলার ভাবমূর্তি নষ্ট হবে। সেটা আমরা চাই না।”
তাঁর দাবি, তৃণমূলকে মানুষ ইতিমধ্যেই চিনে গিয়েছে। এখন তাদের ভিতর থেকেই অনেকে নিজেদের বিবেকের তাড়নায় কথা বলছেন। সেই বিষয়কে ব্যক্তিগত বা পারিবারিক বিবাদের সঙ্গে মেলানো উচিত নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি।
এরপরই ‘ভালো তৃণমূল’-এর প্রসঙ্গ তোলেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, “আমি বলেছিলাম তৃণমূলের ভোটও আমাদের চাই। যাঁরা চাকরি কেনাবেচা করেননি, দুর্নীতির সঙ্গে যুক্ত নন, সিন্ডিকেট বা রাজনৈতিক সন্ত্রাসে অংশ নেননি, তাঁদের সমর্থনও আমরা চাই। আমি ভালো তৃণমূলের কথা বলতেই অনেকে সমালোচনা করেছিলেন। কিন্তু তখনই বুঝেছি, তৃণমূলের প্রতি মানুষের কতটা ক্ষোভ ও ঘৃণা জমে রয়েছে।”
শিক্ষকদের সরকারি কর্মীর মর্যাদা দেওয়ার বিষয়েও গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেন শমীক। তিনি জানান, পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষকদেরও অন্যান্য বিজেপি-শাসিত রাজ্যের শিক্ষকদের মতো সরকারি কর্মী হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার বিষয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে। তবে এখনও কোনও চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। তাঁর কথায়, “এটি দলের অবস্থান। চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে মন্ত্রিসভা। এতে আর্থিক সুবিধা খুব বেশি না-ও হতে পারে, কিন্তু চাকরির নিরাপত্তা নিশ্চিত হবে।”
একই সঙ্গে তিনি অভিযোগ করেন, পূর্বতন সরকার সরকারি কর্মচারী ও পেনশনভোগীদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। তাঁদের ন্যায্য প্রাপ্য রুখতে সরকারি অর্থে আইনজীবী নিয়োগ করা হয়েছে বলে দাবি করেন তিনি। এদিন স্কুলশিক্ষামন্ত্রী দীপক বর্মন এবং উচ্চশিক্ষা মন্ত্রীর কাছে তাঁর আবেদন, সরকার যেন আইনজীবীদের পিছনে কত সরকারি অর্থ ব্যয় হয়েছে, তার একটি শ্বেতপত্র প্রকাশ করে। তাঁর বক্তব্য, “এটা সরকারের টাকা নয়, সাধারণ মানুষের করের টাকা। সেই টাকার হিসাব জনগণের সামনে আসা উচিত।”
এরপর শিক্ষকদের ভূমিকার ওপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি। তিনি বলেন, ‘‘সমাজে শিক্ষক-ছাত্রের সম্পর্ক সবচেয়ে গভীর। তাই শিক্ষকদের কাজ শুধুমাত্র পাঠদান নয়, সমাজকে সঠিক পথে পরিচালিত করাও তাঁদের দায়িত্ব।’’
তিনি দাবি করেন, বিজেপির লক্ষ্য শুধু পাঠ্যক্রম বা সিলেবাস বদলানো নয়, বরং ভারতীয় সভ্যতা ও ইতিহাস সম্পর্কে বিশ্বের প্রচলিত ধারণার সংশোধন করা। শমীকের বক্তব্য, “আমরা শুধু ভারতের সিলেবাস বদলাতে চাই না, মানবসভ্যতার ইতিহাসকে নতুনভাবে প্রতিষ্ঠা করতে চাই। আর্য আগমন তত্ত্ব একটি মিথ। ভারত বিশ্বের কাছে জ্যামিতি, ত্রিকোণমিতি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, ধাতুবিদ্যা ও ব্যাকরণের মতো বহু জ্ঞান পৌঁছে দিয়েছে। পাণিনি বিশ্বের প্রথম ব্যাকরণ রচয়িতা হলেও তাঁকে সেই মর্যাদা দেওয়া হয়নি। ভারতীয় জ্ঞানচর্চার সেই ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের সামনে তুলে ধরতে হবে।”
তিনি আরও জানান, দীর্ঘদিন ধরে ভারতের ইতিহাসকে বিকৃতভাবে তুলে ধরা হয়েছে। বিজেপি সেই ইতিহাসকে সংশোধন করে ভারতীয় সংস্কৃতি, জ্ঞান ও সভ্যতার প্রকৃত অবদানকে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। একই সঙ্গে জাতীয় শিক্ষানীতির প্রশংসা করে তিনি বলেন, ‘‘নতুন শিক্ষানীতিতে ছাত্রদের বিষয় নির্বাচনের স্বাধীনতা ও মানবিক শিক্ষা ব্যবস্থার ওপর জোর দেওয়া হয়েছে এবং পশ্চিমবঙ্গেও তা কার্যকর হওয়া উচিত।’’
সরকার ও দলের সম্পর্ক ব্যাখ্যা করে শমীক ভট্টাচার্য বলেন, ‘‘অতীতে পশ্চিমবঙ্গে দলীয় সরকার চললেও এখন রাজ্যে মানুষের সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। সরকারের কাজ নীতি নির্ধারণ করা, আর দলের কাজ নির্বাচনী ইস্তেহারের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়নের ওপর নজর রাখা, মানুষের দাবি সরকারের কাছে পৌঁছে দেওয়া এবং সরকারি সিদ্ধান্ত মানুষের কাছে তুলে ধরা।’’
শেষে শিক্ষকদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘‘সমাজে সবচেয়ে বেশি আস্থা থাকে শিক্ষক ও চিকিৎসকদের উপর। তাই রাজনৈতিক মতাদর্শের গণ্ডি পেরিয়ে জাতীয় চেতনা, সাংস্কৃতিক জাগরণ, মূল্যবোধ ও সামাজিক দায়িত্ববোধ নতুন প্রজন্মের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়ার ক্ষেত্রে শিক্ষকদেরই সবচেয়ে বড় ভূমিকা নিতে হবে।’’