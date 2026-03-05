'থিঙ্ক টুগেদার, স্ট্রাইক ডিফারেন্টলি', কমিশনে ইশারায় কথা সেলিম-নওশাদের, জোটের দরজা খোলা রাখলেন হুমায়ুন
ভোটের আগে তিন নেতার মন্তব্যে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়েও নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ৷
Published : March 5, 2026 at 10:09 PM IST
কলকাতা, 4 মার্চ: পরস্পরের দেখা হল, কিন্তু কথা হল না ! শুধু তাই নয়, তিন নেতার মন্তব্যেই নতুন করে রাজনৈতিক জল্পনা তৈরি হল । নির্বাচন কমিশনের দফতরের সামনে বৃহস্পতিবার দেখা গেল তিন ভিন্ন রাজনৈতিক শিবিরের তিন নেতাকে—সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম, আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী আর আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরকে ।
ভোটার তালিকা নিয়ে চলা বিতর্কের মধ্যেই এ দিন কমিশনের দফতরে হাজির হন তাঁরা । সিপিএম-সহ বাম দলগুলি বুধবার থেকেই নির্বাচন কমিশনের সামনে ধর্নায় বসেছিল। সেই কর্মসূচিতে গভীর রাত পর্যন্ত উপস্থিত ছিলেন সিপিএম রাজ্য সম্পাদক সেলিম । বৃহস্পতিবার দুপুরে তিনি আবার ধর্না মঞ্চে ফেরেন ।
অন্য দিকে বৃহস্পতিবার বিকেলে দলীয় কর্মী-সমর্থকদের নিয়ে কমিশনের সামনে হাজির হন আইএসএফ চেয়ারম্যান নওশাদ সিদ্দিকী । কিছুটা দূরত্ব বজায় রেখেই সংক্ষিপ্ত সভা করেন তিনি । পরে আম জনতা উন্নয়ন পার্টির চেয়ারম্যান হুমায়ুন কবীরও গুটিকয়েক সমর্থককে নিয়ে কমিশনের দফতরে আসেন স্মারকলিপি জমা দিতে । সব মিলিয়ে ফেয়ারলি প্লেসের কমিশন চত্বরে বিকেল তিনটার পর থেকেই রাজনৈতিক উত্তেজনা থাকলেও কোনও বিশৃঙ্খলা হয়নি । কিন্তু তিন নেতার তিন রকম মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে নতুন জল্পনা ।
সেলিম ও নওশাদ মুখে কথা না বললেও কমিশন থেকে বেরোনোর সময় মুহূর্তের জন্য হাত নেড়ে ইশারায় অভিবাদন জানান একে অপরকে । রাজনৈতিক মহলের একাংশের মতে, সেই ইঙ্গিতেই যেন ভবিষ্যৎ সমীকরণের আভাস লুকিয়ে রয়েছে ! এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হলে সেলিম সংক্ষিপ্ত মন্তব্য করেন—'থিঙ্ক টুগেদার, স্ট্রাইক ডিফারেন্টলি' অর্থাৎ, একসঙ্গে ভাবা যায়, কিন্তু রাজনৈতিক পথ আলাদা হতে পারে !
অন্য দিকে নওশাদ সিদ্দিকী বলেন, "দুটো দল আলাদা । কিন্তু মানুষের ভোটাধিকার রক্ষার প্রশ্নে আমরা একসঙ্গে আন্দোলনে নামতেই পারি । কাল হয়তো আমাকে, মীনাক্ষী বা সেলিম সাহেবকে একই মঞ্চে দেখা যেতে পারে ।" নওশাদ আরও বলেন, "প্রয়োজনে আমরা দলীয় পতাকা সরিয়ে রেখে জাতীয় পতাকা হাতে নিয়েও মানুষের অধিকার রক্ষার লড়াই করতে পারি ।"
তবে হুমায়ুন কবীর অন্য সুরে কথা বলেন । তিনি জানান, "জোটের দরজা এখনও খোলা আছে । 15 তারিখ পর্যন্ত অপেক্ষা করব । তারপর না হলে আমি একাই যথেষ্ট ।" তাঁর এই মন্তব্যে জোটের সম্ভাবনা পুরোপুরি উড়িয়েও দেওয়া হল না, আবার স্পষ্ট করেও বলা হল না— এমনটাই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
ভোটার তালিকা বিতর্কের সূত্রপাত এসআইআর প্রক্রিয়া ঘিরে । চূড়ান্ত খসড়া তালিকা প্রকাশের পর দেখা যায়, রাজ্যের প্রায় 60 লক্ষ ভোটারের নাম 'বিচারাধীন' তালিকায় রয়েছে । পাশাপাশি নতুন করে 5–6 লক্ষ ভোটারের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে বলেও অভিযোগ উঠেছে ।
এই পরিস্থিতিতে কমিশনের কাছে একাধিক দাবি জানাতে এ দিন হাজির হন নওশাদ । তিনি বলেন, "8 তারিখে নির্বাচন কমিশনের ফুল বেঞ্চ রাজ্যে আসছে । আমরা রেজিস্টার্ড দল হলেও এখনও স্বীকৃত নই । তাই হয়তো সেই বৈঠকে থাকতে পারব না । কিন্তু যারা থাকবে তারা যেন এই 60 লক্ষ মানুষের সমস্যার কথা তুলে ধরেন ।"
নওশাদের দাবি, বিচারাধীন ভোটারদের সমস্যার সমাধান না হওয়া পর্যন্ত ভোটের দিন ঘোষণা করা উচিত নয় । তিনি বলেন, "মানুষের সমস্যার সমাধান আগে করতে হবে । তারপর ভোট ঘোষণা করা হোক । না হলে সাধারণ মানুষ হিসেবেই রাস্তায় নেমে প্রতিবাদ করব ।" একই সুর শোনা গিয়েছে মহম্মদ সেলিমের কণ্ঠেও ৷
অন্য দিকে হুমায়ুন কবীর জানান, রাজ্যের বহু মানুষ এই পরিস্থিতিতে অসহায় হয়ে পড়েছেন । বিশেষ করে মুর্শিদাবাদ জেলায় প্রায় 11 লক্ষ ভোটারের নাম বিচারাধীন তালিকায় রয়েছে বলে তাঁর দাবি । তিনি বলেন, "এই মানুষগুলির কথা জানাতেই আমরা কমিশনের কাছে এসেছি । 9 মার্চ কমিশনের ফুল বেঞ্চ আসছে । তখন বিষয়টি নিয়ে আলোচনা হবে ।"
সব মিলিয়ে নির্বাচন কমিশনের দফতরে এ দিনের উপস্থিতি যেন কেবল দাবিদাওয়ার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকল না । বরং সেলিম–নওশাদের ইশারার রাজনীতি, হুমায়ুনের 'দরজা খোলা' মন্তব্য— সব মিলিয়ে ভোটের আগে সম্ভাব্য রাজনৈতিক সমীকরণ নিয়েও নতুন করে চর্চা শুরু হয়েছে ৷
