বিজেপিকে 'সামাজিকভাবে বয়কট' ইস্যুতে অভিষেককে 'সামাজিক' হওয়ার পরামর্শ রুদ্রনীলের

বিজেপিকে 'সামাজিকভাবে বয়কট' ইস্যুতে অভিষেককে 'সামাজিক' হওয়ার পরামর্শ রুদ্রনীলের
টিভি, মোবাইলে আর পিসির মুখের কথায় রাজনীতি করেন অভিষেক, কটাক্ষ রুদ্রনীলের ৷ নানুরের ঘটনা নিয়ে তৃণমূলকে নিশানা ৷
Published : March 7, 2026 at 5:53 PM IST
বোলপুর, 7 মার্চ: 'বোমা-বন্দুকের রাজনীতি' ছেড়ে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে 'সামাজিক' হওয়ার পরামর্শ দিলেন বিজেপি নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ ৷ ধর্মতলার ধরনা মঞ্চ থেকে বিজেপিকে, 'সামাজিক বয়কট' করার ডাক দিয়েছিলেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক ৷ সেই ইস্যুতেই বোলপুরে বিজেপির পরিবর্তন রথাযাত্রা থেকে অভিষেককে কটাক্ষ করলেন রুদ্রনীলের ৷
বিধানসভা নির্বাচনকে পাখির চোখ করে 1 মার্চ থেকে পশ্চিমবঙ্গে 'পরিবর্তন যাত্রা' কর্মসূচি নিয়েছে বিজেপি ৷ মোট 5000 কিলোমিটার এই যাত্রার লক্ষ্যমাত্রা নেওয়া হয়েছে ৷ সেই মতো এ দিন বোলপুরে শুরু হয়েছে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা ৷ সেখানে উপস্থিত ছিলেন নেতা তথা অভিনেতা রুদ্রনীল ঘোষ-সহ বিজেপির বীরভূম জেলা নেতৃত্ব ৷
প্রসঙ্গত, এসআইআর ইস্যুতে কলকাতার ধর্মতলার মেট্রো চ্যানেলে ধরনা শুরু করেছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ সেই মঞ্চ থেকে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, "আগেরবার আমরা বলেছিলাম, 'নো ভোট টু বিজেপি' ৷ এখন পরিস্থিতি যে জায়গায় পৌঁছেছে, তাতে শুধু ভোট না-দেওয়া নয়, ওদের সামাজিকভাবে পুরোপুরি বয়কট করতে হবে ৷ যারা বাংলার মানুষের অধিকার কেড়ে নিতে চায়, তাদের আর কোনও জায়গা দেওয়া যাবে না ৷"
এই প্রসঙ্গে বিজেপি নেতা রুদ্রনীল ঘোষ বলেন, "শুধুমাত্র টিভি, মোবাইলে আর পিসির মুখের কথায় ও লোকাল ক্রিমিনালদের কথায় রাজনীতি করতে চান ৷ তিনি (অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়) নিজের টেনশনে মত্ত হয়ে আছেন ৷ তাঁকে বলব সুস্থ রাজনীতি শিখুন, লড়াই করার রাজনীতি শিখুন ৷ বোম, বন্দুক, গুলি, টাকা-পয়সার রাজনীতি ছেড়ে, তোলাবাজির রাজনীতি ছেড়ে সমাজকে চিনুন ৷"
রুদ্রনীল ঘোষ আরও বলেন, "দেখলেন তো নানুরে কী হল ! এই যন্ত্রণা থেকে পরিত্রাণ চাইছে মানুষ ৷ ভাতায় যদি মানুষ খুশি হতো, তাহলে কাজের জন্য অন্য রাজ্যে যেত না ৷ এত-এত শূন্য পদ, একটা নিয়োগ নেই ৷ পশ্চিমবঙ্গের জনজীবনকে স্তব্ধ করে দিয়েছে ৷ হিন্দু, মুসলমান-সহ সব মানুষ তাদের হক থেকে বঞ্চিত হচ্ছে ৷"
পরিবর্তন যাত্রা থেকে অনুব্রত মণ্ডল, কাজল শেখ ও চন্দ্রনাথ সিংহকে কটাক্ষ করেন রুদ্রনীল ঘোষ ৷ তিনি বলেন, "এই যে বোলপুরে আছি, এখানে অদ্ভুত রকম রাজনীতি শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ একদিকে অনুব্রত মণ্ডল, অন্যদিকে কাজল শেখ ও চন্দ্রনাথ সিংহ ৷ এ ওর বাড়িতে ইফতারের ফল পাঠাচ্ছে, ও ওর বাড়িতে মাছ পাঠাচ্ছে কেষ্ট মণ্ডলের বিরুদ্ধে ৷ আর কেষ্ট মণ্ডল অন্য লোকেদের বলছে বোমা বাঁধুন ৷ আর তাতে আহত হচ্ছে অন্য মানুষ ৷"
উল্লেখ্য, বীরভূম জেলা পরিষদের সভাধিপতি ফায়জুল হক ওরফে কাজল শেখ রমজান মাস উপলক্ষ্যে যুযুধান হিসাবে পরিচিত অনুব্রত ঘনিষ্ঠ রাজ্যের কারামন্ত্রী চন্দ্রনাথ সিংহর বাড়িতে মাছ উপহার পাঠিয়েছিলেন ৷ যা নিয়ে জেলা তৃণমূলের অন্দরেই নানান জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