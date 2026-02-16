রাজ্যসভা নির্বাচন: বাদ পড়তে পারেন সাকেত ! তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার দৌড়ে সাংবাদিক

রাজ্যসভা নির্বাচন: বাদ পড়তে পারেন সাকেত ! তৃণমূলের টিকিট পাওয়ার দৌড়ে সাংবাদিক
যদিও তৃণমূলের টিকিট পাচ্ছে কোন সাংবাদিক, তা নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও মুখে কুলুপ এঁটেছে ৷
কলকাতা, 16 ফেব্রুয়ারি: বিধানসভা নির্বাচনের দামামা বাজতে এখনও কিছুটা সময় বাকি । 2026 সালের বিধানসভার মহাযুদ্ধের আগে আপাতত রাজ্য রাজনীতি সরগরম রাজ্যসভার নির্বাচন নিয়ে । আগামী মার্চ মাসেই মেয়াদ ফুরোচ্ছে রাজ্যের চার রাজ্যসভা সাংসদের । আর এই চার আসনে কাদের পাঠাবে তৃণমূল কংগ্রেস, তা নিয়েই এখন জল্পনা তুঙ্গে শাসকদলের অন্দরে ।
সাংবাদিককে টিকিট তৃণমূলের
রাজনৈতিক মহলে কান পাতলে শোনা যাচ্ছে, এবারের নির্বাচনে বেশ বড়সড় রদবদল ঘটাতে চলেছে ঘাসফুল শিবির । রবিবার পর্যন্ত যে সমীকরণ ছিল মাত্র এক রাতের ব্যবধানে সেখানেও বদল দেখা যাচ্ছে । সবথেকে বড় চমক হিসেবে উঠে আসছে এক সাংবাদিকের নাম । তৃণমূল সূত্রে খবর, বিদায়ী সাংসদ তথা সমাজকর্মী সাকেত গোখলের পুনরায় টিকিট পাওয়ার সম্ভাবনা অত্যন্ত ক্ষীণ । পরিবর্তে সেই আসনে দলের পছন্দ হতে পারে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে যুক্ত কোনও পরিচিত মুখ ।
তৃণমূল কংগ্রেসের রাজনীতিতে সাংবাদিকদের রাজ্যসভায় পাঠানোর ঐতিহ্য অবশ্য নতুন কিছু নয় । অতীতে কুণাল ঘোষ থেকে শুরু করে আহমেদ হাসান ইমরানের মতো সাংবাদিকদের সংসদের উচ্চকক্ষে পাঠিয়েছে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল । সম্প্রতিক কয়েক বছরে রাজ্যসভায় যাওয়া তৃণমূল নেত্রী সাগরিকা ঘোষ আদতে একজন সাংবাদিক । সেই ধারা বজায় রেখেই এবারও রাজ্যসভায় দলের মুখ হিসেবে একজন সাংবাদিককে বেছে নেওয়া হতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে । যদিও সেই সাংবাদিক কে, তা নিয়ে দলের শীর্ষ নেতৃত্ব এখনও মুখে কুলুপ এঁটেছে, তবে জল্পনা চলছে জোরকদমে ।
তালিকা থেকে কারা বাদ পড়ছেন
সাকেত গোখলে গত কয়েক বছরে দলের হয়ে সর্বভারতীয় স্তরে সোশাল মিডিয়ায় ও বিভিন্ন ইস্যুতে সরব হলেও, দলীয় সমীকরণে তিনি এবার পিছিয়ে পড়তে পারেন । সাকেত গোখলের টিকিট না-পাওয়ার বিষয়টি যদি নিশ্চিত হয়, তবে তাঁর ছেড়ে যাওয়া আসনে সাংবাদিক বা মিডিয়া ব্যক্তিত্বের আসার সম্ভাবনাই সবথেকে জোরালো ।
অন্যদিকে, রাজ্যসভার আর এক বিদায়ী সাংসদ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়কে নিয়েও নতুন রাজনৈতিক সমীকরণের ইঙ্গিত মিলছে । বাম ছাত্র রাজনীতি থেকে উঠে আসা এবং পরবর্তীকালে তৃণমূলে যোগ দেওয়া ঋতব্রতকে এবার আর রাজ্যসভায় নাও পাঠাতে পারে দল । তৃণমূল সূত্রে খবর, তাঁকে 2026 সালের বিধানসভা নির্বাচনে লড়াইয়ের ময়দানে নামানোর পরিকল্পনা রয়েছে তৃণমূলের । সাংগঠনিক কাজে তাঁর অভিজ্ঞতা এবং বাগ্মিতাকে কাজে লাগিয়ে বিধানসভায় বিরোধী দলগুলির মোকাবিলায় তাঁকে ব্যবহার করতে চায় দল । সে ক্ষেত্রে ঋতব্রতর ছেড়ে যাওয়া রাজ্যসভার আসনটিতেও নতুন মুখ দেখা যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে ।
