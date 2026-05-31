অতৃপ্ত আত্মারাই মারছে! অভিষেক-কল্যাণের ওপর হামলাকে তৃণমূলী 'ভাগ-বাটোয়ারার যুদ্ধ' বললেন শমীক

অতৃপ্ত আত্মারাই মারছে! অভিষেক-কল্যাণের ওপর হামলাকে তৃণমূলী 'ভাগ-বাটোয়ারার যুদ্ধ' বললেন শমীক
সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় আক্রান্ত হওয়ার 24 ঘণ্টার মধ্যে রবিবার হুগলির চণ্ডীতলায় প্রহৃত হলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় ।
Published : May 31, 2026 at 5:58 PM IST
হাবড়া, 31 মে: শনিবার সোনারপুরে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের ওপর হামলার 24 ঘণ্টার মধ্যে রবিবার হুগলির চণ্ডীতলায় আক্রান্ত হলেন তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় । দুই শীর্ষ নেতার উপর হামলার ঘটনায় তৃণমূল বিজেপিকে কাঠগড়ায় তুললেও, বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, এই ঘটনার সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই, বিজেপি হামলার সংস্কৃতিতে বিশ্বাস করে না । রাজ্যে পরিবর্তনের পরে তৃণমূল বনাম তৃণমূল মারামারি করছে ৷
রবিবার উত্তর 24 পরগনার হাবড়ার প্রফুল্লনগরে বিজেপি নেত্রী তনুজা চক্রবর্তীর পিতার শ্রাদ্ধানুষ্ঠানে যোগ দিতে এসেছিলেন শমীক ৷ সেখানে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে বিজেপির রাজ্য সভাপতির কটাক্ষ, "আসলে গোটা ঘটনাটার নেপথ্যে রয়েছে তৃণমূলের অভ্যন্তরীণ 25 ও 75 ভাগ বাটোয়ারা নিয়ে লড়াই । কেউ পেয়েছেন । আর কেউ পাননি । অভুক্ত রয়েছেন । যাঁরা অভুক্ত রয়েছেন, সেই অতৃপ্ত আত্মারা এখন লড়াইয়ে নেমেছে । তাঁরাই দলের নেতাদের মারছেন ।"
অতীতে অভিষেকের সফরে নিরাপত্তার বহর দেখা যেত ৷ এদিন নাম না-করে ওই প্রসঙ্গে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিশানা করেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি । দিল্লির কর্মসূচিতে যাওয়ার সময় বিপুল সংখ্যক পুলিশকর্মীকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার প্রসঙ্গ টেনে তিনি বলেন, "পুলিশদের জন্য ন্যূনতম পরিকাঠামোর ব্যবস্থাও থাকত না । তখন সেই ক্ষোভের কথা তাঁরাই আমাদের বলতেন । এখন আবার সব দোষ পুলিশের ঘাড়ে চাপানো হচ্ছে । কিন্তু ভাইয়ে ভাইয়ে লড়াই হলে পুলিশ কী করবে ?"
এদিন রাজ্যে বালি-পাথর সিন্ডিকেট নিয়েও সরব হন শমীক । পরিবর্তনের পর বিজেপিতে যোগ দেওয়া একাংশ নেতাকর্মীকে সতর্ক করে তিনি বলেন, "অনেকে ভাবছেন বিজেপির পতাকা হাতে নিয়েই পুরনো সিন্ডিকেট রাজ চালিয়ে যাবেন । সেটা হবে না । প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বার্তা স্পষ্ট, বেআইনি কাজ বন্ধ করতেই হবে ।"
দলীয় জনপ্রতিনিধিদের বিরুদ্ধেও প্রয়োজন হলে ব্যবস্থা নেওয়ার হুঁশিয়ারি দিয়ে শমীকের বার্তা, "পশ্চিমবঙ্গকে হিংসা ও দখলদারির রাজনীতি থেকে মুক্ত করতেই হবে ৷ বিজেপির কোনও বিধায়ক বা সাংসদ যদি সিন্ডিকেটকে মদত দেন, দল তাঁদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা নেবে ।"
রাজ্যের রাজনৈতিক পালাবদলের আবহে তৃণমূলের দুই সাংসদের উপর হামলা ঘিরে বিতর্ক যখন তুঙ্গে, তখন সেই ঘটনাকেই তৃণমূলের 'অভ্যন্তরীণ ভাগ-বাটোয়ারার যুদ্ধ' বলে ব্যাখ্যা করে নতুন রাজনৈতিক তরজা উসকে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি । এখন দেখার, পালটা প্রতিক্রিয়ায় রাজ্যের প্রাক্তন শাসক তথা অধুনা বিরোধী দল তৃণমূলের শীর্ষ নেতারা কী বলেন ৷