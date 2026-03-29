শাসকের এতটা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত নয় ! মোদি-মমতাকে নিয়ে বিস্ফোরক জহর সরকার

শাসকের এতটা পক্ষপাতদুষ্ট হওয়া উচিত নয় ! মোদি-মমতাকে নিয়ে বিস্ফোরক জহর সরকার
ভোটের আগেই বিতর্কের ঘূর্ণিঝড় ! নির্বাচন কমিশন, নাগরিকত্ব ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি জহর সরকার ৷
By Sanjib Guha
Published : March 29, 2026 at 5:35 PM IST
কলকাতা, 29 মার্চ: 2011 সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে তৃণমূল কংগ্রেস যখন 34 বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটিয়েছিল, তখনও রাজনৈতিক উত্তাপ ছিল তুঙ্গে । কিন্তু 2026 সালের বিধানসভা ভোটের আগে যে ধরনের বিতর্ক, প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত এবং রাজনৈতিক সংঘাত তৈরি হয়েছে, তা অনেকটাই নজিরবিহীন বলে মত রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের ।
এবারে ভোট শুরু হওয়ার আগেই কেন্দ্রবিন্দুতে চলে এসেছে নির্বাচন কমিশনের 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) প্রক্রিয়া । এই প্রক্রিয়া ঘিরেই রাজনৈতিক চাপানউতোর, প্রশাসনিক বিভ্রান্তি এবং ভোটারদের মধ্যে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে । এই আবহে নির্বাচন কমিশন, নাগরিকত্ব ও অনুপ্রবেশ ইস্যুতে ইটিভি ভারতের স্পষ্টকথার মুখোমুখি জহর সরকার ৷
প্রশ্ন: 'স্পেশাল ইনটেনসিভ রিভিশন' (SIR) এবং সাধারণ 'ইনটেনসিভ রিভিশন' এর মধ্যে পার্থক্য কী ?
জহর সরকার: আইনে খুব পরিষ্কার ভাবে 'ইনটেনসিভ রিভিশন' আছে, কিন্তু 'স্পেশাল' বলে কোনও সার্বজনীন প্রক্রিয়া নেই । Representation of the People Act-এ তিন ধরনের ইনটেনসিভ রিভিশনের কথা বলা হয়েছে । 'স্পেশাল' শব্দটি খুব সীমিত ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হতে পারে, কিন্তু সেটাকে সবার জন্য প্রযোজ্য করা আইনের পরিপন্থী । এই 'স্পেশাল' শব্দের বৈধতা নিয়েই আমরা প্রশ্ন তুলেছি । কিন্তু এখনও বিচারব্যবস্থা তা স্পষ্ট করেনি ৷
প্রশ্ন: আদালত কি এই বিষয়ে যথাযথ ভূমিকা নিয়েছে ?
উত্তর: আদালত মূল প্রশ্নে না গিয়ে ছোটখাটো সমস্যার সমাধান দিচ্ছে । কেউ আধার কার্ড ব্যবহার করতে পারছেন না, আদালত বলছে ব্যবহার করুন । কেউ অ্যাডমিট কার্ড নিয়ে সমস্যায়, সেটাও অনুমোদন দিচ্ছে । কিন্তু আসল প্রশ্ন, 'স্পেশাল' শব্দটির বৈধতা নিয়ে, সেটি কিন্তু অনুত্তরিত রয়ে গেছে ! মনে রাখবেন, যদি ভিত্তিটাই দুর্বল হয়, তাহলে পুরো প্রক্রিয়াটাই প্রশ্নের মুখে পড়ে !
প্রশ্ন: নির্বাচন কমিশন তার সীমা অতিক্রম করছে, আপনি কী এটাই বলতে চাইছেন ?
উত্তর: হ্যাঁ । নির্বাচন কমিশনের কাজ ভোটার তালিকা তৈরি করা, নাগরিকত্ব যাচাই করা নয় । এখানে ভোটাধিকারকে নাগরিকত্বের সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা হচ্ছে । 1950 সাল থেকে ভোট দেওয়া একটি অধিকার । কিন্তু এখন সেটাকে এমনভাবে দেখানো হচ্ছে যেন আগে প্রমাণ করতে হবে আপনি ভোটার কি না । এটা গণতন্ত্রের মৌলিক ধারণার বিরোধী ।
প্রশ্ন: নির্বাচন কমিশনের কাজের ধরনে কী পরিবর্তন এসেছে?
