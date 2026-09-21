রেজিনগর উপনির্বাচনে নাটকীয় মোড় ! সরে দাঁড়াল RSP
Rejinagar bypoll: এই আসনে বামফ্রন্টের দুই শরিক দল প্রার্থী দিয়েছিল । কিন্তু কমিশন প্রতীক না দেওয়ায় প্রার্থী প্রত্যাহার করল আরএসপি ।
Published : September 21, 2026 at 11:57 PM IST
কলকাতা, 21 সেপ্টেম্বর: রেজিনগর উপনির্বাচনে ঘিরে আবারও নাটকীয় মোড় ! ভোট থেকে সরে দাঁড়াল আরএসপি । এবার এই আসনে বামফ্রন্টের দুই শরিক সিপিএম এবং আরএসপি একযোগে প্রার্থী দিয়েছিল । দু'তরফে মনোনয়ন জমা পড়ার পর সিপিএমের তরফে আরএসপিকে প্রার্থী তুলে নিতে অনুরোধ করা হলেও তারা রাজি হয়নি ।
নির্বাচন কমিশন তাদের প্রার্থীকে প্রতীক দেয়নি এই অভিযোগকে সামনে রেখে প্রার্থী প্রত্যাহার করল আরএসপি । এর আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়পন্থী তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী ভোট থেকে সরে দাঁড়াতে পারেন বলে জল্পনা তৈরি হলেও শেষ পর্যন্ত তিনি নির্বাচনী ময়দানে রয়েছেন।
সোমবার দলের তরফে বিবৃতিতে দিয়ে আরএসপির রাজ্য সম্পাদক তপন হোড় অভিযোগ করেন, নির্বাচন কমিশনের ভূমিকা বিরোধী দলগুলির প্রতি বৈষম্যমূলক। তাঁর দাবি, রেজিনগর বিধানসভা উপনির্বাচনে আরএসপির প্রার্থীকে নির্বাচনী প্রতীক দেওয়া হয়নি। 19 সেপ্টেম্বর বেলা 2টো নাগাদ বিষয়টি জানানো হলেও প্রতীক না পাওয়ার কারণ হিসেবে কমিশনের পক্ষ থেকে কোনও সন্তোষজনক ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। তাৎপর্যপূর্ণভাবে প্রার্থী প্রত্যাহার করার কথা জনালেও আরএসপির তরফে সিপিএমের প্রার্থীকে ভোট দেওয়ার কোনও সরাসরি আবেদন জানানো হয়নি।
বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, বিরোধী দলগুলির প্রতীক বাতিল বা প্রতীক সংক্রান্ত জটিলতা তৈরি করে বিজেপির জয়ের পথ সুগম করার চেষ্টা চলছে। তাদের অভিযোগ, একদিকে নির্বাচন কমিশনকে দিয়ে প্রতীক বণ্টনের ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি করা হচ্ছে । অন্যদিকে পুলিশ-প্রশাসনকে কাজে লাগিয়ে উপ-নির্বাচনকে প্রহসনে পরিণত করার চেষ্টা চলছে।
আরএসপির রাজ্য সম্পাদকের দাবি, তাঁদের প্রার্থীকে প্রতীক না দেওয়ার বিষয়টি নিয়ে কমিশনের কাছে বারবার আবেদন জানানো হলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। এই পরিস্থিতিতে নির্বাচনী প্রক্রিয়ার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন তুলে ভোট থেকে সরে দাঁড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। শুধু নির্বাচন থেকে সরে দাঁড়ানো নয়, আগামিদিনে আইনি পরামর্শ নিয়ে পরবর্তী পদক্ষেপের কথাও জানিয়েছে আরএসপি। প্রতীক বণ্টন এবং প্রশাসনের ভূমিকা নিয়ে আইনি দিক খতিয়ে দেখা হবে বলে তপন জনিয়েছেন।
পাশাপাশি, বিজেপির বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের অভিযোগ তুলে লাগাতার রাজনৈতিক আন্দোলন চালিয়ে যাওয়া এবং সাধারণ মানুষকে সচেতন করার বার্তা দেওয়া হয়েছে। দলের রাজ্য সম্পাদকের আহ্বান, গণতন্ত্র রক্ষার স্বার্থে আরএসপির সদস্য ও সমর্থকদের গণআন্দোলন গড়ে তুলতে এগিয়ে আসতে হবে। এই সিদ্ধান্তের ফলে রেজিনগর উপনির্বাচনে বিরোধী ভোট নিয়ে এক নতুন সমীকরণ তৈরি হয়েছে । একদিকে তৃণমূল প্রার্থীর ভোটে থাকা, অন্যদিকে RSP-র প্রার্থী প্রত্যাহার—এই দুই ঘটনায় নির্বাচনী লড়াইয়ের চরিত্র বদলানোর সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে।