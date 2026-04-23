খরতাপে অসুস্থ ভোটার, সেবায় বাইরন ! 'মানবিক মুখ' নাকি ভোটকৌশল?

খরতাপে অসুস্থ ভোটার, সেবায় বাইরন ! 'মানবিক মুখ' নাকি ভোটকৌশল?
ভোটারদের একাংশের প্রশংসা কুড়িয়েছেন বাইরন । আর বিরোধীদের কটাক্ষ, ভোটের দিনেই এসব মানবিকতা বেশি দেখা যায়! সাগরদিঘি থেকে অয়ন নিয়োগীর প্রতিবেদন ৷
Published : April 23, 2026 at 3:26 PM IST
সাগরদিঘি, 23 এপ্রিল: সাগরদিঘিতে ভোটের উত্তাপের মধ্যেই উঠে এল অন্য ছবি । বৃহস্পতিবার সকাল থেকে বুথে বুথে ঘুরে ভোটপর্বের খোঁজ নিচ্ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী বাইরন বিশ্বাস । সেই সময়ই এক বুথের বাইরে হঠাৎ ভিড় চোখে পড়ে তাঁর । এগিয়ে যেতেই সামনে আসে এক অসুস্থ মহিলা ভোটার, আর সেখানেই রাজনৈতিক 'ব্যস্ততা'র ফাঁকে 'মানবিক' ভূমিকায় দেখা যায় প্রার্থীকে ।
চলতি তাপদাহে লাইনে দাঁড়িয়ে ভোট দিতে এসে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়েন ওই মহিলা । পরিস্থিতি বুঝে দ্রুত তাঁর পাশে পৌঁছে যান বাইরন । নিজেই জল খাইয়ে, মাথায় জল ঢেলে প্রাথমিক সেবার ব্যবস্থা করেন । পাশাপাশি প্রশাসনের সঙ্গে যোগাযোগ করে দ্রুত তাঁর চিকিৎসার ব্যবস্থাও নিশ্চিত করেন । কিছুক্ষণের মধ্যেই মহিলাকে নিরাপদ জায়গায় বসানো হয় এবং প্রাথমিক চিকিৎসা দেওয়া হয় ।
এই ঘটনায় বুথ চত্বরে উপস্থিত ভোটারদের একাংশের প্রশংসা কুড়িয়েছেন বাইরন । তাঁদের কথায়, "মানুষের বিপদের সময়ে পাশে দাঁড়ানোই একজন জনপ্রতিনিধির আসল কাজ ।" ভোটের ব্যস্ততার মাঝেও অসুস্থ ভোটারের খোঁজখবর নেওয়ায় ইতিবাচক বার্তা ছড়িয়েছে এলাকায় ।
তবে সমালোচনার সুরও চাপা নেই । বিরোধী শিবিরের কটাক্ষ, "ভোটের দিনেই এসব মানবিকতা বেশি দেখা যায় !" কারও কারও মন্তব্য, "এও এক ধরনের ভোটের কৌশল ।"
রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটও কম তাৎপর্যপূর্ণ নয় । 2023 সালের উপনির্বাচনে বাম-সমর্থিত কংগ্রেস প্রার্থী হিসেবে সাগরদিঘি থেকে জিতে নজর কেড়েছিলেন বাইরন বিশ্বাস । তৃণমূল প্রার্থীকে প্রায় 23 হাজার ভোটে হারানোর পরই দলবদল করে যোগ দেন শাসক শিবিরে । সেই বাইরনকেই এ বার প্রার্থী করেছে তৃণমূল, ফলে স্বাভাবিক ভাবেই 'বিশ্বাসঘাতক' তকমা জুটেছে বিরোধীদের কাছ থেকে ।
যদিও প্রচারে নেমে সেই অভিযোগ এড়াননি বাইরন । বরং খোলাখুলি স্বীকার করেছেন, কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর 'বিশ্বাসঘাতকতা' হয়েছে । একইসঙ্গে অধীর চৌধুরীকে 'গুরুদেব' বলেও উল্লেখ করেন তিনি । তাঁর কথায়, "আমি শুধু কংগ্রেস বা সিপিএমের ভোটে জিতিনি, সব দলের ভোটই পেয়েছি ।"
এই আবহেই ভোটের দিনে মানবিকতার এই ছবি আলাদা করে নজর কেড়েছে সাগরদিঘিতে । তবে শেষ পর্যন্ত ভোটাররা এটিকে কীভাবে নেবেন, সহমর্মিতা না কৌশল, তার উত্তর মিলবে ফল ঘোষণার দিনেই !
