বাংলায় বদলাচ্ছে RSS-এর সংগঠন-মানচিত্র, বর্ধমানেই কেন ভাগবতের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক

বাংলায় বদলাচ্ছে RSS-এর সংগঠন-মানচিত্র, বর্ধমানেই কেন ভাগবতের গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক
RSS Mohan Bhagwat Meeting: বৃহস্পতিবার বর্ধমানে গুরুত্বপূর্ণ বৈঠকে আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ৷ আলোচনার বিষয়বস্তু কী ? পুলক যশের প্রতিবেদন ৷
Published : October 8, 2026 at 9:40 PM IST
বর্ধমান, 8 অক্টোবর: রাজ্যে ক্ষমতার পালাবদলের পর বাংলায় কতটা বাড়ল রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সঙ্ঘের (আরএসএস) সংগঠন ? কতগুলি নতুন শাখা তৈরি হয়েছে ? কোথায় এখনও বিস্তারের সুযোগ রয়েছে ? আর সেই বাড়তে থাকা সংগঠনকে কীভাবে নতুন কাঠামোয় সাজানো হবে ? এই একাধিক প্রশ্নের উত্তর খুঁজতেই বর্ধমানকে বৈঠকের কেন্দ্র করছেন আরএসএস-এর সরসঙ্ঘচালক মোহন ভাগবত ।
বৃহস্পতিবার বর্ধমানে এসে উল্লাস এলাকায় সংঘের কার্যালয়ে পৌঁছান তিনি । মূলত, সাংগঠনিক বৈঠক ঘিরেই তাঁর এই সফর । রাজ্যে সরকার পরিবর্তনের পর এটিই তাঁর প্রথম বঙ্গ সফর । মধ্যবঙ্গের কার্যকর্তাদের সঙ্গে দফায় দফায় বৈঠকের পাশাপাশি তিন প্রান্তের প্রতিনিধিদেরও আলোচনায় ডাকা হয়েছে বলে খবর ।
কিন্তু প্রশ্ন একটাই, বর্ধমান কেন ? আরএসএস সূত্রে খবর, সংঘের প্রস্তাবিত নতুন সাংগঠনিক মানচিত্রে এই বর্ধমানই আর শুধুমাত্র মধ্যবঙ্গের একটি অংশ নয় । বাংলায় এতদিন উত্তরবঙ্গ, মধ্যবঙ্গ এবং দক্ষিণবঙ্গ—এই তিনটি ‘প্রান্ত’কে কেন্দ্র করে সাংগঠনিক কাজ চালাত আরএসএস । এখন সেই কাঠামো বদলে বাংলাকে পাঁচটি বড় সাংগঠনিক অঞ্চলে ভাগ করার পরিকল্পনা রয়েছে । প্রস্তাবিত তালিকায় রয়েছে উত্তরবঙ্গ, নবদ্বীপ, বর্ধমান, মেদিনীপুর এবং কলকাতা । অর্থাৎ নতুন ছকে বর্ধমান নিজেই একটি সাংগঠনিক কেন্দ্র ।
আর সেই কারণেই বর্ধমানে বসে শুধু বর্ধমানের সংগঠনের হিসাব নয়, বাংলার বৃহত্তর সাংগঠনিক কাঠামো নিয়েও আলোচনা হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে । তিন প্রান্তের প্রতিনিধিদের এক জায়গায় এনে নতুন কাঠামো কীভাবে কাজ করবে, কোন অঞ্চলের সঙ্গে কোন জেলা যুক্ত হবে, কোথা থেকে সংগঠন পরিচালিত হবে—সেই রূপরেখাও আলোচনায় আসতে পারে বলে সংঘ সূত্রের খবর । এর সঙ্গে জুড়ে যাচ্ছে সংগঠন বৃদ্ধির আরও বড় হিসাব ।
