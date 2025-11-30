'চাঁদের গায়ে চাঁদ'কে 'শচীন কত্তা'র গান বলে চালিয়ে দিয়ে দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা শমীকের

'চাঁদের গায়ে চাঁদ'কে 'শচীন কত্তা'র গান বলে চালিয়ে দিয়ে দর্শনের ভুল ব্যাখ্যা শমীকের
লালন সাঁইয়ের গান বলে প্রচলিত এই গানের দর্শনকে না-বুঝে শমীক ভট্টাচার্য ভুল অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ বাউলদের একাংশের ৷
Published : November 30, 2025 at 2:12 PM IST
আসানসোল, 30 নভেম্বর: মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিভিন্ন বক্তৃতায় ভুল ধরে তাঁকে নিয়ে নানা ট্রোল দেখা যায় সোশাল মিডিয়ায় । এবার এসআইআর নিয়ে বলতে গিয়ে বাউল দর্শনের অন্যতম কঠিন 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে' গানটির উদ্ধৃতি শচীন কত্তার (শচীন দেব বর্মন) বলে চালিয়ে দিলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য । শুধু তাই নয়, লালন সাঁইয়ের গান বলে প্রচলিত এই গানের দর্শনকে না-বুঝে শমীক ভুল অর্থে ব্যবহার করেছেন বলে অভিযোগ তুলে বিরক্তি প্রকাশ করেছেন বাউলদের একাংশ ৷
গতকাল সন্ধ্যায় আসানসোলে বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের একটি সভা ছিল । 'পরিবর্তন সংকল্প যাত্রা' নামে বিজেপির কর্মসূচিতে আসানসোলের বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন স্থানে এই সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভায় বক্তব্য রাখতে গিয়ে শমীক ভট্টাচার্য নানা অভিজ্ঞতার কথা বলছিলেন । আর তা শুনে দর্শকের মধ্যে হাসির রোল উঠছিল ।
তিনি তাঁর বক্তব্যে বলেন, "আমার বাবা ও মা চলে গেছেন কোভিডের দ্বিতীয় ধাপে । আমি বিধাননগরের অধিবাসী । সকাল ন'টায় ভোট দিয়ে এসে সারাদিন পার্টি অফিসে ছিলাম । বিকেলে হঠাৎ শুনলাম, আমার বাবাও এসেছিলেন, মা-ও এসেছিলেন । হাত ধরাধরি ক'রে তাঁরা ভোট দিয়ে চলে গেছেন ।"
এমন কথা শুনে মঞ্চে থাকা বিজেপির নেতৃত্ব ও শ্রোতারা অট্টহাস্যে ফেটে পড়েন । শমীক ভট্টাচার্য আরও বলেন, "দু'বছর আগে যিনি তিন সন্তানের পিতা ছিলেন, এসআইআর আবহে শুনলাম তাঁর নাকি 12টি সন্তান । আগামী দিনে তাই যাত্রাপালা আসবে শ্বশুর কেন বাবা !"। এ পর্যন্ত সব ঠিকই ছিল । কিন্তু এরপরেই তিনি একটি বাউল গানের মাঝের অংশ তুলে উদাহরণ দেন ।
'ছয় মাসের এক কন্যা ছিল, নয় মাসে তার গর্ভ হল, এগারো মাসে তিনটি সন্তান ৷' এই গানটির উল্লেখ করার সময় একে শচীন কত্তার গান বলে চালিয়ে দেন শমীক ভট্টাচার্য । অথচ যুগে যুগে এই গান গাওয়া হয়ে আসছে । এর পদকর্তার আসল নাম সম্পর্কে নিশ্চিত না-হওয়া গেলেও অনেকেই এই গানকে লালনের গান বলেই জানেন । প্রখ্যাত বাউল সম্রাট গোষ্ঠ গোপাল দাস এই গান রেকর্ড করার পরেই তা বিরাট জনপ্রিয় হয় । অথচ শমীক ভট্টাচার্যের মতো বিজেপির উচ্চ মাপের নেতা সেই গান নিয়েই ভুল তথ্য দিলেন ।
শুধু তাই নয়, রাজনীতির কারণে এই গানের দর্শনকেও ভুল ব্যাখা করেছেন শমীক । এমনও দাবি লোকসঙ্গীত শিল্পীর । বিশিষ্ট লোকসঙ্গীত শিল্পী বরুণ দাস জানান, "আমি শুনিনি উনি কোন প্রসঙ্গে বলেছেন । তবে আপনার কথা মতো উনি যে প্রসঙ্গে এটা ব্যবহার করছেন তা ভুল । এই গানের অর্থ কঠিন । এটা দেহতত্ত্বের গান । অযথা যত্রতত্র এই গানের উদ্ধৃতি ব্যবহার না-করাই ভালো । আর এই গান শচীন দেব বর্মনের নয় ।"
বাউলরা জানাচ্ছেন, কঠিন বাউল গান হিসেবেই চিহ্নিত 'চাঁদের গায়ে চাঁদ লেগেছে'। তারই লাইন শমীক ভট্টাচার্য ব্যবহার করছেন । ওই লাইনের মানে নিয়ে ভিন্ন মত আছে । তবে যেটি সবচেয়ে প্রচলিত তা হল, 'ছয় মাসের কন্যা' মানে এখানে রূপক অর্থে মানুষের ছয় রিপু যথা, কাম, ক্রোধ, লোভ, মোহ, মদ, মাৎসর্য্যকে বোঝানো হয় । ‘নয় মাসে তার গর্ভ হল’ লাইনটির মানে মানব শরীরের নয়টি ছিদ্রপথ যেমন, দুই চোখ, দুই কান, নাকের দুই ছিদ্র, মুখ, মুত্র ও মলদ্বার । এর ছিদ্রগুলো পরিপুষ্ট হলেই বাউল ভাষায় তাকে ‘গর্ভ’ হওয়া বলে ।
‘এগারো মাসে তিন সন্তান’ বলতে এই লাইনের ‘এগারো’ হচ্ছে নয়টি ছিদ্রপথের সঙ্গে আরও দুটি সুস্পষ্ট ছিদ্র, যা মানবদেহে শুরুতে বিকশিত হয় না, যৌবনে বিকশিত হয়, শুক্রদ্বার ও রজদ্বার । এই মিলে এগারো । এই এগারো মাসে ‘তিন সন্তান’ মানে বাউলদের দেহতত্ত্ব দর্শনে 'শুক্র', 'সুধা' ও 'মধু' ধারাকে তিন সন্তান বলে বোঝানো হয় । বাউলদের এই কঠিন দেহতত্বের গানকে এসআইআর আবহে এত লঘু করে ব্যবহার করায় বিরক্ত লোকসঙ্গীত শিল্পী ও গবেষকরা ।