তালিকায় কারা থাকছেন
পরিবর্তন হতে পারে মৌসম বেনজির নূরের আসনেও । কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে আসা মৌসম নূর গতবার রাজ্যসভায় গিয়েছিলেন । কিন্তু মালদা ও মুর্শিদাবাদ জেলার সংখ্যালঘু সমীকরণ এবং আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের কথা মাথায় রেখে এবার ওই আসনে কোনও নতুন মহিলা মুখ, বিশেষত সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের কাউকে প্রার্থী করা হতে পারে বলে খবর । এক্ষেত্রে দলের দীর্ঘদিনের লড়াকু নেত্রীদের মধ্যে থেকে বা সমাজের বিশিষ্ট কোনও মুখকে বেছে নেওয়া হতে পারে ।
পাশাপাশি, দলের প্রবীণ নেতা সুব্রত বকসির রাজ্যসভায় যাওয়া বা না-যাওয়া নিয়ে ধোঁয়াশা এখনও কাটেনি । বিষয়টি সম্পূর্ণ নির্ভর করছে দলের সুপ্রিমো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং সুব্রত বকসির ব্যক্তিগত সিদ্ধান্তের উপর । যদিও এখনও পর্যন্ত সরে দাঁড়ানোর বিষয়ে এক রকম বদ্ধপরিকর তিনি । সেই আসনেও বড় কোনও চমক অপেক্ষা করছে বলে মনে করছেন রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা । জানা যাচ্ছে, এক রাজ্য শীর্ষ নেতাকে ওই আসনে মনোনয়ন দেওয়া হতে পারে ।
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞরা কী বলছেন
রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞদের মতে, বিধানসভা নির্বাচনের আগে এই রাজ্যসভা নির্বাচন তৃণমূলের কাছে এক প্রকার 'সেমিফাইনাল' না হলেও, ঘর গুছিয়ে নেওয়ার বড় সুযোগ । একদিকে যখন শাসকদল নিজেদের ঘুঁটি সাজাতে ব্যস্ত, তখন পিছিয়ে নেই বিরোধী দল বিজেপিও । লোকসভা নির্বাচনে বাংলায় আশানুরূপ ফল না-হলেও, 2026-কে পাখির চোখ করে এখন থেকেই রাস্তায় নামছে গেরুয়া শিবির । ভোটের আগেই রাজ্যজুড়ে রথযাত্রার পরিকল্পনা নিয়েছে তারা ।
'শীতঘুম' কাটিয়ে কর্মীদের চাঙ্গা করতে ব্রিগেডে বড় সমাবেশের ডাক দেওয়ার কথাও ভাবছে বিজেপি । ফেব্রুয়ারি বা মার্চ মাস নাগাদ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের বাংলা সফরের সম্ভাবনা রয়েছে । সব মিলিয়ে বিধানসভা ভোটের আগে রাজ্যসভার এই নির্বাচন এবং দুই প্রধান প্রতিপক্ষ দলের প্রস্তুতি - রাজনৈতিক উত্তাপ যে ক্রমশ বাড়াবে, তা বলাই বাহুল্য । তবে শেষ পর্যন্ত সাকেত গোখলের পরিবর্তে কোন সাংবাদিক রাজ্যসভার টিকিট পান, বা ঋতব্রত সত্যিই বিধানসভায় লড়েন কি না, তা স্পষ্ট হবে প্রার্থী তালিকা ঘোষণা হলেই ।
রাজ্যসভা ভোট কবে ?
বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজ্যসভার ভোট ৷ যেহেতু এই মুহূর্তে বিধানসভায় শেষ অধিবেশন হয়ে গিয়েছে তাতে অনেকের মনেই প্রশ্ন উঠতে পারে তাহলে কি এই ভোট সম্ভব ? নিয়ম বলছে, বিধানসভা ভোট ঘোষণার আগে রাজ্যসভার ভোট ঘোষণা হলে, বর্তমান বিধায়কদের রাজ্যসভার ভোটে অংশগ্রহণে কোনও বাধা নেই । আর সেই জায়গা থেকেই শাসক এবং বিরোধী উভয় পক্ষই রাজ্যসভা নির্বাচনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে ৷