সংঘের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, মে মাসে বাংলায় প্রায় পাঁচ হাজার শাখা ছিল । লক্ষ্য, 10 অক্টোবরের মধ্যে সেই সংখ্যা 10 হাজারে নিয়ে যাওয়া । অর্থাৎ মাত্র কয়েক মাসের মধ্যে শাখার সংখ্যা দ্বিগুণ করার পরিকল্পনা । 1 থেকে 10 অক্টোবর পর্যন্ত রাজ্যজুড়ে জনসংযোগ ও সংগঠন বৃদ্ধির কর্মসূচিও নেওয়া হয়েছে ।
সেই লক্ষ্য়ে কতটা পৌঁছানো গেল, সেই বিষয়টি নিয়েও এই বৈঠকে আলোচনা করা হবে বলে সূত্রের খবর ৷ তবে ভাগবতের বৈঠকে প্রশ্নটা শুধু ‘কতগুলি শাখা হল’-তেই থামছে না । কোথায় নতুন শাখা তৈরি হল ? কোথায় সদস্য বাড়ল ? কোন এলাকায় এখনও সংগঠন তৈরির জায়গা রয়েছে ? গত এক বছরের জনসংযোগ থেকে কতজনকে সংগঠনের সঙ্গে যুক্ত করা গেল ? সেই হিসাবও সামনে আসতে পারে । এক বছরের জনসংযোগ কর্মসূচির ফলাফল পর্যালোচনাই ভাগবতের বর্ধমান বৈঠকের অন্যতম উদ্দেশ্য বলে সংগঠন সূত্রে জানা গিয়েছে । আর এই জায়গাতেই বর্ধমানের দ্বিতীয় গুরুত্ব ।
শুধু প্রস্তাবিত পাঁচটি সাংগঠনিক অঞ্চলের একটি হিসেবে নয়, বর্ধমানকে ঘিরে থাকা বিস্তীর্ণ সাংগঠনিক এলাকাও এই বৈঠকের আওতায় আসছে । মধ্যবঙ্গের মধ্যে দুই বর্ধমানের পাশাপাশি বাঁকুড়া, পুরুলিয়া, হুগলি, নদিয়ার অংশ এবং মুর্শিদাবাদের একাংশের কার্যকর্তাদের সঙ্গে ভাগবতের বৈঠকের কথা স্থানীয় রিপোর্টে উঠে এসেছে । অর্থাৎ বর্ধমান থেকে যে সাংগঠনিক পরিসরকে দেখা হচ্ছে, তা কোনও একটি জেলার মধ্যে সীমাবদ্ধ নয় ।
এর পাশাপাশি বর্ধমান, কাটোয়া এবং আসানসোল সাংগঠনিক এলাকাতেও শাখা বৃদ্ধির দাবি করেছে সঙ্ঘ । সূত্রের দাবি, বিধানসভা ভোটের আগে এই এলাকাগুলিতে যত শাখা ছিল, বর্তমানে তার তুলনায় সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়েছে । বর্ধমানের একাংশ এবং কাটোয়া শহর সংলগ্ন এলাকায় আরও নতুন শাখা তৈরির সুযোগ রয়েছে বলেও সংগঠনের অভ্যন্তরীণ রিপোর্টে উল্লেখ রয়েছে । প্রতিটি শাখাকে সদস্য বাড়ানোর লক্ষ্য দেওয়া হচ্ছে বলেও সূত্রের খবর । তবে সংগঠন যত বাড়ছে, সামনে আসছে সমন্বয়ের প্রশ্নও ।
বিজেপি, বিএমএস, এবিভিপি-সহ সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনের সঙ্গে সব জায়গায় প্রত্যাশিত সমন্বয় হচ্ছে না বলে সংঘের অন্দরেই অভিযোগ রয়েছে বলে সূত্রের খবর । বিভিন্ন শাখা সংগঠনে অন্য দল থেকে আসা কর্মীদের ভূমিকা নিয়েও কোথাও কোথাও জটিলতা তৈরি হচ্ছে বলে অভিযোগ । রাজনৈতিক এবং প্রশাসনিক স্তরে তার দায় বিজেপির উপর এসে পড়ছে, এমন বক্তব্যও রয়েছে সঙ্ঘের একাংশের । ফলে ভাগবতের বৈঠকে শুধু সংগঠন বাড়ানোর নির্দেশ নয়, সঙ্ঘ পরিবারের বিভিন্ন সংগঠনের মধ্যে কাজের সমন্বয় কীভাবে বাড়ানো যায়, সেই বার্তাও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে ।
