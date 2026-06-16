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'সবচেয়ে বড় ভুল আমি হারিনি বলা', মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা কিরণময় নন্দর

রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পরাজয় নিয়েও চরম কটাক্ষ করেন কিরণময়। বিগত নির্বাচনগুলির নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট টেনে এনে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "মমতা দু’বারই হেরেছেন।"

Kiranmoy Nanda slams Mamata Banerjee
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে তুলোধনা কিরণময় নন্দর (ফাইল ছবি: ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : June 16, 2026 at 2:27 PM IST

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কলকাতা, 16 জুন: বিধানসভা নির্বাচনে পরাজয় এবং রাজ্যে সরকার বদলের পর থেকেই সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়ে বিস্তর জল্পনা শুরু হয়েছে। দীর্ঘ পনেরো বছরের শাসক দলের এই আকস্মিক ক্ষমতাচ্যুতি কেবল রাজ্যের রাজনীতিতেই নয়, জাতীয় স্তরের বিরোধী জোটের ভবিষ্যতেও বড়সড় প্রশ্নচিহ্ন তুলে দিয়েছে। এই পরিবর্তিত রাজনৈতিক আবহে সব চেয়ে বেশি নজর কাড়ছে সমাজবাদী পার্টি বা সপার বর্তমান অবস্থান।

কয়েক দিন আগেই খাস কালীঘাটে এসে তৃণমূল নেত্রীর সঙ্গে বৈঠক করে সপা সুপ্রিমো অখিলেশ যাদব বার্তা দিয়েছিলেন যে, মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় হারেননি। কিন্তু সেই রেশ কাটতে না কাটতেই সোমবার সম্পূর্ণ ভিন্ন চিত্র ধরা পড়ল। খোদ সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ স্তরের নেতা তথা এ রাজ্যের বাম আমলের প্রাক্তন মৎস্যমন্ত্রী কিরণময় নন্দ কার্যত তুলোধনা করলেন রাজ্যের প্রাক্তন শাসক দল এবং তৃণমূল নেত্রীকে। রাজনৈতিক মহলের মতে, অখিলেশ যাদবের সৌজন্যমূলক মন্তব্যের পর কিরণময় নন্দের এই তীব্র আক্রমণ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং এটি জোটসঙ্গী হিসেবে তৃণমূলের সঙ্গে সমাজবাদী পার্টির ক্রমবর্ধনশীল দূরত্বেরই সুস্পষ্ট ইঙ্গিত।

সোমবার সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে রাজ্যের সদ্যপ্রাক্তন শাসক দলের বিরুদ্ধে একের পর এক তোপ দাগেন সপার এই বর্ষীয়ান নেতা। গণতান্ত্রিক কাঠামোয় জনমতকে অস্বীকার করার যে প্রবণতা তৃণমূল নেতৃত্বের মধ্যে দেখা যাচ্ছে, তার তীব্র সমালোচনা করেন তিনি। নাম না করে দলের সর্বভারতীয় সভাপতির আগের মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি স্পষ্টতই বুঝিয়ে দেন যে, হারের বাস্তবতাকে মেনে না নেওয়াটা আদতে এক বড় রাজনৈতিক ভ্রান্তি।

Kiranmoy Nanda
বাম আমলের প্রাক্তন মৎস্যমন্ত্রী, সমাজবাদী পার্টির শীর্ষ স্তরের নেতা কিরণময় নন্দ (ইটিভি ভারত)

কিরণময় নন্দ বলেন, "সব চেয়ে বড় ভুল হল সেখানে, যেখানে বলা হচ্ছে আমি হারিনি। হার স্বীকার করতে না পারাটা গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় এক অদ্ভুত অস্বস্তি। গণতন্ত্রে কেউ শাসক থাকবে, কেউ বিরোধী থাকবে, আবার সেই হিসেব বদলে যাবে। কিন্তু মানুষের রায়, মানুষের সিদ্ধান্তকে না মানতে পারার মধ্যে কোনও বৃহত্তর রাজনৈতিক চিন্তাভাবনা থাকতে পারে না।" তাঁর এই মন্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, তৃণমূল নেত্রীর প্রতি দলের শীর্ষ নেতার ‘দিদি, আপনি হারেননি’ বার্তার সঙ্গে সপার অন্দরের সমীকরণ একেবারেই মিলছে না।

