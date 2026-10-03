বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম সাগরদিঘির বিধায়ক

বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে আগুন, অগ্নিদগ্ধ হয়ে গুরুতর জখম সাগরদিঘির বিধায়ক
Bayron Biswas Injured in Fire: শনিবার দুপুরের ঘটনা ৷ বাইরন বিশ্বাসকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷ ঘটনাস্থলে রয়েছে পুলিশ ও দমকল ৷
Published : October 3, 2026 at 2:15 PM IST
সামশেরগঞ্জ, 3 অক্টোবর: বাইরন বিশ্বাসের বাড়িতে অগ্নিকাণ্ড ৷ শনিবার দুপুরে ঘটনাটি ঘটে ৷ দুর্ঘটনায় গুরুতর জখম হয়েছেন বাইরন ৷ তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে ৷
মুর্শিদাবাদের সাগরদিঘির বিধায়ক বাইরন বিশ্বাস ৷ তাঁর বাড়ি সামশেরগঞ্জের ডাকবাংলায় ৷ তিনি একজন বিড়ি কারখানার মালিকও ৷ পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, এদিন দুপুরে আগুন লাগে ৷ ঘটনাস্থলে পুলিশ গিয়েছে ৷ আগুন নেভাতে গিয়ে দমকলের বেশ কয়েকটি ইঞ্জিন ঘটনাস্থলে যায় ৷
প্রথমে বায়রন বিশ্বাসকে ধুলিয়ানের একটি বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। তবে বিধায়কের শারীরিক অবস্থার অবনতি হওয়ার কারণে চিকিৎসকরা তাঁকে মুর্শিদাবাদ মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে তাঁকে স্থানান্তরিত করা হয়েছে ৷
এখনই এই নিয়ে পুলিশের কেউ মুখ খোলেনি ৷ তবে পুলিশ সূত্রে খবর, আগুন লাগার কারণ জানা যায়নি ৷ কীভাবে আগুন লাগল, সেই বিষয়টি খতিয়ে দেখা হচ্ছে ৷
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