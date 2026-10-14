চাপের মুখে ঋতব্রত শিবির ! পদ ছাড়লেন সাবিনা, মমতার কাছেই কি ফিরতে চান সুজাপুরের বিধায়ক

চাপের মুখে ঋতব্রত শিবির ! পদ ছাড়লেন সাবিনা, মমতার কাছেই কি ফিরতে চান সুজাপুরের বিধায়ক
Sabina Yeasmin Resigns: সাবিনা ইয়াসমিন ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন, পারিবারিক সমস্যার কারণে সময় দিতে পারছেন না সংগঠনে, তাই ইস্তফা দিয়েছেন ৷
Published : October 14, 2026 at 8:29 PM IST
মালদা ও কলকাতা, 14 অক্টোবর: তবে কি ঋতব্রত তৃণমূলেও ভাঙন শুরু হয়ে গেল ? নাকি এই শিবিরে থাকা নেতৃত্বের উপর বাইরে থেকে কোনও চাপ আসছে ? ঋতব্রত শিবিরের গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সংগঠনের রাজ্য সভানেত্রীর ইস্তফায় এসব প্রশ্নই সামনে আসতে শুরু করেছে ৷ ইতিমধ্যেই এই শিবিরের চেয়ারম্যান, হরিরামপুর কেন্দ্রের বিধায়ক বিপ্লব মিত্রের কাছে নিজের ইস্তফাপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন সুজাপুরের বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন ৷ বুধবারই তিনি বিপ্লববাবুর কাছে নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছেন বলে ইটিভি ভারতকে জানিয়েছেন সাবিনা ৷
উল্লেখ্য, এবারের বিধানসভা নির্বাচনে ভরাডুবির পর অন্তর্কলহে জর্জরিত তৃণমূল ৷ নির্বাচন পরবর্তী সময়ে সেই বিদ্রোহে অংশ নিয়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গ ছাড়েন 60 ঘাসফুল বিধায়ক ৷ পরবর্তীতে অবশ্য ঘাসফুল প্রতীকও তৃণমূলের হাত থেকে চলে যায় ৷ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রতিষ্ঠিত তৃণমূল কংগ্রেস ভেঙে তৈরি হয় মমতা সর্বভারতীয় তৃণমূল কংগ্রেস এবং গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেস ৷ কুণাল ঘোষ, দোলা সেনের মতো কয়েকজন অনুগামী ছাড়া এই মুহূর্তে মমতা কার্যত নিঃসঙ্গ ৷ অন্যদিকে, ঋতব্রতর শিবিরে নাম লেখানো কয়েকজন বিধায়কও সম্প্রতি বেসুরো গাইতে শুরু করেছেন ৷ তাঁরা কি তবে বিজেপিতে যাওয়ার চেষ্টা করছেন ? নাকি ফিরতে চাইছেন মমতার কাছে ! তা নিয়েই শুরু হয়েছে চর্চা ৷
একসময় কংগ্রেস ছেড়ে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের হাত ধরেছিলেন মোথাবাড়ির বিধায়ক সাবিনা ইয়াসমিন ৷ পর পর দু’বার তৃণমূলের টিকিটে তিনি নির্বাচিত হয়েছেন ৷ তবে ছাব্বিশের নির্বাচনে তিনি মোথাবাড়ি ছেড়ে সুজাপুর কেন্দ্রে প্রার্থী হন ৷ তৃণমূল বিধায়ক হিসাবেই এসআইআর ইস্যুতে সম্প্রতি তিনি সুজাপুর এলাকায় জনবিক্ষোভে অংশ নেন ৷ এই ঘটনায় জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা, এনআইএ-এর জিজ্ঞাসাবাদের মুখোমুখিও হতে হয় তাঁকে ৷ তারপরেই মহিলা তৃণমূলের সভানেত্রীর পদ থেকে তাঁর ইস্তফা একাধিক রাজনৈতিক প্রশ্নেরও জন্ম দিচ্ছে ৷
বুধবার গণতান্ত্রিক তৃণমূল কংগ্রেসের রাজ্য সভাপতিকে লেখা ইস্তফাপত্রে সাবিনা জানিয়েছেন, “আমি, সাবিনা ইয়াসমিন, শারীরিক ও পারিবারিক সমস্যার কারণে অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভাপতি পদের দায়িত্ব যথাযথ পালন করতে অসুবিধার সম্মুখীন হচ্ছি ৷ তাই এই পত্রের মাধ্যমে উক্ত পদ থেকে আমার ইস্তফা দিচ্ছি ৷”
কেন এই ইস্তফা ? এই প্রশ্নে বৃহস্পতিবার সাবিনা ইটিভি ভারতকে বলেন, “ডেমোক্রেটিক তৃণমূল কংগ্রেসের জন্ম তো এই ক’দিন আগে বিধানসভা উপনির্বাচনের সময় হল ৷ কিন্তু আমি অল ইন্ডিয়া তৃণমূল কংগ্রেসের মহিলা সভানেত্রী ছিলাম ৷ সেই পদ থেকে আমি ইস্তফা দিয়েছি ৷ বিপ্লব মিত্রের অধীনেই আমাকে এই পদ দেওয়া হয়েছিল ৷ রাজ্য সভানেত্রীর কাজ করতে হলে আমাকে যেমন সময় দিতে হবে, তেমনই দৌড়ঝাঁপ করতে হবে ৷ এই মুহূর্তে পারিবারিক বিষয়ে আমি একটু অসুবিধের মধ্যে রয়েছি ৷ আজই আমি বাইরে চলে যাচ্ছি ৷ কালীপুজোর পর ফিরব ৷ এখন আমি সেভাবে সময় দেওয়ার মতো অবস্থায় নেই ৷ তাই নিজের পদত্যাগপত্র পাঠিয়ে দিয়েছি ৷ এর পিছনে অন্য কোনও গন্ধ নেই ৷ তবে বিধায়ক হিসাবে আমি নিজের কাজ করে যাব ৷”
এই অবস্থায় জেলার রাজনীতিতে মূলত দু’টি প্রশ্ন ঘুরপাক খাচ্ছে ৷ প্রথমত, সাবিনা কি ঋতব্রত শিবির ছেড়ে ফের মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের পাশে দাঁড়াতে চাইছেন ? আর দ্বিতীয় প্রশ্ন, এনআইএ তদন্ত তো চলছেই ৷ সাবিনার উপর কি আরও বড় ধরনের তদন্তের হুমকি রয়েছে ? সেই চাপ এড়াতেই কি তাঁর এই পদত্যাগ ?
তাছাড়া সাবিনা-সহ দশজন দলত্যাগী বিধায়কের পদ খারিজের দাবিতে ইতিমধ্যে আদালতে গিয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক শোভনদেব চট্টোপাধ্যায় । পাশাপাশি বিধানসভার স্পিকারের কাছেও লিখিত আবেদন জানানো হয়েছে । সেই আবেদনের ভিত্তিতে বিধানসভার সচিবালয় থেকে নোটিস পাঠানো হয়েছে সাবিনাকে । ফলে বিধায়ক পদ চলে যাওয়ার একটা বড় আইনি খাঁড়া তাঁর মাথার উপর ঝুলছে ।
অন্যদিকে, দলত্যাগী বিধায়কদের পুরনো দলে ফেরার জন্য সম্প্রতি 15 দিনের সময়সীমা বেঁধে দিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় । কালীঘাট সূত্রের খবর, ঋতব্রত শিবিরের অনেকেই পুরনো দলে ফিরতে চাইছেন । মমতার সেই কড়া বার্তার পরেই সাবিনার এই পদক্ষেপ যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ।
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