এখানেই থেমে থাকেননি তিনি। রাজ্যের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর ব্যক্তিগত পরাজয় নিয়েও চরম কটাক্ষ করেন কিরণময়। বিগত নির্বাচনগুলির নির্দিষ্ট প্রেক্ষাপট টেনে এনে তিনি দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, "মমতা দু’বারই হেরেছেন।" তাঁর দাবি, বিগত দিনে নন্দীগ্রাম এবং সদ্যসমাপ্ত বিধানসভা নির্বাচনে ভবানীপুর কেন্দ্র থেকে স্বয়ং তৃণমূল নেত্রীর যে রাজনৈতিক বিপর্যয় ঘটেছে, তা থেকে চোখ ফিরিয়ে রাখার কোনও যুক্তিসঙ্গত উপায় নেই। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, একজন জোটসঙ্গী দলের সর্বভারতীয় নেতার মুখ থেকে এ হেন সরাসরি আক্রমণ প্রমাণ করে যে, সর্বভারতীয় প্রেক্ষাপটে তৃণমূলের রাজনৈতিক প্রাসঙ্গিকতা এখন ক্রমশ তলানিতে এসে ঠেকেছে এবং সমাজবাদী পার্টিও সেই পড়তি শক্তির সঙ্গে আর একাসনে বসতে স্বচ্ছন্দ নয়।

এর পাশাপাশি জাতীয় স্তরের বিরোধী জোট ‘ইন্ডিয়া’-র ভবিষ্যৎ এবং সেখানে তৃণমূলের ভূমিকা নিয়েও চরম হতাশা প্রকাশ করেছেন এই বাম-প্রাক্তন মন্ত্রী। অখিলেশ যাদব, অরবিন্দ কেজরীওয়াল বা উদ্ধব ঠাকরেদের সঙ্গে তৃণমূল নেত্রীর একাধিক অতীত বৈঠকের প্রসঙ্গ টেনে এনে তিনি এই জোটকে ‘সোনার পাথরবাটি’-র সঙ্গে তুলনা করেছেন। কিরণময়ের অভিযোগ, 2009 সালের পর থেকেই এ রাজ্যে বিরোধীদের নিশ্চিহ্ন করতে লাগাতার দল ভাঙানোর খেলায় মেতেছিল তৃণমূল কংগ্রেস। তাঁর কথায়, "আজ যারা বিরোধী জোটের কথা বলছে, তারা নিজেরাই এই রাজ্যে কংগ্রেস বা বামেদের বিধায়ক ভাঙিয়ে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে।" এই মন্তব্যগুলি থেকে পরিষ্কার যে, জোটে থাকার সময় যে ক্ষোভগুলি চাপা ছিল, পালাবদলের পর বিরোধী পরিসর থেকে তা এখন তীব্র আকার ধারণ করে প্রকাশ্যে চলে আসছে।

রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সমাজবাদী পার্টির এই দ্বিমুখী অবস্থানের নেপথ্যে রয়েছে সুগভীর রাজনৈতিক কৌশল। উত্তরপ্রদেশের মতো দেশের বৃহত্তম রাজ্যে নিজেদের জমি আরও শক্ত করতে সপা এখন মরিয়া। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে এমন একটি দলের সঙ্গে তারা আর রাজনৈতিক ঘনিষ্ঠতা বা জোট-নির্ভরতা রাখতে চাইছে না, যারা নিজেদের রাজ্যেই ক্ষমতাচ্যুত এবং যাদের নেত্রী স্বয়ং পরপর দু’টি বড় নির্বাচনে পরাজিত হয়েছেন।

যদিও অখিলেশ যাদব প্রকাশ্যে রাজনৈতিক সৌজন্য বজায় রেখেছিলেন, কিন্তু কিরণময় নন্দকে দিয়ে এই কড়া বার্তা দেওয়ানোর অর্থ হল— জাতীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের উপর থেকে ধীরে ধীরে সমর্থন প্রত্যাহার করার জমি প্রস্তুত করা। সব মিলিয়ে, বিধানসভার এই ফলাফল শুধু বাংলার প্রাক্তন সরকারকেই ক্ষমতাচ্যুত করেনি, সর্বভারতীয় রাজনীতিতে তাদের অবিচল বন্ধু-বৃত্তকেও যে প্রবলভাবে সঙ্কুচিত করে দিয়েছে, সোমবার সমাজবাদী পার্টির নেতার এই তীক্ষ্ণ আক্রমণ তারই অকাট্য প্রমাণ।

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