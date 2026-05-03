গণনার আগের দিন মন্দিরে রুদ্রনীলের প্রার্থনা, 'শক্তিপ্রদর্শন' উমেশের
একদিকে ভক্তি, অন্যদিকে জনসংযোগ করে গেরুয়া শিবির প্রতিপক্ষকে মনস্তাত্ত্বিক চাপে ফেলতে চাইছে বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহলের একাংশ ।
Published : May 3, 2026 at 8:14 PM IST
হাওড়া, 3 মে: ভোটের লড়াই শেষ, এখন শুধু ফলাফলের অপেক্ষা । তার ঠিক আগের দিন রবিবার হাওড়া জেলায় গেরুয়া শিবিরে ধরা পড়ল দুই ভিন্ন কৌশলের ছবি- একদিকে আধ্যাত্মিকতার আশ্রয়, অন্যদিকে জনসংযোগের শেষ ঝলক ।
শিবপুরে প্রার্থী রুদ্রনীল ঘোষ যখন মন্দিরে মাথা নত করে আশীর্বাদ চাইছেন, তখন উত্তর হাওড়ায় প্রার্থী উমেশ রায় সাধারণ মানুষের মধ্যে গিয়ে তাঁদের কৃতজ্ঞতা জানাতে রাজপথে নামলেন !
রামরাজাতলার প্রাচীন রাম মন্দিরে রবিবার বিকেলে ভিড়ের মধ্যেই দেখা গেল রুদ্রনীলকে । নির্বাচনী প্রচারের সূচনা যেখান থেকে করেছিলেন, গণনার আগের দিনও সেখানেই ফিরে গিয়ে প্রার্থনা সেরে নিলেন তিনি । নিজের জয়ের পাশাপাশি গোটা রাজ্যের শান্তি ও মঙ্গল কামনাই ছিল তাঁর প্রার্থনার মূল সুর। রুদ্রনীল বলেন, "যে রাম মন্দির থেকে ভোটের লড়াই শুরু করেছিলাম, গণনার আগের দিনে সেখানেই ফিরে এলাম । শুধু নিজের কেন্দ্র নয়, গোটা পশ্চিমবঙ্গের মানুষের মঙ্গল কামনায় আশীর্বাদ চাইলাম ।" রুদ্রনীলের এই দেবভক্তি কি রাজনৈতিক বৈতরণী পার করতে সহায়ক হবে? উত্তর মিলবে সোমবার সকালে ভোটের বাক্স খোলার পর ৷
অন্যদিকে, উত্তর হাওড়ার রাজপথে সম্পূর্ণ আলাদা ছবি । সালকিয়ার হরগঞ্জ বাজার এলাকায় দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বর্ণাঢ্য মিছিলে অংশ নেন উমেশ রায়। উমেশের দাবি, ভোটারদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানাতেই এই মিছিলের আয়োজন ৷ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণই আসন্ন পরিবর্তনের ইঙ্গিত দিচ্ছে ।
বিজেপি প্রার্থীর কথায়, "ভোট মানেই এই এলাকায় একটা ভয়ের বাতাবরণ থাকত ৷ মানুষ নিজেদের ভোট নিজে দিতে পারতেন না ৷ সেখানে মানুষ এবারে যেভাবে এগিয়ে এসে ভোট দিয়েছেন, তাতেই বোঝা যাচ্ছে তাঁদের সমর্থন পরিবর্তনের পক্ষেই ।" একই সঙ্গে তিনি এও বলেন, চূড়ান্ত রায় যা-ই হোক, সেটাই মাথা পেতে নেব । রাজনৈতিক মহলের মতে, গণনার আগে এই দুই ভিন্ন মেজাজ - একদিকে ভক্তি, অন্যদিকে আত্মবিশ্বাসী জনসংযোগ, গেরুয়া শিবিরের ভিতরের প্রস্তুতিকেই সামনে আনছে । সংশ্লিষ্ট মহলের মতে, এটি আসলে গণনার আগে শেষ মুহূর্তের মানসিক লড়াইও । রাত পোহালেই গণনা ৷ স্ট্রং রুমে বন্দি ভোটের ফল শেষ পর্যন্ত খুলে দেবে ভাগ্যের তালা ৷ হাওড়ার আকাশে কার নামে উঠবে জয়ের সূর্য, আপাতত সেদিকেই নজর সব মহলের ৷