গত এক বছরে জনসংযোগেও জোর দিয়েছে সঙ্ঘ । ‘প্রবুদ্ধ নাগরিক সম্পর্ক’ কর্মসূচির মাধ্যমে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের পাশাপাশি রাজ্যের নানা জায়গায় হিন্দু সম্মেলন এবং 800-র বেশি যুব সম্মেলনের তথ্য সামনে এসেছে । সেই জনসংযোগকে এবার নিয়মিত সাংগঠনিক কাজে পরিণত করার লক্ষ্য রয়েছে বলে সঙ্ঘ সূত্রে দাবি ।
অর্থাৎ ছবিটা এখন অনেকটা এমন—একদিকে 5 হাজার থেকে 10 হাজার শাখার লক্ষ্য । অন্যদিকে তিনটি অঞ্চল থেকে পাঁচটি বড় সাংগঠনিক কেন্দ্রে যাওয়ার পরিকল্পনা । তার মাঝখানে বর্ধমানকে নতুন সাংগঠনিক কেন্দ্র হিসেবে তুলে ধরা । আর তার সঙ্গে বিজেপি এবং সহযোগী সংগঠনগুলির মধ্যে সমন্বয়ের প্রশ্ন ।
গত বছর বর্ধমানের সাইয়ের মাঠে প্রকাশ্য সভা করেছিলেন মোহন ভাগবত । সেই সফর ঘিরে রাজনৈতিক টানাপোড়েনও হয়েছিল। এবার ছবিটা আলাদা । প্রকাশ্য সভা নয়, সাংগঠনিক বৈঠকই তাঁর সফরের মূল কেন্দ্র । তাই বর্ধমানের বৈঠককে শুধু ‘ভাগবত এলেন, বৈঠক করলেন’—এই খবর হিসেবে দেখলে ছবির বড় অংশটাই বাদ পড়ে যায় । কারণ, এই বর্ধমান থেকেই হয়তো ঠিক হবে বাংলায় সংঘের নতুন সাংগঠনিক মানচিত্রের অনেকটাই ।
তিনটি অঞ্চল থেকে পাঁচটি বড় সাংগঠনিক কেন্দ্র । 5 হাজার থেকে 10 হাজার শাখা । নতুন সদস্য, নতুন এলাকা, নতুন সাংগঠনিক কাঠামো—সবকিছুর হিসাব যখন একসঙ্গে উঠছে, তখন বর্ধমান শুধু বৈঠকের মঞ্চ নয়; বাংলায় সঙ্ঘের পরবর্তী পর্বের সংগঠন সাজানোর অন্যতম কেন্দ্র ।
আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবতের সঙ্গে এদিন বর্ধমানে দেখা করতে আসেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী । বৃহস্পতিবার রাত 7 টা 45 মিনিট নাগাদ মুখ্যমন্ত্রী কলকাতা থেকে সড়কপথে বর্ধমানের উল্লাস উপনগরীতে আরএসএসের মধ্যপ্রান্তের কার্যালয়ে আসেন । দেখা গেল, মুখ্যমন্ত্রী তাঁর গাড়ি থেকে নেমে সোজা আরএসএস কার্যালয়ে প্রবেশ করলেন । সেখানে আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত ও অন্যান্য আরএসএসের নেতৃত্বের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তিনি । প্রায় এক ঘণ্টা 20 মিনিট ধরে বৈঠক করে কলকাতার উদ্দেশে রওনা দেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী।
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