ETV Bharat / politics

'ল্যাম্পপোস্ট' মন্তব্যে তপ্ত সোনারপুর ! রূপার কটাক্ষের জবাবে কী বললেন লাভলি

রূপা না লাভলী, মানুষ কার কথায় ভরসা রাখবেন ? রাজনীতির তপ্ত লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কার মুখের হাসি অটুট থাকবে, জানা যাবে 4 মে !

প্রচারে দুই তারকা প্রার্থী (নিজস্ব চিত্র)
author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : April 3, 2026 at 5:48 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

সোনারপুর, 3 এপ্রিল: ভোটের হাওয়া যত ঘনাচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ । দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র এখন কার্যত বাকযুদ্ধের ময়দান । আর সেই উত্তেজনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে একটি শব্দবন্ধ, 'ল্যাম্পপোস্ট' ! বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক, যা ভোটের আগে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে এলাকায় ।

সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচার থেকে সরাসরি শাসক দলের সংগঠন ও নেতৃত্বকে নিশানা করেছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে রূপা বলেন, "তৃণমূলের একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট !"

শুধু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি । 'কালীঘাটে টাকা কম যাওয়ার' অভিযোগ তুলে রূপা দাবি করেন, সোনারপুর দক্ষিণে উন্নয়ন কার্যত থমকে রয়েছে । তাঁর কথায়, কেন্দ্র বা রাজ্য থেকে যে বরাদ্দ এসেছে, তা সঠিকভাবে খরচ হয়নি । ফলে এলাকার মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন থেকে ।

বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের এহেন মন্তব্যে সরাসরি পালটা আক্রমণে না গেলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী লাভলী মৈত্র । তিনি বলেন, "উনি যা বলেছেন, তা ওনার এবং ওনার দলের সংস্কৃতি । আমি ব্যক্তিগত আক্রমণে বিশ্বাসী নই ।"

ভোট প্রচারে তৃণমূল প্রার্থী লাভলী মৈত্র (নিজস্ব চিত্র)

পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, সরাসরি আক্রমণের পথে না হেঁটে লাভলী একদিকে যেমন রাজনৈতিক শালীনতার বার্তা দিতে চেয়েছেন, তেমনই বিজেপির প্রতি পরোক্ষ কটাক্ষও স্পষ্ট । তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি বারবার এমন মন্তব্য করে মহিলাদের অসম্মান করছে, যা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।

তবে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেও রূপার প্রতি ব্যক্তিগত সম্মান জানাতে ভোলেননি তিনি । প্রণাম জানিয়ে লাভলী যেন এক অন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিতও দিয়েছেন, যেখানে মতভেদ থাকলেও ব্যক্তিগত সৌজন্য বজায় থাকে ! তবে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে যান লাভলী মৈত্র । তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব, "অপেক্ষা করুন, সব প্রশ্নের উত্তর 4 মে, ফল প্রকাশের পর দেব ।"

ভোট প্রচারে রূপা গঙ্গোপাধ্যায় (নিজস্ব চিত্র)

অন্যদিকে বিজেপি শিবির এই 'ল্যাম্পপোস্ট' মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই প্রচার আরও তীব্র করছে । তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সোনারপুর দক্ষিণে যে উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে, তা এবার ভোটেই প্রকাশ পাবে । সব মিলিয়ে, 'ল্যাম্পপোস্ট' শব্দবন্ধ ঘিরে সোনারপুর দক্ষিণের রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে ৷

তবে শেষ পর্যন্ত রূপা না লাভলী, মানুষ কার কথা ভরসা রাখবেন ? রাজনীতির তপ্ত লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কার মুখের হাসি অটুট থাকবে, তা জানতে আপাতত 4 মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে !

TAGGED:

WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
RUPA GANGULY
LOVELY MAITRA
BJP VS TMC
SONARPUR SOUTH ASSEMBLY

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.