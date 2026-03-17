তৃণমূলকে জেতালেই বেতন বৃদ্ধি! মালদায় 'উপহার'-এর টোপ দিয়ে বিতর্কে চেয়ারম্যান

তৃণমূলকে জেতালেই বেতন বৃদ্ধি! মালদায় 'উপহার'-এর টোপ দিয়ে বিতর্কে চেয়ারম্যান
Published : March 17, 2026 at 3:42 PM IST
মালদা, 17 মার্চ: ভোটের নির্ঘণ্ট ঘোষণার আগেই সরকারি কর্মীদের বকেয়া ডিএ মেটানোর বার্তা দিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্য়ায় । এক্স হ্যান্ডেলে সেই ঘোষণা ঘিরে তখনই জল্পনা ছড়ায় । কিন্তু প্রশাসনিক স্তরে এখনও পর্যন্ত এ সংক্রান্ত কোনও নির্দেশিকা জারি না হওয়ায় অনিশ্চয়তা কাটেনি । ভোটের পরে আদৌ সেই প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে কি না, তা নিয়ে সংশয়ে কর্মীরা ।
এই আবহেই মালদার পুরাতন মালদা পুরসভায় নতুন বিতর্ক । নির্বাচনী সভা থেকে পুরকর্মীদের উদ্দেশে 'উপহার'-এর আশ্বাস দিলেন পুরসভার চেয়ারম্যান বিভূতিভূষণ ঘোষ ! তাঁর বক্তব্য, তৃণমূলকে জেতাতে পারলে কর্মীদের বেতন বৃদ্ধি করা হবে, পাশাপাশি অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণের উদ্যোগও নেওয়া হবে ।
এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে জোর চর্চা । যদিও এনিয়ে পরে বিভূতিবাবুকে প্রশ্ন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য করতে চাননি ৷ অন্যদিকে এই প্রতিশ্রুতিকে 'নির্বাচনী টোপ' বলেই আক্রমণ শানিয়েছে বিজেপি । তাদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ক্ষমতায় থেকেও কর্মীদের স্থায়ীকরণ বা আর্থিক উন্নতির বিষয়ে উদ্যোগ নেয়নি পুরসভা । ভোটের আগে এই আশ্বাস 'খুড়োর কল' ছাড়া কিছু নয় বলেই কটাক্ষ গেরুয়া শিবিরের।
দলীয সূত্রের খবর, স্থানীয় ওসমানিয়া হাই মাদ্রাসায় আয়োজিত দলের নির্বাচনী আলোচনা সভায় তিনি পুরকর্মীদের উপস্থিত থাকতে বলেন ৷ সেখানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে জানান, "এই পুরসভায় প্রায় 900 কর্মী রয়েছেন ৷ জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত রাজ্য সরকারের বিভিন্ন প্রকল্প তাঁরাই মানুষের কাছে পৌঁছে দেন ৷ রাজ্য সরকারের বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের ছবি তাঁরা মানুষের বাড়িতে পৌঁছে দিতে পারলে তৃণমূল খুব ভালো ফল করবে বলে আমরা বিশ্বাস করি ৷ এই আসনটি জিতে আমরা যদি মুখ্যমন্ত্রীর হাতে তুলে দিতে পারি, তবে আমি নিজে পুরকর্মীদের উপহার দেব ৷ তাঁদের প্রত্যেকের বেতন বাড়ানো হবে ৷ শুধু তাই নয়, অস্থায়ী কর্মীদের স্থায়ীকরণেরও উদ্যোগ নেওয়া হবে ৷"
রাজনৈতিক মহলের মতে, পুরাতন মালদার সাম্প্রতিক ভোটের অঙ্কই এই বার্তার নেপথ্যে । এক সময়ে কংগ্রেস ও সিপিআইএমের দখলে থাকা এই কেন্দ্রে 2021 সালের নির্বাচনে বড় উত্থান ঘটে বিজেপির । ভোটের শতাংশে এক লাফে বিরাট বৃদ্ধি পায় গেরুয়া শিবিরের । এক ধাক্কায় 29.28 শতাংশ বেড়ে যায় ৷ ষোলর নির্বাচনে এখানে বিজেপি প্রার্থী ছিলেন বর্তমান বিধায়ক গোপালচন্দ্র সাহা ৷ তিনি পেয়েছিলেন 29 হাজার 111 ভোট (15,95 শতাংশ) ৷ একুশে তিনিই পান 93 হাজার 398 ভোট (45.23 শতাংশ) ৷
সেই নির্বাচনে তৎকালীন বিধায়ক, কংগ্রেসের ভূপেন্দ্রনাথ হালদার পান মাত্র 12.86 শতাংশ ভোট (ষোলতে ছিল 48.36 শতাংশ) ৷ এক ধাক্কায় কংগ্রেসের ভোট কমে 35.5 শতাংশ ভোট ৷ চব্বিশের লোকসভা নির্বাচনে পুরাতন মালদা শহর এলাকায় ঘাসফুলকে কার্যত ছিন্নভিন্ন করে দেয় পদ্ম ৷ সেবার এই পুর এলাকায় বিজেপি পুরসভার 20টি ওয়ার্ডেই লিড নেয় ৷ তার খেসারত দিতে হয় পুরসভার তৎকালীন চেয়ারম্যান কার্তিক ঘোষকে ৷ তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশে পদত্যাগ করতে বাধ্য হন কার্তিকবাবু ৷ তাঁর চেয়ারে বসানো হয় তাঁরই কাকা বিভূতিভূষণ ঘোষকে ৷
পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, দুঁদে রাজনীতিবিদ বিভূতিবাবু ভালো করেই জানেন, ছাব্বিশের নির্বাচনে ভোট অংকের ছবিটা পালটাতে না পারলে তাঁর দশাও ভাইপোর মতোই হবে ৷ সেকারণেই তাঁর এই নির্বাচনী টোপ বলে মত ওয়াকিবহাল মহলের ৷
ভোটের মুখে চেয়ারম্যানের এহেন প্রতিশ্রুতি ঘিরেই শুরু হয়েছে বিতর্ক ৷ এখন নজর, এই প্রতিশ্রুতির লড়াই ভোটবাক্সে কতটা প্রভাব ফেলে ।
আরও পড়ুন: