তোলাবাজি মামলায় সব্যসাচী দত্তের স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে বিধাননগর উত্তর থানায় তলব

তোলাবাজি মামলায় সব্যসাচী দত্তের স্ত্রী ইন্দ্রাণীকে বিধাননগর উত্তর থানায় তলব
পুলিশি তলব এড়ালে আইনি ব্যবস্থার হুঁশিয়ারি সব্যসাচী দত্তের স্ত্রী’র বিরুদ্ধে ৷ সব্যসাচীর আরও অঘোষিত সম্পত্তির হদিশ পেতে জিজ্ঞাসাবাদ ৷
Published : June 24, 2026 at 3:02 PM IST
বিধাননগর, 24 জুন: তোলাবাজির অভিযোগে আগেই গ্রেফতার হয়েছিলেন বিধাননগরের প্রাক্তন মেয়র তথা তৃণমূল নেতা সব্যসাচী দত্ত ৷ সেই মামলায় এবার সব্যসাচীর স্ত্রী ইন্দ্রাণী দত্তকে তলব করল বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, ডিএল ব্লকে সব্যসাচীর স্ত্রী যে বাড়িতে থাকেন, তার গেটে পুলিশ নোটিশ লাগিয়ে দিয়ে এসেছে ৷ তলব উপেক্ষা করলে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়ার কথাও বলা হয়েছে নোটিশে ৷
উল্লেখ্য, গত 8 জুন তোলবাজির মামলায় সব্যসাচী দত্তকে গ্রেফতার করে বিধাননগর উত্তর থানার পুলিশ ৷ এরপর সব্যসাচীকে জিজ্ঞাসাবাদ করে একাধিক সম্পত্তি, ব্যাংক অ্যাকাউন্ট ও বিপুল পরিমাণ সোনা উদ্ধার করেছেন তদন্তকারীরা ৷ যেখানে সব্যসাচী এবং তাঁর স্ত্রী'র নামে থাকা পাঁচটি ব্যাংক অ্যাকাউন্ট রয়েছে ৷ পুলিশ সূত্রে খবর, সেই ব্যাংক অ্যাকাউন্টগুলিতে 3 কোটি 70 লক্ষ টাকা রয়েছে ৷ এছাড়াও সব্যসাচীর নিউটাউনের ফ্ল্যাট ও ব্যাংক লকার থেকে প্রায় সাড়ে তিন কেজি সোনা উদ্ধার হয়েছিল ৷
এই বিপুল পরিমাণ টাকা ও সম্পত্তির কোনও হিসেব সব্যসাচী দত্ত দিতে পারেননি ৷ তাই সেই সম্পত্তির উৎস কী, তা জানতে এবার সব্যসাচী দত্তের স্ত্রী’কে তলব করা হয়েছে ৷ পুলিশের তরফে যে নোটিশ দেওয়া হয়েছে, সেখানে ইন্দ্রাণী দত্তকে বুধবার সকাল 10টার মধ্যে হাজিরা দিতে উল্লেখ করা হয়েছিল ৷ তবে, শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী তিনি সময়ের আগে বা পরেও পুলিশি তলবে সাড়া দেননি ৷ উল্লেখ্য, সব্যসাচী দত্ত গ্রেফতার হওয়ার পর থেকেই পুলিশ তাঁর স্ত্রী’র কোনও হদিশ পাচ্ছে না বলে জানা গিয়েছে ৷
ইন্দ্রাণী দত্তের ব্যবহার করা একটি বিলাসবহুল গাড়ির খোঁজও মিলছে না-বলে পুলিশ সূত্রে খবর ৷ তাই তিনি পুলিশের তলবে হাজিরা না-দিলে ভারতীয় ন্যায় সংহিতা (BNS)-এর 208 নম্বর ধারা অনুযায়ী আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হতে পারে ৷ তদন্তকারীদের অনুমান, ইন্দ্রাণী দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করা গেলে সব্যসাচী দত্তের আরও অঘোষিত সম্পত্তি, বিনিয়োগ এবং আর্থিক লেনদেন সম্পর্কে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য মেলার সম্ভাবনা রয়েছে ৷
উল্লেখ্য, গত সোমবার সব্যসাচী দত্তের ঘনিষ্ঠ তৃণমূল নেত্রী তথা নদিয়া জেলা পরিষদের সদস্য টিনা ভৌমিক সাহার পৈতৃক বাড়িতে তল্লাশি চালান বিধাননগর কমিশনারেটের আধিকারিকরা ৷ সেখান থেকেও প্রায় 3 কেজি সোনার গয়না বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ ৷ জানা গিয়েছে, উদ্ধার হওয়া সোনার গয়নার বাজারমূল্য আনুমানিক 4 কোটি 39 লক্ষ টাকা ৷ সেই বিপুল পরিমাণ সোনার গয়নার উৎস কী, তা জানতে তদন্ত চালাচ্ছে পুলিশ ৷