উত্তর: আগে নির্বাচন কমিশন মানুষের কাছে যেত, census এর মাধ্যমে নাম নথিভুক্ত করত । পরে তারা প্রচার চালিয়েছে, 'এসে ভোট দিন ।' আজ সেই কমিশনই যেন বলছে, 'আগে প্রমাণ করুন, তারপর ভোট দিন !' এই পরিবর্তন অত্যন্ত উদ্বেগজনক ।
প্রশ্ন: এই সিদ্ধান্তের পেছনে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য আছে ?
উত্তর: এটা সেই রাজনৈতিক বক্তব্যের সঙ্গে মিলে যায় যেখানে বলা হচ্ছে, বাংলায় অ-নাগরিকরা ভোট দিচ্ছে এবং তার ফলে নির্বাচনের ফল বদলাচ্ছে ! আমি বলছি, এটা সঠিক নয় । যাঁরা সীমান্ত পেরিয়ে আসে, তাঁরা বেশিরভাগই অন্য রাজ্যে কাজের খোঁজে চলে যায় । বাংলায় থেকে ভোট দিচ্ছে, এই ধারণা অতিরঞ্জিত !
প্রশ্ন: অনুপ্রবেশ নিয়ে সরকারের অবস্থান কতটা স্বচ্ছ ?
উত্তর: সরকার কখনও নির্দিষ্ট সংখ্যা দেয়নি । যদি এত বড় সমস্যা হয়, তাহলে তথ্য প্রকাশ করা উচিত । বাস্তবে সংখ্যা খুব কম বলেই তা গোপন রাখা হচ্ছে এবং বিষয়টি রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
প্রশ্ন: নির্বাচন কমিশন ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে যোগসাজশের অভিযোগ করছেন ?
উত্তর: আমি পুরো নির্বাচন কমিশনকে দোষ দিচ্ছি না । কিন্তু নেতৃত্ব গুরুত্বপূর্ণ । বর্তমান প্রধান নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন উঠছে । তাঁর বিরুদ্ধে ইমপিচমেন্টের দাবি উঠেছে, এটা অভূতপূর্ব । মনে রাখতে হবে, একজন ব্যক্তির সিদ্ধান্ত একটি প্রতিষ্ঠানের চরিত্র বদলে দিতে পারে ।
প্রশ্ন: আগের নির্বাচন কমিশনারদের ভূমিকা কীভাবে দেখেন ?
উত্তর: ক্রমশ পক্ষপাতিত্ব বেড়েছে । রাজীব কুমার এবং সুশীল চন্দ্রর সময়েও বিতর্ক ছিল । 2019 সালের নির্বাচনে শাসক দলের বিরুদ্ধে অভিযোগে যথেষ্ট কঠোরতা দেখা যায়নি । এটা গণতন্ত্রের জন্য বিপজ্জনক ।
প্রশ্ন: অনুপ্রবেশ নিয়ে রাজনৈতিক প্রচার কতটা বাস্তবসম্মত ?
উত্তর: অনেক সময় বাস্তবের চেয়ে ধারণা বেশি কাজ করে । কেউ যদি দেখে তার এলাকায় মুসলিমদের পোশাকে পরিবর্তন এসেছে, দাড়ি, পাজামা, হিজাব, তখন সে ধরে নেয় নতুন লোক এসেছে । কিন্তু বাস্তবে তা নাও হতে পারে । এটি সামাজিক পরিবর্তনও হতে পারে । এই ভুল ধারণাকে রাজনৈতিকভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে ।
প্রশ্ন: সাম্প্রতিক সময়ে 'অনুপ্রবেশ বিরোধী অভিযান' নিয়ে আপনার মত কী ?
উত্তর: গত বছর বিভিন্ন রাজ্যে বাংলাভাষী মানুষদের ধরে এনে আটক করার ঘটনা ঘটেছে । শুধু ভাষা বা পোশাক দেখে কাউকে সন্দেহ করা, এটা অত্যন্ত বিপজ্জনক । সরকার যদি দাবি করে এত অনুপ্রবেশকারী আছে, তাহলে তাদের সংখ্যা প্রকাশ করা উচিত ।
প্রশ্ন: গণতন্ত্রের বর্তমান পরিস্থিতি কীভাবে দেখছেন?
