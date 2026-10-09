বাংলায় সংগঠন সামলানোই বড় চ্যালেঞ্জ, শাখার হিসেবের বাইরে আর কীসে নজর RSS-এর

বাংলায় সংগঠন সামলানোই বড় চ্যালেঞ্জ, শাখার হিসেবের বাইরে আর কীসে নজর RSS-এর
RSS in Bengal: মোহন ভাগবতের সঙ্গে বর্ধমানে এসেছিলেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবোলেও । পুলক যশের প্রতিবেদন ৷
Published : October 9, 2026 at 8:08 PM IST
বর্ধমান, 9 অক্টোবর: সংগঠনের বিস্তার শুধু শাখার সংখ্যা দিয়ে মাপা যায় না । নতুন এলাকায় কতটা পৌঁছনো গেল, সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ কতটা বাড়ল এবং সেই বাড়তি সংগঠনকে কতটা কার্যকরভাবে পরিচালনা করা গেল - এবার সেই হিসাবেই জোর দিচ্ছে রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘ (RSS)। বাংলায় সংগঠনের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা ও সাংগঠনিক কাঠামো নিয়ে আলোচনার কেন্দ্র হয়ে উঠেছে বর্ধমান । সংঘপ্রধান মোহন ভাগবতের সফর ঘিরে তাই শাখা বৃদ্ধির পাশাপাশি জনসংযোগ ও সাংগঠনিক পুনর্বিন্যাসের বিষয়টিও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে ।
গত প্রায় এক বছর ধরে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ানোর কাজ চালিয়েছে সংঘ । সেই উদ্যোগ কতটা ফলপ্রসূ হয়েছে, কোন এলাকায় সংগঠনের প্রভাব বেড়েছে এবং কোথায় আরও কাজের প্রয়োজন - তা নিয়ে পদাধিকারীদের সঙ্গে আলোচনা হয়েছে । বাংলায় সংঘের শাখার সংখ্যা কতটা বেড়েছে, আগামী দিনে সংগঠনকে কোন পথে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে, সেই বিষয়গুলিও আলোচনার পরিসরে রয়েছে । মোহন ভাগবতের সঙ্গে বর্ধমানে এসেছিলেন সংঘের সাধারণ সম্পাদক দত্তাত্রেয় হোসবোলেও । রাজ্যের বিভিন্ন এলাকার কার্যকর্তাদের সঙ্গে বৈঠকের মাধ্যমে সাংগঠনিক কাজের অগ্রগতি ও আগামী দিনের পরিকল্পনা পর্যালোচনায় গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে ।
এই সাংগঠনিক পরিকল্পনার অন্যতম দিক হল কাঠামোয় সম্ভাব্য পরিবর্তন । এতদিন বাংলায় উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ ও দক্ষিণবঙ্গ - এই তিনটি ‘প্রান্ত’ বা বড় সাংগঠনিক অঞ্চলের মাধ্যমে কাজ পরিচালিত হত । এবার সেই কাঠামো ভেঙে উত্তরবঙ্গ, নবদ্বীপ, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও কলকাতা - এই পাঁচটি ‘সম্ভাগ’ গড়ে তোলার পরিকল্পনা রয়েছে । সহজ কথায়, একটি বড় সাংগঠনিক অঞ্চলকে ভেঙে কয়েকটি ছোট অঞ্চলে ভাগ করে কাজ পরিচালনার এই ব্যবস্থাকেই বলা হচ্ছে ‘সম্ভাগ’। এর ফলে নির্দিষ্ট এলাকার দায়িত্ব ভাগ করে সংগঠনের কাজ পরিচালনা করা সম্ভব হবে ।
গোটা দেশেও বর্তমান 44টি প্রান্তের পরিবর্তে প্রায় 110টি সম্ভাগ গড়ে তোলার পরিকল্পনা নিয়ে আলোচনা চলছে বলে সংঘ সূত্রে খবর । তবে বাংলার নতুন কাঠামোর চূড়ান্ত রূপ ও কার্যকর হওয়ার সময় সম্পর্কে নিশ্চিত ঘোষণা না হওয়া পর্যন্ত একে প্রস্তাবিত পরিকল্পনা হিসেবেই দেখা হচ্ছে ।
