সীমান্তবর্তী নদিয়ায় পরিচয়পত্র যাচাই করে তবেই রোগী পরিষেবা, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বললেন শমীক

সীমান্তবর্তী নদিয়ায় পরিচয়পত্র যাচাই করে তবেই রোগী পরিষেবা, অনুপ্রবেশ ইস্যুতে বললেন শমীক
কল্যাণী জেনারেল হাসপাতালে জেলার প্রথম রোবটিক নি-সার্জারির উদ্বোধনে গিয়ে অনুপ্রবেশ নিয়ে কর্তৃপক্ষকে সতর্ক করলেন রাজ্যসভার সাংসদ ৷
Published : July 14, 2026 at 8:32 PM IST
কল্যাণী, 14 জুলাই: নদিয়া জেলার প্রথম বোরটিক নি-সার্জারির সুবিধা মিলবে কল্যাণীর জেনারেল হাসপাতালে ৷ বেসরকারি হাসপাতাল হলেও, রাজ্য সরকারের সহায়তায় এখানে প্রায় 60 শতাংশ কম খরচে হাঁটু প্রতিস্থাপন থেকে যে কোনওরকম অস্ত্রোপচার করানো যাবে ৷ মঙ্গলবার এই পরিষেবার উদ্বোধনে গিয়ে ফের একবার অনুপ্রবেশ ইস্যু উঠে এল রাজ্যসভায় বিজেপির সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের কথায় ৷ সীমান্তবর্তী জেলা হওয়ায় রোগী পরিষেবা দেওয়ার ক্ষেত্রে সকলের পরিচয়পত্র বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে যাচাই করতে বললেন তিনি ৷ মূলত বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারীদের বেআইনিভাবে চিকিৎসা পরিষেবা নেওয়া রুখতেই এই বার্তা বলে জানান শমীক ৷
বোরটিক নি-সার্জারির উদ্বোধনে রাজ্যসভার সাংসদ তথা রাজ্য বিজেপির সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য ছাড়াও রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মহারাজ উপস্থিত ছিলেন ৷ এই অনুষ্ঠান থেকে কোনওরকম রাজনৈতিক প্রশ্নের জবাব দিতে অস্বীকার করেন শমীক ৷ তবে, রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে অনুপ্রবেশকারীদের চিকিৎসা সংক্রান্ত বিষয়ে সতর্ক করেন তিনি ৷
শমীক বলেন, "আপনারা একটা ভালো কাজের সূচনা করছেন ৷ এখানে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষের অনেকেই আছেন ৷ আমি রাজ্যসভার সাংসদ হিসাবে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারের তরফে আপনাদের সতর্ক করতে চাই ৷ নদিয়া সীমান্তবর্তী জেলা ৷ আপনারা যে রোগীর চিকিৎসাই করুন না-কেন, তাঁর পরিচয়পত্র যাচাই করে নেবেন ৷ আর সেটাও সঠিক ও বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ৷ বিশেষ করে আধার কার্ড ৷ খুব সহজেই সেটা আসল না নকল জানা যাবে, যদি সঠিকভাবে যাচাই করেন ৷"
এই কথা বলার নেপথ্য কারণও ব্যাখ্যা করেন শমীক ভট্টাচার্য ৷ তিনি বলেন, "এই জেলায় অনুপ্রবেশের একটা সমস্যা আছে ৷ তাই যে কেউ বেআইনিভাবে এখানে এসে চিকিৎসা করিয়ে চলে যাবে, তা হতে পারে না ৷ কেউ এসে চিকিৎসা করিয়ে চলে গেলেন ৷ পরে অনুপ্রবেশকারী হিসাবে বা অন্য কোনও কারণে ধরা পড়ল ৷ তখন আপনাদের হাসপাতালের ব্যবস্থাপনার বিরুদ্ধে প্রশ্ন উঠবে ৷ সেটা এড়াতে আগে থেকে নথি যাচাই করে নেবেন ৷"
রোবটিক নি-সার্জারির সূচনা নিয়ে হাসপাতালের অধিকর্তা শিলা সিং ঘোষ বলেন, "আজকে থেকে পরিষেবার সূচনা হল ৷ মাননীয় সাংসদ শমীক ভট্টাচার্য এবং রামকৃষ্ণ মিশন ও মঠের মহারাজ এসেছিলেন ৷ এমনিতে রোবটিক নি-সার্জারিতে প্রতি হাঁটুতে খরচ হয় ৷ চার থেকে সাড়ে চার লক্ষ টাকা লাগে ৷ কিন্তু, এখানে রাজ্য সরকারের সাহায্যে রোগীরা দুই থেকে আড়াই লক্ষ টাকায় হাঁটু প্রতিস্থাপনের মতো অস্ত্রোপচার করাতে পারবেন ৷"
উল্লেখ্য, এ দিন রোবটিক নি-সার্জারির প্রথমদিনে রোগীদের হাঁটুর প্রতিস্থাপন বিনামূল্যে করাচ্ছে হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ ৷ হাসপাতালের অধিকর্তা আরও জানান, এতদিন ম্যানুয়ালি চিকিৎসকরা অস্ত্রোপচার করতেন ৷ ফলে ঝুঁকি থেকে যেত ৷ এমনকী অস্ত্রোপচার একশো শতাংশ নিখুঁত হত না ৷ এবার রোবটিক পদ্ধতির কারণে সার্জারি অনেক বেশি সঠিক ও সফল হবে বলে দাবি করেছেন তিনি ৷