উত্তর: গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলো ধীরে ধীরে চাপে পড়ছে । যখন কোনও দল শক্তিশালী হয়, তারা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করতে চায় । বিচারব্যবস্থা, প্রশাসন, নির্বাচন কমিশন সব ক্ষেত্রেই তার প্রভাব দেখা যাচ্ছে ।
প্রশ্ন: এই পরিস্থিতিতে সাধারণ মানুষের ভূমিকা কী?
উত্তর: সবচেয়ে বড় শক্তি জনগণের হাতে । যদি মানুষ সচেতন থাকে, তাহলে কোনও প্রতিষ্ঠান চিরকাল পক্ষপাতদুষ্ট থাকতে পারে না । তাই বলব, গণতন্ত্রকে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্ব শেষ পর্যন্ত নাগরিকদেরই । ভোটাধিকারকে সন্দেহের চোখে দেখা মানে গণতন্ত্রের ভিতকেই দুর্বল করা ।
প্রশ্ন: আপনার দীর্ঘ প্রশাসনিক জীবনে রাজনৈতিক শ্রেণি ও গণতন্ত্রের চার স্তম্ভের পরিবর্তন কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: যখন কোনও রাজনৈতিক দল সুসংগঠিত হয়, তখন তারা নির্দিষ্ট পরিকল্পনা নিয়ে এগোয় । প্রথমবার জিতে গেলে দ্বিতীয়বার আরও আত্মবিশ্বাস বাড়ে । তখন তারা মনে করে, 'আমরাই জনগণের প্রকৃত প্রতিনিধি' ! আর সেখান থেকেই শুরু হয় বিপদ । কারণ, এরপর তারা ধীরে ধীরে সমস্ত প্রতিষ্ঠানকে নিজেদের নিয়ন্ত্রণে আনার চেষ্টা করে । বিচারব্যবস্থা, নির্বাচন কমিশন, প্রশাসন সব জায়গায় প্রভাব বিস্তার করার প্রবণতা দেখা যায় । এটা গণতন্ত্রের জন্য অত্যন্ত বিপজ্জনক ।
প্রশ্ন: এই পরিস্থিতিতে আমলাদের ভূমিকা কীভাবে বদলেছে?
উত্তর: আমলাদের একটা নির্দিষ্ট সময়সীমা থাকে । তারা হিসেব করে দেখে, কোন সরকার কতদিন থাকবে, কার সঙ্গে চললে সুবিধা হবে ।
এক্ষেত্রে দুটি প্রবণতা দেখা যায় ৷
1. সংঘাতে না গিয়ে চুপচাপ কাজ করা
2. ব্যক্তিগত লাভের জন্য তোষামোদ করা
দ্বিতীয়টা সবচেয়ে ক্ষতিকর । আজকের ভোক্তাবাদী সমাজে এই প্রবণতা বেড়েছে । অনেকেই ভাবেন, 'আমার সুবিধা হলে হল !' কিন্তু এর ফলে প্রতিষ্ঠানগুলোর মর্যাদা নষ্ট হচ্ছে । তবে আমি বিশ্বাস করি, শেষ পর্যন্ত জনগণই বিচার করবে ।
প্রশ্ন: বর্তমান আমলাতন্ত্র কি আগের থেকে অনেকটাই বদলে গেছে ?
উত্তর: হ্যাঁ, উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন হয়েছে । বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গে আমি দেখছি প্রশাসন অনেক ক্ষেত্রেই সরকারের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলছে, অনেক সময় ভয় থেকেও । যেমন: যেসব অফিসার সরকারের সঙ্গে মতবিরোধে ছিলেন, তাঁদের অনেককেই সরিয়ে দেওয়া হয়েছে বা পাশ কাটানো হয়েছে । একই সঙ্গে এমন অফিসারদের উপরে আনা হয়েছে, যাঁদের যোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে । যেমন নন্দিনী চক্রবর্তীকে একাধিক সিনিয়র অফিসারকে ডিঙিয়ে প্রধান সচিব করা হয়েছে । এতে বোঝা যায়, যোগ্যতার চেয়ে 'বিশ্বস্ততা' বেশি গুরুত্ব পাচ্ছে ।
প্রশ্ন: কিন্তু সরকারের প্রতি আনুগত্য কি আমলাদের দায়িত্ব নয়?
