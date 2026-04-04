ঘরোয়া বিবাদ রাজনীতির মাঠে! মমতার সভায় ডাক না পেয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ তৃণমূলের নেত্রীর

ঘরোয়া বিবাদ রাজনীতির মাঠে! মমতার সভায় ডাক না পেয়ে বিধায়কের বিরুদ্ধে ক্ষোভপ্রকাশ তৃণমূলের নেত্রীর
সুতির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়ক ইমানি বিশ্বাস সম্পর্কে মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার ভাসুর হন ।
Published : April 4, 2026 at 2:13 PM IST
সুতি (মুর্শিদাবাদ), 4 এপ্রিল: বিধানসভা নির্বাচনের প্রাক্কালে মুর্শিদাবাদে তৃণমূলের চরম গোষ্ঠীদ্বন্দ্ব প্রকাশ্যে চলে এল । মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি এবং সুতির বিদায়ী তৃণমূল বিধায়কের মধ্যে রাজনৈতিক প্রভাব বিস্তারের দড়ি টানাটানি চলছিল । তবে অত্যন্ত চাপা ভাবে । এবার জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানা কোনও রাখঢাক না করেই সমস্তটাই সামনে এনেছেন ।
রুবিয়া সুলতানা একটি ভিডিয়ো করে নিজেই সংবাদমাধ্যমগুলিকে দিয়েছেন । সেখানে বিদায়ী বিধায়ক তথা এবারের তৃণমূল প্রার্থী ইমানি বিশ্বাসের উপর তাঁর আক্রোশের বহিঃপ্রকাশ ঠিক নির্বাচনের সময়ে খোলা বাজারে চলে এসেছে এবং এর প্রভাব যে তৃণমূলের ভোট বাক্সে পড়তে চলেছে, রাজনৈতিকমহলে তারও জল্পনা শুরু হয়ে গিয়েছে ।
রুবিয়া সুলতানা বলেন, "ওঁর নোংরামি অনেক টলারেট করেছি । কিন্তু আর নয় । একটা সময়ের অপেক্ষায় আছি ।" কোনও সময়ের ইঙ্গিত করেছেন মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি ? সম্পর্কে ইমানি বিশ্বাস রুবিয়া সুলতানার ভাসুর (স্বামীর দাদা) । তবে কী ঘরোয়া বিবাদ এবার রাজনীতির মাঠে চলে আসছে? রাজনৈতিক মহলের অবশ্য এমনটাই ধারণা ।
এদিকে সুতি বিধানসভায় দুই তৃণমূল নেতা-নেত্রীর আদায় কাঁচকলায় সম্পর্ককে কাজে লাগিয়ে বিধানসভা নির্বাচনে ফায়দা তুলতে মরিয়া হয়ে উঠেছে বিরোধীরা । ইমানি বিশ্বাস অবশ্য বলেছেন, "সভাধিপতির ভিডিয়ো বার্তা কোনও প্রভাব পড়বে না নির্বাচনী ক্ষেত্রে । টিকিট না পেয়ে উনি মনের জ্বালায় এসব করছেন ।"
মূলত, ঘটনার সূত্রপাত সুতিতে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভাকে কেন্দ্র করে । গত 2 মার্চ সুতির কেডি স্কুল মাঠে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নির্বাচনী জনসভা ছিল । সেই জনসভার মঞ্চে নাম রাখা হয়নি মুর্শিদাবাদ জেলা পরিষদের সভাধিপতি রুবিয়া সুলতানার । এন্ট্রান্স গেট থেকেই তাঁকে নিরাপত্তারক্ষীরা ফিরিয়ে দিয়েছেন । জঙ্গিপুর সাংগঠনিক জেলা তৃণমূল সভাপতি খলিলুর রহমানের কাছে দরবার করেও তিনি কিছু করতে পারেননি বলেই সভাধিপতি তাঁর ভিডিয়ো বার্তায় উল্লেখ করেছেন ।
মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের মঞ্চে উঠতে না পারায় তাঁর গোঁসা হয়েছে । রুবিয়া সুলতানা বলেন, "জেলা পরিষদের সভাধিপতি হিসেবে প্রশাসনিক এবং রাজনৈতিক মঞ্চে ওঠার আমার এক্তিয়ার আছে । আগেও মুখ্যমন্ত্রীর সভায় এভাবেই আমাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি । 2018 সাল থেকে ওঁর (ইমানি বিশ্বাস) এই নোংরামি সহ্য করে আসছি । কিন্তু আর নয় । সংবাদমাধ্যমের অনেক প্রতিনিধি আমার কাছে জানতে চেয়েছিলেন এবং পরদিন সংবাদপত্রেও মঞ্চে আমার না থাকা ফলাও করে ছাপা হয়েছে । সবাইকে জানানো দরকার মনে করেই জানালাম ।" তিনি আরও বলেন, "সুতিতে উনি মনে করলে অনেক বড় কাজ করতে পারতেন । কিন্তু নিজের ছাড়া উনি কিছুই বোঝেন না ।"
উল্লেখ্য, অধীর চৌধুরীর হাত ধরে বিড়ি শিল্পপতি ইমানি বিশ্বাসের রাজনীতিতে পদার্পণ 2011 সালের বিধানসভা নির্বাচনে । ওই বিধানসভা নির্বাচনে কংগ্রেসের প্রতীকে লড়েন ইমানি বিশ্বাস । 73 হাজার 465 ভোট পেয়ে নিকটতম আরএসপি প্রার্থী জানে আলম মিঞাকে 17 হাজার 415 ভোটে পরাজিত করেন । এক বছরের মধ্যে কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূলে যোগ দেন ।
2016 বিধানসভা নির্বাচনে সুতি কেন্দ্র থেকে লড়েন ইমানি বিশ্বাস ৷ সেসময় তিনি কংগ্রেস প্রার্থী হুমায়ুন রেজা'র কাছে 3 হাজার 950 ভোটে পরাজিত হন । ইমানি বিশ্বাস 80 হাজার 67 ভোট পেয়েছিলেন । 2021 সালে ফের তৃণমূলের টিকিট পান ইমানি বিশ্বাস । সেবার 1 লক্ষ 26 হাজার 755 ভোট পান তিনি এবং নিকটতম বিজেপি প্রার্থী কৌশিক দাসকে 70 হাজার 366 ভোটে পরাজিত করেন । ইমানি বিশ্বাস 58.87 শতাংশ ভোট পেয়েছিলেন ।
2023 সালের ত্রিস্তর পঞ্চায়েত নির্বাচনে ভাতৃবধূ রুবিয়া সুলতানাকে তিনিই রাজনীতিতে এনে জেলা পরিষদ আসনে দাঁড় করান । নির্বাচনে জেতায় রুবিয়া সুলতানাকেই জেলা পরিষদের সভাধিপতি করে তৃণমূল নেতৃত্ব । এখন সেই ঘরোয়া রাজনীতিই জেলা তৃণমূল নেতাদের মাথাব্যাথার কারণ হয়ে উঠেছে । তাও আবার বিধানসভা নির্বাচনে । যখন তৃণমূলের ঘাড়ে বিজেপি নিঃশ্বাস ফেলছে ।