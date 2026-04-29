খেলা শুরুর আগেই খেলা শেষ, কটাক্ষ শমীকের; ধমকালেও ভোট আটকাবে না: দিলীপ
দ্বিতীয় দফার ভোটের শুরুতেই জেতার বিষয়ে আত্মবিশ্বাসী বিজেপির বর্তমান রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ও তাঁর পূর্বসূরী দিলীপ ঘোষ ৷ তাঁদের দাবি, এবার সব খেলা শেষ৷
Published : April 29, 2026 at 11:43 AM IST
কলকাতা, 29 এপ্রিল: খেলা শুরুর আগেই খেলা শেষ ৷ পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটদান শুরু হতে না-হতেই এই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ অন্যদিকে, দলের প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ বুধবার প্রাতর্ভ্রমণে গিয়ে দাবি করলেন, এবারই তৃণমূল শেষবারের মতো বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ৷
এদিন সকালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, তাঁর সমর্থনে লাগানো ব্যানার, পোস্টার খুলে দেওয়া হচ্ছে ৷ সে'কথা শুনেই শমীকের অবাক প্রতিক্রিয়া, "রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর ব্যানার খুলে দেওয়া হচ্ছে ? কে খুলছে ? খুব অন্যায় ৷ এসব তো তৃণমূলের কাজ ৷ মুখ্যমন্ত্রীর নামের ব্যানার খুলে দেওয়া হচ্ছে, এত শক্তি কে কোথায় থেকে পেল ? তার মানে মানুষ জেগেছে ৷ এর আগে আমরা বাজার করিয়েছি, বাড়ি বাড়ি ঘুরিয়েছি, আজ বুথে বুথে ঘোরাচ্ছি ৷ সব শেষ ৷ খেলা শেষ ৷"
অভিযোগ উঠেছে, অবজারভাররা বুথে বুথে গিয়ে হুমকি দিচ্ছেন৷ শমীকের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া, বুথ জ্যাম করতে গেলে অবজারভাররা হুমকি দেবেন না তো কী করবেন ? এটাই তো তাঁদের কাজ ৷ তিনি আরও জানিয়ে দেন, হুমকি না-দিলে তাঁরাই অবজারভারদের ধরবেন ৷ একই বুথে শুভেন্দু অধিকারী আর ফিরহাদ হাকিমের কন্যার উপস্থিতিকে তিনি সৌজন্য বলে উল্লেখ করেন ৷ তাঁর বক্তব্য, মানুষ আজ আনন্দে হইহই করে ভোট দিচ্ছে ৷ অন্যান্যবারের চেয়ে এবার অনেক বেশি চেকিং হওয়ায় কিছু জায়গায় ভোটদানের হার একটু কম হয়েছে বলেও উল্লেখ করেন তিনি ৷
তাঁর আরও মন্তব্য, "কয়েকদিন ধরে আমার বারবার সুব্রত মুখোপাধ্যায়ের কথা মনে পড়ছে ৷ তিনি বলতেন, নির্বাচনে হুমকি ধমকি সবকিছু থাকবে ৷ কিন্তু দিনের শেষে মানুষ হইহই করে ভোট দেবে ৷ অনেকদিন পর পশ্চিমবঙ্গের মানুষ এবার সেভাবে ভোট দিচ্ছে ৷ এটা গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা, সংসদীয় রাজনীতি এবং সব শেষে মানুষের জয় ৷ তবে প্রদীপ নিভে যাওয়ার আগে একটু জ্বলে ওঠে ৷ তাই একটু গণ্ডগোল করবে ৷ তবে এতে লাভ হবে না ৷ মাঠ একদম খালি হয়ে যাবে ৷"
এদিকে এদিন সকালে প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে দিলীপ ঘোষ দাবি করেন, এবারই তৃণমূল শেষবারের মতো বিধানসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে ৷ এবার রাজ্যে যে বিজেপি সরকার প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে সেই বিষয়েও নিশ্চিত তিনি ৷
দিলীপ এদিন জানান, প্রথম দফায় যেভাবে ব্যাপক ভোট হয়েছে সেভাবেই দ্বিতীয় দফায় নির্বাচন হবে ৷ প্রথম দফাতেই এবারের ভোটের ট্রেন্ড ঠিক হয়ে গিয়েছে ৷ দ্বিতীয় দফাতেও সেটাই ঘটবে৷ এরপরেই তাঁর মন্তব্য, "তৃণমূলের এবার শেষ লড়াই ৷ তারা এবার দাঁত কামড়ে লড়াই করছে ৷ মাটি কামড়ে পড়ে রয়েছে ৷ ওরা এবার শেষ কামড় দেবে ৷ এই এলাকাও তাদের ৷ এতদিন রিগিং-এর ভোটে জিতত ৷ সেটা এবার করতে পারবে না ৷ তাই অভ্যেসবশত এরা বিভিন্ন জায়গায় চমক, ধমক শুরু করেছে ৷ কিন্তু মানুষের মুড দেখে বুঝে ফেলেছি, সবাই এবার ভোট দেবে বলে ঠিক করে নিয়েছে ৷ এবার ওরা ভোটে কোনও বিঘ্ন ঘটাতে পারবে না ৷ বাইরে ভয় দেখাবে, চমকাবে, দু'একটা বোমার আওয়াজও হতে পারে ৷ কিন্তু তাতে ভোট আটকাবে না ৷"
সোশাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া একটি ভিডিয়ো ক্লিপে (সত্যতা প্রমাণ করেনি ইটিভি ভারত) দেখা গিয়েছে, তৃণমূল প্রার্থীর টাকা বিলোনোর বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করছেন বিজেপি কর্মীরা ৷ এনিয়ে দিলীপের প্রতিক্রিয়া, তৃণমূলের অনেক টাকা ৷ ভোট কিনতে তারা সেই টাকাই ব্যবহার করার চেষ্টা করছে ৷ কিন্তু এবার টাকা দিয়ে কাজ হবে না ৷ মানুষ এবার ঠিক করে নিয়েছে, ভোট কোথায় দেবে ৷ অনৈতিক কাজের প্রতিবাদ প্রয়োজন ৷ গতবার ভাঙড়ে আইএসএফ একটা সিট তৃণমূলের কাছ থেকে নিয়েছিল ৷ এবার হয়তো সেটা পাবে না ৷ সেখানে একটা ভয়ের বাতাবরণ তৈরির চেষ্টা চলছে বলে দাবি বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতির ৷ তবু তিনি গ্যারান্টি দেন, এবার নির্বাচন শান্তিপূর্ণ হবে ৷ মানুষ যেন সকাল সকাল নিজেদের ভোটাধিকার প্রয়োগ করে, তারও বার্তা দেন তিনি ৷ এবার ভোটদানের হারও খুব ভালো হবে বলে আশা তাঁর ৷
গতকাল থানার সামনে বেচারাম মান্নার বিক্ষোভ প্রসঙ্গে দিলীপের প্রতিক্রিয়া, "যারা থানার সামনে বিক্ষোভ দেখিয়েছিল তারা তৃণমূল কর্মী নাকি সমাজবিরোধী? হয় দুর্নীতি কিংবা হিংসায়৷ এরা অনৈতিক কাজেই হাত পাকিয়েছে ৷ গোটা দলটা সমাজবিরোধীতে ভর্তি হয়ে গিয়েছে ৷ এদের ইতিহাস সবাই জানে ৷ এবার নতুন আঙ্গিকে ভোট হচ্ছে ৷ কী হবে, দেখা যাক ৷"