উত্তর: অবশ্যই, সরকারের নীতি বাস্তবায়ন করা আমলাদের কাজ । কিন্তু নীতি বাস্তবায়ন আর রাজনৈতিক পক্ষপাত, এই দুটো আলাদা জিনিস ।
আপনি সরকারের নীতি কার্যকর করবেন, কিন্তু তা করতে গিয়ে যেন দলের কর্মীতে পরিণত না হয়ে যান, এটা খেয়াল রাখতে হবে । যদি কেউ দলীয় কার্যালয়ে গিয়ে তোষামোদ করে, তাহলে সে একজন খারাপ আমলা ।
প্রশ্ন: আপনার নিজের অভিজ্ঞতা থেকে কোনও উদাহরণ দেবেন ?
উত্তর: আমি 'অপারেশন বর্গা'র সময় কাজ করেছি । তখন আমাদের দায়িত্ব ছিল ভূমিহীন কৃষকদের অধিকার নিশ্চিত করা । আমরা সেটাই করেছি, সরকারের নীতি অনুযায়ী কাজ করেছি, কিন্তু রাজনৈতিকভাবে প্রভাবিত হইনি । আজকের দিনে এই সীমারেখাটা অনেক সময় মুছে যাচ্ছে ।
প্রশ্ন: অবসরপ্রাপ্ত পুলিশ অফিসার রাজীব কুমারের রাজ্যসভায় যোগ দেওয়া নিয়ে আপনার মত ?
উত্তর: এটা একটি স্পষ্ট বার্তা, "আপনি যদি সম্পূর্ণ অনুগত থাকেন, তাহলে পুরস্কার পাবেন !" মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এই বার্তাটাই দিতে চান ! কিন্তু এতে প্রশাসনের নিরপেক্ষতা ক্ষতিগ্রস্ত হয় । মনে রাখতে হবে, রাজীব কুমারের কর্মজীবন নানা বিতর্কে ঘেরা । তিনি রোল মডেল নন !
প্রশ্ন: আপনি বহু শীর্ষ নেতার সঙ্গে কাজ করেছেন, তাঁদের মধ্যে পার্থক্য কীভাবে দেখেন ?
উত্তর: জ্যোতি বসু: অত্যন্ত সহনশীল, যুক্তির মূল্য দিতেন ৷
রাজীব গান্ধি: প্রযুক্তিমুখী ও আধুনিক চিন্তাধারার ৷
বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য: সৎ কিন্তু আবেগপ্রবণ ৷
মনমোহন সিং: ধৈর্য ও ভদ্রতার প্রতীক ৷ মনমোহন সিং সম্পর্কে একটি ঘটনা বলি, তিনি নিজে আমার পেন ফিরিয়ে দিয়েছিলেন । এই ধরনের আচরণ একজন নেতার চরিত্রকে আলাদা করে ।
প্রশ্ন: নরেন্দ্র মোদি ও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, তাঁদের নেতৃত্ব সম্পর্কে আপনার মত ?
উত্তর: দুজনের মধ্যেই একটি মিল আছে, প্রবল পছন্দ-অপছন্দের ভিত্তিতে শাসন । একজন শাসকের এতটা ব্যক্তিগত পক্ষপাত থাকা উচিত নয় ।
প্রশাসনে কাজ করতে গিয়ে অনেককেই অপছন্দ করেছি, কিন্তু কখনও ব্যক্তিগত কারণে ব্যবস্থা নিইনি । এঁদের সহাবস্থান শেখা জরুরি।
প্রশ্ন: প্রসার ভারতীতে নরেন্দ্র মোদির আমলে আপনার অভিজ্ঞতা কেমন ছিল ?
