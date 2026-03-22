ভাঙড়ে আইএসএফ ফ্যাক্টর নয় ! শওকতের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে 'আত্মবিশ্বাসী' সায়নী

ভাঙড়ে আইএসএফ ফ্যাক্টর নয় ! শওকতের সমর্থনে প্রচারে গিয়ে 'আত্মবিশ্বাসী' সায়নী
Published : March 22, 2026 at 3:46 PM IST
ভাঙড়, 22 মার্চ: শওকত মোল্লাকে তাঁর নিজের কেন্দ্রে প্রার্থী না-করায় তৃণমূল কর্মীদের ক্ষোভে পুড়তে দেখা গিয়েছে ক্যানিং পূর্বকে ৷ অশান্তি থামাতে আসরে নেমেছিলেন স্বয়ং বিদায়ী বিধায়ক ৷ তবে শওকত মোল্লা এখন অনেক বেশি ব্যস্ত ভাঙড় নিয়ে ৷ ধারে ও ভারে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এই কেন্দ্রে তাঁর উপরেই আস্থা রেখেছে দল ৷ রবিবার সেই ভাঙড়ে প্রচারে বেরিয়ে শক্তি প্রদর্শনের চেষ্টা শওকত মোল্লার ৷ জাগুলগাছি এলাকায় আয়োজিত পথসভা ও মিছিল থেকে তাঁর সমর্থনে গলা তুললেন যাবদপুরের সাংসদ সায়নী ঘোষ ও ক্যানিং পূর্বের প্রার্থী বাহারুল ইসলাম ।
রবিবারের কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন তৃণমূলের কয়েকশো কর্মী-সমর্থক ৷ এদিন মঞ্চ থেকে বিরোধীদের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানান সায়নী ঘোষ । কটাক্ষের সুরে তিনি বলেন, "তৃণমূল কংগ্রেস কোনও মৌসুমি দল নয়, আমরা 365 দিন মানুষের পাশে থাকি । মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এই ধারাই আমাদের শক্তি ।" তাঁর দাবি, গত কয়েক বছরে শওকত মোল্লার নেতৃত্বে যে উন্নয়নের কাজ হয়েছে, তা মানুষ নিজের চোখে দেখেছে ।
প্রসঙ্গত, রাজনীতিতে আত্মপ্রকাশ ঘটিয়ে গত বিধানসভা আসনে এই ভাঙড় কেন্দ্র থেকেই বিধানসভায় গিয়েছিলেন নওশাদ সিদ্দিকী ৷ তাঁর দিকেই আঙুল তুলে সায়নী বলেন, "সময়ের সঙ্গে অনেক কিছু বদলেছে, কিন্তু এলাকায় উন্নয়নের গতি সেভাবে বাড়েনি । এবার মানুষ উন্নয়নের প্রশ্নেই ভোট দেবে ।" নওশাদকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিয়ে সায়নী বলেন, "উনি উন্নয়নের হিসাব দিন । আমরা বলতে পারি, শওকত মোল্লার নেতৃত্বে একদিনেই 65টি রাস্তার কাজ হয়েছে ।" সায়নীর নিজের সাংসদ তহবিল থেকে 1 কোটি 80 লক্ষ টাকার উন্নয়নমূলক কাজ ভাঙড়ে চলছে বলেও এদিন দাবি করেন তিনি ।
ভাঙড়ে আইএসএফ গুরুত্বহীন বলে দাবি করে সায়নী আরও বলেন, "ভাঙড়ে আইএসএফ কোনও ফ্যাক্টরই নয় । লোকসভা নির্বাচনে আমাকে নিয়ে অনেক কথা বলা হয়েছিল, কিন্তু মানুষ ভোটের মাধ্যমে জবাব দিয়েছে ।" এই কেন্দ্রে জয়লাভ তৃণমূলের কাছে কঠিন হবে কি না, সেই প্রশ্নের জবাবে সাংসদের জবাব, "আমাকেও অনেকে এটা বলত ৷ আমি এখানে 87 হাজার ভোট পেয়েছি, এটাই প্রমাণ মানুষের সমর্থন কোথায় ।"
আইএসএফের পাশাপাশি এদিন বিজেপিকেও একহাত নেন সায়নী ঘোষ ৷ ধর্মীয় মেরুকরণের অভিযোগ তুলে তিনি বলেছেন, "এই রাজনীতির সঙ্গে বাংলার সংস্কৃতি খাপ খায় না ।"
জাগুলগাছির এই পথসভা ও মিছিলের পর ভোটে জেতার ব্যপারে সম্পূর্ণ আশাবাদী তৃণমূল শিবির ৷ তবে আইএসএফ এই আসনে কাকে দাঁড় করায়, সেদিকে এখন নজর রয়েছে ৷ আসন্ন নির্বাচনে ভাঙড় বিধানসভা কেন্দ্রে যে হাইভোল্টেজ লড়াই হতে চলেছে, তাতে কোনও সন্দেহ নেই ৷