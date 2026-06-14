বিদ্রোহী তৃণমূলীদের আইনি হুঁশিয়ারি সাগরিকার ! ভাঙনের নেপথ্যে বিজেপির 'অপারেশন লোটাস': সৌগত

বিদ্রোহী তৃণমূলীদের আইনি হুঁশিয়ারি সাগরিকার ! ভাঙনের নেপথ্যে বিজেপির 'অপারেশন লোটাস': সৌগত
তৃণমূলের 20 জন সাংসদ সোমবার স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে সংসদে পৃথক ব্লকের স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন বলে খবর ৷
By ANI
Published : June 14, 2026 at 3:41 PM IST
কলকাতা, 14 জুন: তৃণমূলের অন্দরে বিদ্রোহের আগুন ছড়িয়ে পড়ছে সংসদ থেকে বিধানসভা পর্যন্ত । এক দিকে নিজেদের 'আসল তৃণমূল' দাবি করে লোকসভায় পৃথক গোষ্ঠীর স্বীকৃতি এবং আলাদা আসন বিন্যাসের দাবিতে স্পিকারের দ্বারস্থ হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছেন বিদ্রোহী সাংসদরা । অন্য দিকে, সেই দাবির আইনি ভিত্তি নিয়েই প্রশ্ন তুলে কড়া বার্তা দিলেন তৃণমূলের রাজ্যসভার সাংসদ সাগরিকা ঘোষ । একই সঙ্গে দলের বর্ষীয়ান নেতা সৌগত রায় বিদ্রোহের নেপথ্যে বিজেপির 'অপারেশন লোটাস' এর অভিযোগ তুলে পালটা রাজনৈতিক আক্রমণ শানালেন ।
রবিবার সমাজমাধ্যমে করা এক দীর্ঘ পোস্টে সাগরিকা স্পষ্ট ভাষায় জানান, দলীয় প্রতীক নিয়ে নির্বাচিত হয়ে সংসদ বা বিধানসভায় 'আলাদা গোষ্ঠী' হিসেবে থাকার কোনও সাংবিধানিক সুযোগ নেই । সংবিধানের দশম তফসিলের 4 নম্বর অনুচ্ছেদের উল্লেখ করে তাঁর দাবি, রাজনৈতিক দলগুলোর মধ্যে আনুষ্ঠানিক একীভূতকরণের ক্ষেত্রেই কেবল একজন সাংসদ বা বিধায়ক পদ খারিজের হাত থেকে রেহাই পেতে পারেন এবং সেক্ষেত্রেও তা কেবল সুনির্দিষ্ট শর্তসাপেক্ষেই সম্ভব ।
সাগরিকার এই বক্তব্যকে রাজনৈতিক মহল সরাসরি বিদ্রোহী শিবিরের উদ্দেশে বার্তা হিসেবেই দেখছে । কারণ, কাকলি ঘোষ দস্তিদারের নেতৃত্বে লোকসভার প্রায় 20 জন সাংসদ ইতিমধ্যেই নিজেদের আলাদা পরিচয় প্রতিষ্ঠার চেষ্টা শুরু করেছেন । সূত্রের খবর, সোমবার তাঁরা স্পিকার ওম বিড়লার সঙ্গে দেখা করে সংসদে পৃথক ব্লকের স্বীকৃতি দাবি করতে পারেন ।
এই পরিস্থিতিতেই বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বিজেপির বিরুদ্ধে সরব হয়েছেন সৌগত রায়ও । তাঁর অভিযোগ, "এটা বিজেপির অপারেশন লোটাসেরই অংশ । প্রলোভন, চাপ এবং নানা কৌশলে তৃণমূলকে দুর্বল করার চেষ্টা চলছে । যাঁদের রাজনৈতিক আদর্শে আস্থা নেই, তাঁরাই দল ছেড়ে যাচ্ছেন ।"
সৌগতের মতে, দেশের বিভিন্ন রাজ্যে নির্বাচিত সরকার বা বিরোধী শিবির ভাঙানোর যে কৌশল বিজেপি অতীতে নিয়েছে, বাংলায়ও সেই একই ছক অনুসরণ করা হচ্ছে । যদিও বিদ্রোহী সাংসদদের ভবিষ্যৎ রাজনৈতিক গন্তব্য কী হবে, তা নিয়ে তিনি নিশ্চিত নন । তাঁর কথায়, "ওঁরা আলাদা ব্লকে বসার কথা বলছেন । বিজেপি শেষ পর্যন্ত ওঁদের গ্রহণ করবে কি না, তা এখনও পরিষ্কার নয় ।"
তৃণমূলের অন্দরের সঙ্কট অবশ্য শুধু সাংসদদের বিদ্রোহেই সীমাবদ্ধ নয় । বহিষ্কৃত বিধায়ক ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে একাধিক বিধায়কও প্রকাশ্যে দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছেন । ইতিমধ্যেই সুখেন্দুশেখর রায়, সুস্মিতা দেব এবং প্রকাশচিক বরাইকের মতো রাজ্যসভার সদস্যরা দল ও সাংসদ পদ ছেড়েছেন । ফলে ভাঙনের আশঙ্কা ক্রমশ বড় আকার নিচ্ছে বলেই মনে করছে রাজনৈতিক মহল ।
পরিস্থিতি সামাল দিতে সংগঠনের ভিত মজবুত করার কাজও শুরু করেছে তৃণমূল । দলের জাতীয় কর্মসমিতির বৈঠকের পর যুব তৃণমূলের সভাপতি করা হয়েছে অর্ণব বন্দ্যোপাধ্যায়কে । উত্তর কলকাতা সাংগঠনিক জেলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে কুণাল ঘোষকে । দলত্যাগীদের ফেলে যাওয়া সাংগঠনিক শূন্যতা দ্রুত পূরণ করাই যে লক্ষ্য, তা স্পষ্ট নেতৃত্বের এই পদক্ষেপে ।
তবে রাজনৈতিক সঙ্কটের মধ্যেই নতুন অস্বস্তি বাড়াচ্ছে জাল-স্বাক্ষর তদন্ত । বিরোধী দলনেতা নির্বাচন সংক্রান্ত নথিতে স্বাক্ষর জালিয়াতির অভিযোগে সিআইডির বিশেষ তদন্তকারী দল সক্রিয় । ইতিমধ্যেই অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে দীর্ঘক্ষণ জিজ্ঞাসাবাদ করা হচ্ছে । সূত্রের খবর, তদন্তের পরবর্তী ধাপে কুণাল ঘোষকেও জেরা করা হতে পারে ।
ফলে তৃণমূল এখন কার্যত দ্বিমুখী চ্যালেঞ্জের মুখে- এক দিকে দলের ভিতরে বিদ্রোহ ও ভাঙনের আশঙ্কা, অন্য দিকে তদন্তের চাপ । আর এই আবহেই সাগরিকার আইনি সতর্কবার্তা ও সৌগতের রাজনৈতিক পালটা আক্রমণ স্পষ্ট করে দিচ্ছে, বিদ্রোহীদের বিরুদ্ধে লড়াইয়ে আইন এবং রাজনীতি- দুই অস্ত্রই ব্যবহার করতে চাইছে বাংলার প্রাক্তন শাসকদল !
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