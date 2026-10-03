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বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম সাগরদিঘির বিধায়ক

Bayron Biswas Injured in Fire: শনিবার দুপুরের ঘটনা ৷ বাইরন বিশ্বাসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ ও দমকল ৷

Bayron Biswas Injured in Fire
বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড, জখম সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস (ইটিভি ভারত)
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By ETV Bharat Bangla Team

Published : October 3, 2026 at 2:15 PM IST

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সামশেরগঞ্জ, 3 অক্টোবর: বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ৷ শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ৷ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বাইরন ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷

মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস ৷ তাঁর বাড়ি সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় ৷ তিনি একজন বিড়ি কারখানার মালিকও ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আগুন লাগে ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে ৷ আগুন নেভাতে গিয়ে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায় ৷

Bayron Biswas Injured in Fire
বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড (ইটিভি ভারত)

প্রথমে বায়রন বিশ্বাসকে ধুলিয়ানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে বিধায়কের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷

এখনই এই নিয়ে পুলিশের কেউ মুখ খোলেনি ৷ তবে পুলিশ সূত্রে খবর, আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি ৷ কীভাবে আগুন লাগল, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷

বিস্তারিত আসছে...

TAGGED:

বায়রন বিশ্বাস
ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড
SAGARDIGHI MLA
TRINAMOOL
BAYRON BISWAS INJURED IN FIRE

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