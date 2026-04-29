ইভিএম বিভ্রাটে ক্ষুব্ধ রূপা, বুথ পরিদর্শনে লাভলী ! সাত সকালে ভোটদান রচনার
Published : April 29, 2026 at 10:34 AM IST
সোনারপুর, 29 এপ্রিল: সকাল সকাল ভোট দিলেন সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন বুথে ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে ৷ কিছু জায়গায় অশান্তিরও পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ এর পেছনে শাসকদলের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ ইভিএম বিভ্রাট নিয়েও সরব হয়েছেন রূপা ৷ তাঁর মূল প্রতীদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী অরুন্ধতী (লাভলী) মৈত্র এদিন বুথে বুথে পরিদর্শন করেন ৷ এদিকে, সকাল সকাল নিজের কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷
বুধবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে সকাল সকাল বুথে পৌঁছে যান সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় । নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি রাজেন্দ্র প্রসাদ শিক্ষা সদন গার্লস হাইস্কুলে এসে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন । বুথের বাইরে তখন থেকেই ছিল নিরাপত্তার কড়াকড়ি এবং ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ।
ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে এদিন রূপা বলেন, "নিজের ভোটটা দিয়ে এলাম । সেই ভোরবেলা থেকে প্রচুর মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন । সব ভালো ভালো ঘরের মানুষেরা সকাল সকাল এসে গিয়েছেন ভোট দিতে । শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে ।" তবে ভোট দেওয়ার পর বুথ থেকে বেরিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি ।
রূপার দাবি, বিভিন্ন বুথে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় ইভিএম বিভ্রাটের ঘটনা ঘটেছে । তাঁর অভিযোগ, এসবের পেছনে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে রূপা বলেন, সাধারণ ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে । গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে এবং নির্বাচন কমিশনের উচিত দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর আরও সক্রিয় ভূমিকা দাবি করেন তিনি, যাতে ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় । তবে আত্মবিশ্বাসী রূপার দাবি, "এবার একদম ভালো কিছুই হবে । ওরা যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছুই করতে পারবে না ।"
যদিও শাসক দলের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে । তাদের দাবি, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে এবং বিরোধীরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ভোট প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে । সকাল থেকে বিভিন্ন বুথ ঘুরে দেখছেন সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলী মৈত্র ৷ সব জায়গায় ঠিকমতোই ভোট চলছে বলে জানান তিনি ৷
এদিকে, আজ সকাল সকাল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে রুবির কাছে আরবানা কমপেক্স ভোট দিলেন সাংসদ অভিনেত্রী রচনা বন্দোপাধ্যায় । সেখানেই স্ত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে ভোট দেন তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী ৷