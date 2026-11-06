বিজেপি সরকার গড়তেই বঙ্গে শিল্পায়নের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে : শমীক

বিজেপি সরকার গড়তেই বঙ্গে শিল্পায়নের ইতিবাচক পরিবেশ তৈরি হয়েছে : শমীক
Samik Bhattacharya on Industrialisation: শমীক ভট্টাচার্যের দাবি, তৃণমূল আমলে শিল্পপতিরা বিনিয়োগ করতে চাইতেন না ৷ রাজ্যে বিজেপি সরকার আসতেই নতুন আশার আলো তৈরি হয়েছে ৷
Published : November 6, 2026 at 3:46 PM IST
শিলিগুড়ি, 6 নভেম্বর: বিজেপির সরকার পশ্চিমবঙ্গে তৈরি হওয়ার পর রাজ্যে শিল্পায়নের বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত হয়েছে, এমনটাই মনে করেন রাজ্যসভার সাংসদ তথা বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ৷ শুক্রবার শিলিগুড়িতে তিনি এই মত প্রকাশ করেন ৷
গতকাল (বৃহস্পতিবার) পশ্চিমবঙ্গের শিল্পনীতি ঘোষণা করেছেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী ৷ সেখানে তিনি জানিয়েছেন, সিঙ্গুরে আবার গাড়ি কারখানা তৈরি হতে পারে ৷ অশোক লেল্যান্ডের মতো সংস্থা সেখানে গাড়ি উৎপাদন শুরু করতে পারে ৷ এছাড়াও রাজ্যে শিল্প সহায়ক পরিবেশ তৈরি করতে সরকার কী কী পদক্ষেপ করবে, সেটাও জানিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী ৷
এই প্রেক্ষাপটে শুক্রবার সকালে বাগডোগরা বিমানবন্দরের বাইরে দাঁড়িয়ে শমীক বলেন, ‘‘বহু বছর ধরে পশ্চিমবঙ্গে পুঁজি ও শিল্পবান্ধব পরিবেশের ঘাটতি ছিল, সেই কারণে দেশ-বিদেশের অনেক বিনিয়োগকারী রাজ্য থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন । তবে 4 মের পর থেকে বর্তমান রাজনৈতিক ও সামাজিক পটপরিবর্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যজুড়ে নতুন আশার আলো তৈরি হয়েছে ।’’
তিনি আরও বলেন, ‘‘পশ্চিমবঙ্গ ভৌগোলিক ও সামাজিকভাবে অত্যন্ত কৌশলগত অবস্থানে রয়েছে । একদিকে এটি উত্তর-পূর্ব ভারতের গেটওয়ে, অন্যদিকে রয়েছে নদী, বিস্তৃত সমুদ্রবন্দর এবং তিনটি আন্তর্জাতিক সীমানা । পর্যাপ্ত জমি ও সম্পদের সঠিক ব্যবহারের মাধ্যমে রাজ্যে পুনরায় বৃহৎ শিল্পায়নের বিরাট ক্ষেত্র প্রস্তুত হচ্ছে ।’’
এদিন কলকাতা থেকে আকাশপথে বাগডোগরায় শমীক পৌঁছন উত্তরবঙ্গ সফরের জন্য ৷ এদিন তাঁর সফর শুরু হয় আলিপুরদুয়ার থেকে ৷ বাগডোগরা বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি আলিপুরদুয়ারের উদ্দেশে রওনা দেন । তার আগে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের শিল্প সম্ভাবনা নিয়ে মুখ খোলেন শমীক ৷
বিজেপির রাজ্য সভাপতি আরও জানান, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নের জন্য নতুন শিল্পনীতির রূপায়ণ অত্যন্ত জরুরি । বর্তমান বিজেপি সরকারের লক্ষ্যই হল বিনিয়োগ আনা ও উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা । এখন দেশি-বিদেশি বিনিয়োগকারী, প্রবাসী ভারতীয় এবং বড় শিল্পগোষ্ঠীগুলো পশ্চিমবঙ্গকে প্রধান গন্তব্য হিসেবে বিবেচনা করছে । তথ্যপ্রযুক্তি ডেটা সেন্টার, সেমিকন্ডাক্টর শিল্প এবং অটোমোবাইল খাতের একাধিক প্রস্তাব ইতিমধ্যে আলোর মুখ দেখতে শুরু করেছে ।
তিনি আরও জানান, অতীতে জমি অধিগ্রহণ নিয়ে জটিলতা ও কোনও সুনির্দিষ্ট সার্বিক নীতি না থাকার কারণে যে পরিকাঠামোগত বাধা সৃষ্টি হয়েছিল, তা দূর করতে রাজ্য সরকার আন্তরিকভাবে কাজ শুরু করেছে । ক্ষুদ্র চাষিদের স্বার্থরক্ষা করে এবং আইনি জটিলতা নিরসন করে একটি ফলপ্রসূ জমি ও শিল্পনীতি বাস্তবায়নের প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে । পাশাপাশি, কারখানার বাইরে যে কোনও অনিয়ম বা বলপূর্বক তোলাবাজি রুখতে রাজ্য প্রশাসন জিরো টলারেন্স নীতি গ্রহণ করেছে ৷
জাতীয় রাজনৈতিক পরিস্থিতি ও সংসদে বিরোধীদের ভূমিকা নিয়ে শমীক ক্ষোভ প্রকাশ করেন । কংগ্রেস ও রাহুল গান্ধির নেতৃত্বের সমালোচনা করেন তিনি ৷ উল্লেখ করেন, দীর্ঘদিন ধরে বিরোধী দল হিসেবে কংগ্রেস রাজপথে শক্তিশালী কোনও গণ-আন্দোলন গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে । সংসদে আলোচনার সুষ্ঠ পরিবেশ তৈরিতে সাহায্য না করে বারবার অধিবেশন ব্যাহত করার যে সংস্কৃতি বিরোধী দলগুলি তৈরি করছে, তা দেশের সংসদীয় গণতান্ত্রিক কাঠামোর পরিপন্থী । সংসদ পরিচালনার জন্য জনগণের বিপুল রাজস্ব ব্যয় হয়, তাই গঠনমূলক আলোচনায় অংশ না নিয়ে সংসদীয় প্রথা অমান্য করার মানসিকতা দেশ ও সমাজের জন্য কোনোভাবেই কল্যাণকর হতে পারে না ।
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