উত্তর: তিনি নিজের লোক চান, এমন লোক যারা প্রশ্ন করবে না । আমার জায়গায় অন্য কাউকে বসানোর চেষ্টা হয়েছিল । তখন অরুণ জেটলি আমাকে রক্ষা করেছিলেন । তিনি সাংবিধানিক ভারসাম্য বজায় রাখার চেষ্টা করেছিলেন । কিন্তু ধীরে ধীরে প্রতিষ্ঠানটির উপর রাজনৈতিক প্রভাব বাড়তে থাকে ।
প্রশ্ন: আপনি কেন প্রসার ভারতী ছাড়লেন?
উত্তর: আমার অজান্তে সিদ্ধান্ত নেওয়া হচ্ছিল । 'অপারেশনাল ফ্রিডম' এর নামে এমন কাজ হচ্ছিল, যা প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি নষ্ট করছিল । যেমন, রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘের অনুষ্ঠানের সম্প্রচার । আমি দেখলাম, আমি দায় নিচ্ছি, কিন্তু সিদ্ধান্ত নিচ্ছে অন্যরা । আড়াই বছর যুদ্ধের পর আমি স্বেচ্ছাবসর নিই, কারণ মোদি আরএসএস এর লোক চায় ৷ তখন সরে দাঁড়ানোই সঠিক মনে করেছি ।
প্রশ্ন: রাজ্যসভা থেকেও কেন পদত্যাগ করলেন?
উত্তর: আমি কখনও দলীয় মানুষ ছিলাম না । আমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের আহ্বানে যোগ দিয়েছিলাম, কারণ তিনি তখন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে প্রধান মুখ ছিলেন । কিন্তু পরে দুর্নীতির ঘটনা সামনে আসতে থাকে । সন্দেশখালির মতো ঘটনাও হতাশ করেছিল । আমি বুঝলাম, আমি যা বিশ্বাস করি, তার সঙ্গে এই পরিস্থিতি মেলে না । তাই পদত্যাগ করি ।
প্রশ্ন: 2026 সালের নির্বাচনকে আপনি কীভাবে দেখছেন ?
উত্তর: সবচেয়ে বড় সমস্যা হল 'বাইনারি' রাজনীতি । একদিকে তৃণমূল, অন্যদিকে বিজেপি, অন্য কোনও শক্তি নেই । এটা গণতন্ত্রের জন্য ভালো নয় । দু’পক্ষেই দুর্নীতি, স্বৈরাচার ! পার্থক্য শুধু একদিকে সাম্প্রদায়িকতা বেশি ।
প্রশ্ন: সাধারণ ভোটারদের জন্য আপনার বার্তা কী?
উত্তর: নিজের বিবেক অনুযায়ী ভোট দিন । প্রার্থী জিতবে নাকি হারবে, সেটা বড় কথা নয় ৷ আপনি কাকে সঠিক মনে করছেন, তাঁকে ভোট দিন । যখন বেশি মানুষ এভাবে ভোট দেবে, তখনই পরিবর্তন আসবে ।
প্রশ্ন: নির্বাচনের সময় কর্মরত আমলাদের জন্য আপনার পরামর্শ কী?
উত্তর: নিজের মর্যাদা বজায় রাখুন । চাপ থাকবে, কিন্তু আত্মসমর্পণ করবেন না । আমি নিজে বহু চাপের মধ্যে থেকেও নিজের অবস্থান ধরে রেখেছি । অভিজ্ঞতা থেকে বলতে পারি, পরিস্থিতি যাই হোক না কেন, শেষ পর্যন্ত সততা আপনাকে রক্ষা করবে । যদি আপস করেন, তাহলে ইতিহাসে আপনি হারিয়ে যাবেন, একজন 'মেরুদণ্ডহীন' মানুষ হিসেবে ।
জহর সরকারের সাক্ষাৎকারে স্পষ্ট, বর্তমান রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক পরিস্থিতি নিয়ে গভীর উদ্বেগে রয়েছেন তিনি । গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠানগুলির উপর চাপ, আমলাতন্ত্রের নিরপেক্ষতার সংকট, এবং রাজনৈতিক মেরুকরণ, সব মিলিয়ে এক জটিল সময়ের মুখোমুখি বাংলা। জহর সরকারের কথায়, 'গণতন্ত্র টিকে থাকে মানুষের সচেতনতার উপর । প্রতিষ্ঠান ভাঙতে সময় লাগে না, কিন্তু গড়তে লাগে বহু বছর ।"
