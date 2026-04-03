'ল্যাম্পপোস্ট' মন্তব্যে তপ্ত সোনারপুর ! রূপার কটাক্ষের জবাবে কী বললেন লাভলি
রূপা না লাভলী, মানুষ কার কথায় ভরসা রাখবেন ? রাজনীতির তপ্ত লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কার মুখের হাসি অটুট থাকবে, জানা যাবে 4 মে !
Published : April 3, 2026 at 5:48 PM IST
সোনারপুর, 3 এপ্রিল: ভোটের হাওয়া যত ঘনাচ্ছে, ততই চড়ছে রাজনৈতিক পারদ । দক্ষিণ 24 পরগনার সোনারপুর দক্ষিণ বিধানসভা কেন্দ্র এখন কার্যত বাকযুদ্ধের ময়দান । আর সেই উত্তেজনার কেন্দ্রে উঠে এসেছে একটি শব্দবন্ধ, 'ল্যাম্পপোস্ট' ! বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের এই মন্তব্য ঘিরেই শুরু হয়েছে তীব্র বিতর্ক, যা ভোটের আগে নতুন করে উত্তাপ ছড়িয়েছে এলাকায় ।
সম্প্রতি নির্বাচনী প্রচার থেকে সরাসরি শাসক দলের সংগঠন ও নেতৃত্বকে নিশানা করেছেন বিজেপি প্রার্থী ৷ তৃণমূল কংগ্রেসকে কটাক্ষ করে রূপা বলেন, "তৃণমূলের একটাই পোস্ট, বাকি সব ল্যাম্পপোস্ট !"
শুধু এখানেই থেমে থাকেননি তিনি । 'কালীঘাটে টাকা কম যাওয়ার' অভিযোগ তুলে রূপা দাবি করেন, সোনারপুর দক্ষিণে উন্নয়ন কার্যত থমকে রয়েছে । তাঁর কথায়, কেন্দ্র বা রাজ্য থেকে যে বরাদ্দ এসেছে, তা সঠিকভাবে খরচ হয়নি । ফলে এলাকার মানুষ বঞ্চিত হয়েছেন প্রয়োজনীয় উন্নয়ন থেকে ।
বিজেপি প্রার্থী তথা অভিনেত্রী রূপা গঙ্গোপাধ্যায়ের এহেন মন্তব্যে সরাসরি পালটা আক্রমণে না গেলেও তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন তৃণমূলের তারকা প্রার্থী লাভলী মৈত্র । তিনি বলেন, "উনি যা বলেছেন, তা ওনার এবং ওনার দলের সংস্কৃতি । আমি ব্যক্তিগত আক্রমণে বিশ্বাসী নই ।"
পর্যবেক্ষকদের অনেকের মতে, সরাসরি আক্রমণের পথে না হেঁটে লাভলী একদিকে যেমন রাজনৈতিক শালীনতার বার্তা দিতে চেয়েছেন, তেমনই বিজেপির প্রতি পরোক্ষ কটাক্ষও স্পষ্ট । তিনি আরও অভিযোগ করেন, বিজেপি বারবার এমন মন্তব্য করে মহিলাদের অসম্মান করছে, যা সমাজে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে ।
তবে উত্তপ্ত পরিস্থিতির মাঝেও রূপার প্রতি ব্যক্তিগত সম্মান জানাতে ভোলেননি তিনি । প্রণাম জানিয়ে লাভলী যেন এক অন্য রাজনৈতিক সংস্কৃতির ইঙ্গিতও দিয়েছেন, যেখানে মতভেদ থাকলেও ব্যক্তিগত সৌজন্য বজায় থাকে ! তবে এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে একাধিক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সরাসরি উত্তর এড়িয়ে যান লাভলী মৈত্র । তাঁর সংক্ষিপ্ত জবাব, "অপেক্ষা করুন, সব প্রশ্নের উত্তর 4 মে, ফল প্রকাশের পর দেব ।"
অন্যদিকে বিজেপি শিবির এই 'ল্যাম্পপোস্ট' মন্তব্যকে হাতিয়ার করেই প্রচার আরও তীব্র করছে । তাঁদের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সোনারপুর দক্ষিণে যে উন্নয়নের ঘাটতি রয়েছে, তা এবার ভোটেই প্রকাশ পাবে । সব মিলিয়ে, 'ল্যাম্পপোস্ট' শব্দবন্ধ ঘিরে সোনারপুর দক্ষিণের রাজনৈতিক উত্তেজনা ক্রমশ তীব্র হচ্ছে ৷
তবে শেষ পর্যন্ত রূপা না লাভলী, মানুষ কার কথা ভরসা রাখবেন ? রাজনীতির তপ্ত লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত কার মুখের হাসি অটুট থাকবে, তা জানতে আপাতত 4 মে পর্যন্ত অপেক্ষা করতেই হবে !