সরকারের অন্যায় দেখলে লিখুন, বিজেপি নেতাদেরও রেয়াত করবেন না: শমীক ভট্টাচার্য

সরকারের অন্যায় দেখলে লিখুন, বিজেপি নেতাদেরও রেয়াত করবেন না: শমীক ভট্টাচার্য
অন্যায়কে আড়াল করবেন না, সত্য প্রকাশের সাহসই সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় শক্তি-সাংবাদিকদের সামনে ব্যতিক্রমী বার্তা শাসকদলের রাজ্য সভাপতির ৷
Published : July 12, 2026 at 8:09 PM IST
কলকাতা, 12 জুলাই: ক্ষমতাসীন সরকারের বিরুদ্ধে সংবাদমাধ্যমকে আরও সরব হওয়ার আহ্বান ছিল আগেই । এবার যোগ হল নিজের দলের নেতাদেরও রেয়াত না করার প্রকাশ্য বার্তা ! কলকাতার এক অনুষ্ঠানের মঞ্চ থেকে এমনই মন্তব্য করলেন বিজেপির রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য ।
সংবাদমাধ্যমের উদ্দেশে শাসকদলের রাজ্য সভাপতির বার্তা, পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি দেখলে যেমন সামনে তুলে ধরা উচিত, তেমনই কোনও বিজেপি নেতা, কর্মী বা দলের সমর্থক যদি একই ধরনের অনিয়মে জড়িয়ে পড়েন, তা হলেও তাঁর ছবি-সহ নাম প্রকাশ করতে দ্বিধা করা উচিত নয় । শমীকের দাবি, "সত্য আড়াল করলে সাংবাদিকতার মর্যাদা থাকে না ।"
কলকাতায় প্রগতিশীল রাষ্ট্রবাদী সাংবাদিক সংঘের উদ্যোগে আয়োজিত 'নির্ভীক সাংবাদিক সম্মান' অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন শমীক । বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে কর্মরত সাংবাদিকদের সম্মান জানানোর পাশাপাশি বর্তমান সময়ে সংবাদমাধ্যমের ভূমিকা নিয়েও দীর্ঘ বক্তব্য পেশ করেন তিনি । তাঁর বক্তব্যের বড় অংশ জুড়েই ছিল সাংবাদিকতার স্বাধীনতা, রাজনৈতিক জবাবদিহি এবং সরকারের সমালোচনা করার অধিকার সংক্রান্ত নানা বিষয়।
শমীক বলেন, গণতন্ত্রে সংবাদমাধ্যমের কাজ কোনও রাজনৈতিক দলকে সন্তুষ্ট করা নয় ৷ বরং সাধারণ মানুষের স্বার্থে সত্য তুলে ধরা । তাঁর কথায়, "যখনই দেখবেন পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কোনও ত্রুটি-বিচ্যুতি হচ্ছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি হচ্ছে, শিল্পের সম্ভাবনা নষ্ট হচ্ছে, গরিব মানুষের জন্য বরাদ্দ অর্থ আত্মসাৎ হচ্ছে, ওয়াকফ সম্পত্তি দখল হচ্ছে, দেবোত্তর সম্পত্তি গ্রাস হচ্ছে কিংবা কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির ক্ষেত্রে রাজনৈতিক হস্তক্ষেপ বা দুর্নীতির অভিযোগ উঠছে - তখনই তা তথ্য-প্রমাণ-সহ প্রকাশ করুন ।"
এর পরেই নিজের দলের প্রসঙ্গ টেনে শমীক বলেন, "যদি সেই ঘটনায় কোনও বিজেপি নেতা, বিজেপির অনুগামী বা বিজেপির ছত্রছায়ায় থাকা কেউ জড়িত থাকেন, তা হলেও তাঁর ছবি-সহ নাম প্রকাশ করুন । কোনও আপস করবেন না । তাহলেই সংবাদপত্রের অধিকার ও সাংবাদিকতার মর্যাদা রক্ষা হবে ।"
শমীকের এই মন্তব্য বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ বলেই মনে করছেন পর্যবেক্ষকদের একাংশ । কারণ, পালাবদলের বাংলায় এখন বিজেপির সরকার ৷ সেখানে সরকার এবং নিজের দলের বিরুদ্ধে শাসকদলের কোনও নেতাকে সংবাদমাধ্যমের প্রতি এভাবে প্রকাশ্যে সরব হওয়ার আহ্বান খুব একটা দেখা যায় না । সেই দিক থেকে বিজেপির রাজ্য সভাপতির এই মন্তব্যকে ব্যতিক্রমী বলেই মনে করা হচ্ছে ।
অনুষ্ঠানের আয়োজকদের দাবি, অতীতের বিভিন্ন প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও যাঁরা সত্য প্রকাশে পিছিয়ে যাননি, সেই সব সাংবাদিকদের সম্মান জানাতেই এই উদ্যোগ । সেই মঞ্চ থেকেই শমীক সংবাদমাধ্যমের প্রতি আহ্বান জানান, "অন্যায়কে আড়াল করবেন না । সত্য প্রকাশের সাহসই সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় শক্তি ।"