দুর্গাপুজোয় আমিষ-বিতর্ক: বাগেশ্বর বাবার বক্তব্য খারিজ শমীকের, পালটা সরব কংগ্রেস-সিপিএম

দুর্গাপুজোয় আমিষ-বিতর্ক: বাগেশ্বর বাবার বক্তব্য খারিজ শমীকের, পালটা সরব কংগ্রেস-সিপিএম
দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রীর মন্তব্য নিয়ে বিতর্ক শুরু হয়েছে ৷ সেই নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে চলছে তরজা ৷
Published : September 7, 2026 at 9:10 PM IST
কলকাতা, 7 সেপ্টেম্বর: ভগবান হনুমানের কথা শোনাতে হাওড়ার লিলুয়ায় তিনদিনের জন্য এসেছিলেন বাগেশ্বর ধামের ধীরেন্দ্র কৃষ্ণ শাস্ত্রী (বাগেশ্বর বাবা) ৷ সেখানেই দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে তাঁর মন্তব্যে বিতর্ক ছড়িয়ে পড়েছে ৷ বিরোধীদের অভিযোগ, রাজ্যে বিজেপির সরকার তৈরি হয়েছে বলেই দুর্গাপুজোয় আমিষ খাওয়া নিয়ে ফতোয়া জারি হচ্ছে ৷ যদিও ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বক্তব্য খারিজ করে দিয়েছেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ৷ তাঁর বক্তব্য, বাইরে থেকে আসা কোনও ধর্মীয় ব্যক্তিত্বই এটা নির্ধারণ করে দিতে পারেন না যে রাজ্যের মানুষ কী খাবে বা কী পরবে ।
সোমবার দলীয় কর্মসূচি ঘোষণা নিয়ে এক সাংবাদিক বৈঠক করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি ৷ সেখানেই তিনি দুর্গাপুজোয় বাঙালির খাদ্যাভাস সংক্রান্ত বিষয়ে প্রশ্নের মুখোমুখি হন ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমাকে আমার মতো করে বাঁচতে দিন । বাঙালিরা যা খেয়ে এসেছে, তাই-ই খাবে । বাঙালিরা কি মাছ-মাংস খেতে পারবে না ? স্বামী বিবেকানন্দ তো এ কথাই বলেছেন । তাঁর চেয়ে বড় কে ?’’ এর পর তাঁর সংযোজন, ‘‘এখানে মা কালীর কাছে পাঁঠার মাংস উৎসর্গ করা হয় ।’’
দুর্গাপুজোয় বাঙালির খাদ্যাভ্যাসও ব্যাখ্যা করেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, ‘‘আমরা সাধারণত অষ্টমীতে লুচি এবং নবমীতে পাঁঠার মাংস খাই । আমরা সেটাই চালিয়ে যাব । পশ্চিমবঙ্গের মানুষ কী খাবেন, তা কেউ বলে দিতে পারে না ।’’ একই সঙ্গে তাঁর বক্তব্য, ‘‘কোনও সাধু বা চিকিৎসকের হয়তো মানুষকে নিরামিষাশী হওয়ার পরামর্শ দেওয়ার অধিকার থাকতে পারে । কিন্তু বাইরে থেকে এসে কেউ বাংলায় বসে এটা ঠিক করে দিতে পারেন না যে কে কী খাবেন আর কে কী পরবেন ।’’
ফলে এটা স্পষ্ট যে ধীরেন্দ্র শাস্ত্রীর বক্তব্যে যে বিতর্ক তৈরি হয়েছে, তা থেকে বিজেপি নিজেদের দূরত্ব তৈরি করতে চাইছে ৷ কিন্তু তার পরও বিতর্ক থামছে না ৷ কারণ, ওই হনুমান কথার অনুষ্ঠানে গিয়েছেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ গিয়েছেন শমীক ভট্টাচার্য নিজেও ৷ ফলে এই ইস্যুতে বিজেপির দিকেই তেড়েফুঁড়ে আক্রমণ করেছে ৷
এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক দেবাঞ্জন দে-র বক্তব্য, ‘‘বাংলার দুর্গাপুজো কোনও নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর উৎসব নয়, এটি হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে এক গণউৎসব ।’’ তাঁর দাবি, দুর্গাপুজোর ঐতিহ্যের সঙ্গে আমিষ খাবারেরও দীর্ঘ সম্পর্ক রয়েছে । একসময় বাংলার একাধিক বনেদি বাড়ির পুজোয় মহিষ বলির প্রচলন ছিল বলেও উল্লেখ করেন তিনি । এখনও কয়েকশো বছরের পুরনো কিছু পুজোয় নবমীর দিন আমিষ ভোগ তৈরির রীতি রয়েছে । বাংলার মাটিতে বাইরের কোনও বাবার সংস্কৃতিতে থাবা বসানো চলবে না ।
এই ইস্যুতে মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারীর ভূমিকা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন এসএফআই-এর রাজ্য সম্পাদক । তাঁর অভিযোগ, মুখ্যমন্ত্রী বাগেশ্বর বাবার পিছনে ঘুরছেন এবং তাঁকে গুরুত্ব দিচ্ছেন । দেবাঞ্জনের দাবি, এর মাধ্যমে বিজেপি ও আরএসএসের বাংলার সংস্কৃতি নিয়ে পরিকল্পনার একটি দিক আরও স্পষ্ট হচ্ছে । কেন বাগেশ্বর বাবার ‘মুখপাত্র’ হয়ে ঘুরছেন, তা নিয়ে বাংলার মানুষের কাছে মুখ্যমন্ত্রীকে জবাবদিহি করতে হবে বলেও মন্তব্য করেন তিনি ।
বাগেশ্বর বাবার বক্তব্যের সমালোচনা করে কংগ্রেস নেতা সুমন রায়চৌধুরী প্রশ্ন তোলেন, দুর্গাপুজোর মতো বাঙালির নিজস্ব সংস্কৃতি ও খাদ্যাভ্যাস নিয়েও কি এখন ধর্মীয় ব্যক্তিত্বরা সিদ্ধান্ত নেবেন ? তাঁর কটাক্ষ, ‘‘আজকাল বাবারা নাকি ঠিক করে দিচ্ছেন আমরা কখন আমিষ খাব আর কখন নিরামিষ ? আসলে এই বাবারা হচ্ছে আরএসএস-এর স্লিপার সেল, তাই না শমীকবাবু ?’’