দক্ষিণবঙ্গের প্রান্ত প্রচারপ্রমুখ বিপ্লব রায় জানিয়েছেন, "এতদিন যে প্রান্ত কাঠামোর মাধ্যমে সংগঠনের কাজ পরিচালিত হত, এখন সম্ভাগ গড়ে তোলা হবে ।" এই পরিবর্তনের লক্ষ্য, সাংগঠনিক কাজকে আরও নির্দিষ্ট এলাকার মধ্যে ভাগ করে পরিচালনা করা এবং স্থানীয় স্তরে দায়িত্ব বণ্টনকে কার্যকর করা । বাস্তবে কাঠামো বদল হলে নতুন দায়িত্ব কারা পাবেন, বিভিন্ন এলাকার কাজ কীভাবে ভাগ হবে এবং পুরনো সংগঠনের সঙ্গে নতুন ব্যবস্থার সমন্বয় কীভাবে হবে - সেগুলিও গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন ।
এই প্রেক্ষাপটে বর্ধমানের গুরুত্ব শুধু জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় । প্রস্তাবিত কাঠামোয় বর্ধমান নিজেই একটি সম্ভাগ হওয়ার কথা । পাশাপাশি দুই বর্ধমান, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, নদিয়া এবং মুর্শিদাবাদের একাংশের মতো বিস্তৃত এলাকার কার্যকর্তাদের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও বর্ধমানের সাংগঠনিক ভূমিকা রয়েছে । স্থানীয় স্তরে বর্ধমান, কাটোয়া ও আসানসোলের মতো এলাকায় শাখা বৃদ্ধির কথাও উঠে এসেছে । ফলে নতুন কাঠামো কার্যকর হলে এই অঞ্চলে সংগঠন পরিচালনা, দায়িত্ব বণ্টন ও যোগাযোগের ধরন কীভাবে বদলায়, তা নজরে থাকবে ।
শাখা বৃদ্ধির লক্ষ্যের হিসাবও এই আলোচনায় তাৎপর্যপূর্ণ । সংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, 2026 সালের মে মাসে বাংলায় শাখার সংখ্যা ছিল প্রায় 5 হাজার । সেই সংখ্যাকে 10 অক্টোবরের মধ্যে 10 হাজারে নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্য নেওয়া হয়েছিল । তবে নির্ধারিত লক্ষ্য আর বাস্তবে কতগুলি শাখা চালু হয়েছে, দু’টি আলাদা বিষয় । লক্ষ্য কতটা পূরণ হল, কোন এলাকায় বৃদ্ধি বেশি এবং কোথায় এখনও ঘাটতি রয়েছে - তার নির্ভরযোগ্য হিসাবই আগামী দিনের পরিকল্পনার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ হবে ।
সংগঠনের বিস্তারের পাশাপাশি বিভিন্ন সহযোগী সংগঠনের মধ্যে সমন্বয়ের প্রশ্নও সামনে রয়েছে । বিজেপি, ভারতীয় মজদুর সঙ্ঘ (BMS), অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদ (ABVP) এবং সংঘ পরিবারের অন্য সংগঠনগুলির মধ্যে যোগাযোগ ও দায়িত্ব বণ্টন নিয়ে কিছু মহলে প্রশ্ন রয়েছে বলে সূত্রের বক্তব্য । তবে এই অভিযোগের ব্যাপ্তি ও বাস্তব পরিস্থিতি স্বাধীনভাবে যাচাই করা প্রয়োজন । সংগঠন যত বিস্তৃত হবে, ততই বিভিন্ন স্তরের নেতৃত্বের মধ্যে নিয়মিত যোগাযোগ, দায়িত্বের স্পষ্টতা এবং স্থানীয় সমস্যার দ্রুত সমাধান গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠবে ।
গত বছরের বর্ধমান সফরে ভাগবতের প্রকাশ্য সভা হয়েছিল সাই ময়দানে । এবারের সফরে গুরুত্ব পেয়েছে সাংগঠনিক বৈঠক ও ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা । ফলে নজর শুধু শাখার সংখ্যা বাড়ানোর দিকে নয়, সেই বিস্তারকে কীভাবে স্থায়ী ও সুশৃঙ্খল সাংগঠনিক কাঠামোর মধ্যে আনা যায়, সেদিকেও । প্রস্তাবিত পাঁচ সম্ভাগের পরিকল্পনা কতটা এগোয়, শাখা বৃদ্ধির লক্ষ্যের বাস্তব ফল কী দাঁড়ায় এবং বিভিন্ন স্তরের সংগঠনের মধ্যে সমন্বয় কতটা মজবুত হয় - বাংলায় RSS-এর পরবর্তী পর্যায়ের সাফল্য অনেকটাই নির্ভর করবে এই প্রশ্নগুলির উত্তরের উপর ।