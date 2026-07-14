কলেজ স্কোয়ার দুর্গাপুজোর সভাপতি হচ্ছেন না, জানিয়ে দিলেন শমীক

কলেজ স্কোয়ার দুর্গাপুজোর সভাপতি হচ্ছেন না, জানিয়ে দিলেন শমীক
বিধায়কদের একাধিক দুর্গাপুজোয় যুক্ত হওয়ায় নিয়ে সমালোচনার সুরও শোনা গেল শমীকের গলায় ৷ তাঁর মতে, দুর্গাপুজো সবার, কোনও বিশেষ রাজনৈতিক দলের বিষয় নয় ৷
Published : July 14, 2026 at 8:18 PM IST
কলকাতা, 14 জুলাই: দুর্গাপুজোকে কোনও রাজনৈতিক দলের পেশিশক্তি প্রদর্শনের হাতিয়ার করা যাবে না ৷ কলেজ স্কোয়ার দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়ে এমনটাই জানালেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি জানান, কলেজ স্কোয়ার বা অন্য কোনও পুজোর সঙ্গে যুক্ত হচ্ছেন না ৷ বদলে স্থানীয় গণ্যমান্য কোনও ব্যক্তিত্বকে সেই পদ দেওয়ার পরামর্শ দিলেন শমীক ৷
বিগত কয়েকদিন ধরে কলকাতা ও তার পার্শ্ববর্তী দুর্গাপুজোগুলির কমিটির মাথায় বিজেপির বহু নেতা ও বিধায়কদের বসার খবর প্রকাশ্যে এসেছে ৷ এই অবস্থায় রাজ্য বিজেপির সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের কাছেও উত্তর কলকাতার বিখ্যাত কলেজ স্কোয়ার দুর্গাপুজো কমিটির সভাপতি হওয়ার প্রস্তাব আসে ৷ প্রথমে শোনা যায় শমীক সেই প্রস্তাব গ্রহণ করেছেন ৷
কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর সভাপতি আমি হচ্ছি না। শুধু কলেজ স্কোয়ার নয়, রাজ্যের কোনও দুর্গাপুজোর সভাপতি আমি হব না, কিংবা কোনও পুজোর পরিচালনার দায়িত্ব নেব না।— Samik Bhattacharya (@SamikBJP) July 14, 2026
একজন বিধায়ক বা মন্ত্রী নিজের এলাকার কোনও পুজো কমিটির সভাপতি হতে পারেন—সেটা তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত। কিন্তু তার অর্থ… pic.twitter.com/RoV8JQVCr4
কিন্তু, সেই দাবি উড়িয়ে দিলেন খোদ শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি সোশাল মিডিয়ায় একটি পোস্টে এ নিয়ে নিজের মতামত প্রকাশ করেছেন ৷ সেখানে শমীক লেখেন, "কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর সভাপতি আমি হচ্ছি না ৷ শুধু কলেজ স্কোয়ার নয়, রাজ্যের কোনও দুর্গাপুজোর সভাপতি আমি হব না, কিংবা কোনও পুজোর পরিচালনার দায়িত্ব নেব না ৷"
নিজের দলের বিধায়ক বা মন্ত্রীদের পুজো কমিটির সদস্য হওয়া নিয়ে শমীক বলেন, "একজন বিধায়ক বা মন্ত্রী নিজের এলাকার কোনও পুজো কমিটির সভাপতি হতে পারেন—সেটা তাঁদের নিজস্ব সিদ্ধান্ত ৷ কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, রাস্তায় বেরিয়ে একের পর এক পুজোর দায়িত্ব রাজনৈতিক ব্যক্তি, বিধায়ক, সাংসদ বা রাজনৈতিক দলের নেতারা নিজেদের হাতে তুলে নেবেন ৷ দুর্গাপুজো সবার, কোনও রাজনৈতিক দলের নয় ৷" বাঙালির শ্রেষ্ঠ উৎসবকে সর্বজনীন রাখার বার্তা দিয়ে শমীক বলেন, "পুজো কমিটিগুলির স্বাধীন, স্বতন্ত্র এবং সর্বজনীন চরিত্র অক্ষুণ্ণ থাকুক—এই বিশ্বাস থেকেই আমার এই সিদ্ধান্ত ৷ উৎসবের আনন্দ মানুষের হাতে থাকুক, রাজনীতির দখলে নয় ৷"
একটি অডিয়ো বার্তায় শমীক এও জানিয়েছেন, কলেজ স্কোয়ারের দুর্গাপুজোর খুঁটিপুজোয় তাঁকে যে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে, তা তিনি রক্ষা করবেন ৷ আগামী 16 জুলাই রথযাত্রায় কলেজ স্কোয়ার দুর্গাপুজো কমিটির খুঁটি পুজোয় তিনি যাবেন ৷ পাশাপাশি, সজল ঘোষ-সহ কলকাতা এবং জেলায় যে সকল বিজেপি নেতা, বিধায়ক ও মন্ত্রীরা বহু বছর আগে থেকেই দুর্গাপুজো করে আসছেন, তাঁদের পুজোয় বিজেপি দল হিসাবে পাশে থাকবে ৷ এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সজল ঘোষের সন্তোষ মিত্র স্কোয়ারের পুজোর কথা উল্লেখ করেন রাজ্য বিজেপির সভাপতি ৷