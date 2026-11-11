হাওড়ায় প্রসূনকে খুঁজছে সমাজবাদী পার্টি ! 'নিখোঁজ' পোস্টারে প্রশ্ন সাংসদের ভূমিকা নিয়ে

হাওড়ায় প্রসূনকে খুঁজছে সমাজবাদী পার্টি ! 'নিখোঁজ' পোস্টারে প্রশ্ন সাংসদের ভূমিকা নিয়ে
Howrah MP Prasun Banerjee: হাওড়া আদালত চত্বর, সিপি বাংলা এবং বঙ্কিম সেতু-সহ শহরের একাধিক ব্যস্ত এলাকায় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে এই পোস্টার লাগানো হয়েছে ।
Published : November 11, 2026 at 7:21 PM IST
হাওড়া, 11 নভেম্বর: শহরের বিভিন্ন এলাকায় ছবি ও নাম দিয়ে 'নিখোঁজ' পোস্টার পড়ল হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের নামে ৷ ওই পোস্টারে সাংসদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের যোগাযোগ নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়েছে ৷ আর এই পোস্টারগুলি দিয়ে সরাসরি রাজনৈতিক প্রচারে নামল সমাজবাদী পার্টি ৷ হাওড়ায় সাংসদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না কেন, সেই প্রশ্ন তুলেই এই কর্মসূচি ।
2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না বলে অভিযোগ সমাজবাদী পার্টির । পোস্টারে সাংসদকে উদ্দেশ্য করে লেখা হয়েছে, "ও প্রসূনবাবু, আপনি তো খুব মস্তিতে আছেন, কিন্তু আমরা তো স্বস্তিতে নেই । আপনাকে কোথায় পাওয়া যাবে, বলবেন? অনেক দিন ধরে আপনাকে খুঁজছি ।"
অন্য একটি পোস্টারে বড় হরফে 'নিখোঁজ' লিখে সাধারণ মানুষের কাছে আবেদন জানানো হয়েছে, কোথাও প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়কে দেখতে পেলে যেন সমাজবাদী পার্টিকে খবর দেওয়া হয় । হাওড়া আদালত চত্বর, সিপি বাংলা এবং বঙ্কিম সেতু-সহ শহরের একাধিক ব্যস্ত এলাকায় এই পোস্টার লাগানো হয়েছে ।
সমাজবাদী পার্টির নেতা পঙ্কজ কুমার মিশ্র বলেন, "বিধানসভা নির্বাচনের পর থেকে এলাকার মানুষ বিভিন্ন প্রয়োজনে সাংসদের সঙ্গে যোগাযোগ করতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছেন । হাওড়ায় তাঁকে দেখা যাচ্ছে না ৷ এমনকি ফোন করেও তাঁর সঙ্গে কথা বলা যাচ্ছে না । সেই কারণেই দলের তরফে এই অভিনব প্রতিবাদের পথ বেছে নেওয়া হয়েছে ।"
বিতর্কের অন্য দিকটি উঠে এসেছে স্থানীয় বাসিন্দাদের বক্তব্যেও । এলাকাবাসী সুরেন্দ্র বর্মার কথায়, "গত কয়েক বছরে হাওড়ায় সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতি বিশেষ চোখে পড়েনি । সাংসদ তহবিলের অর্থে এলাকায় কী কী উন্নয়ন হয়েছে, তা নিয়েও সাধারণ মানুষের মধ্যে স্পষ্ট ধারণা নেই । সাংসদের কার্যালয়ও অনেক সময় বন্ধ থাকে । ফোন করেও যোগাযোগ করা সম্ভব হয় না তাঁর সঙ্গে । আমাদের দরকারি কাজে তাঁকে পাই না ৷ আমরাও জানতে চাই সাংসদ কোথায় গেলেন ৷"
এদিকে একজন নির্বাচিত সাংসদের কাছে এলাকার মানুষের প্রত্যাশা শুধু সংসদে প্রতিনিধিত্বের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । স্থানীয় সমস্যা শোনা, উন্নয়নমূলক কাজের খোঁজ রাখা এবং মানুষের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগও তাঁর দায়িত্বের মধ্যে পড়ে । সেই জায়গাতেই প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে সমাজবাদী পার্টি । পোস্টার ঘিরে রাজনৈতিক তরজা শুরু হলেও হাওড়ার সাংসদ প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায়ের তরফে এই অভিযোগের কোনও প্রতিক্রিয়া এখনও পাওয়া যায়নি ।
উল্লেখ্য, তৃণমূলের টিকিটে হাওড়া থেকে প্রসূন বন্দ্যোপাধ্যায় সাংসদ নির্বাচিত হন ৷ এরপর চলতি বছরে রাজ্যে সরকারের পালাবদল ঘটে ৷ তারপরেই তিনি তৃণমূল ছেড়ে ন্যাশনালিস্ট সিটিজেনস পার্টি অফ ইন্ডিয়া (এনসিপিআই) নাম লেখান ৷