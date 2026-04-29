ইভিএম বিভ্রাটে ক্ষুব্ধ রূপা, বুথ পরিদর্শনে লাভলী ! সাত সকালে ভোটদান রচনার

সকাল সকাল নিজের কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

ভোটের সকালে তারকারা (নিজস্ব চিত্র)
Published : April 29, 2026 at 10:34 AM IST

সোনারপুর, 29 এপ্রিল: সকাল সকাল ভোট দিলেন সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় ৷ তাঁর অভিযোগ, বিভিন্ন বুথে ভোটারদের ভোটদানে বাধা দেওয়া হচ্ছে ৷ কিছু জায়গায় অশান্তিরও পরিবেশ তৈরি হয়েছে ৷ এর পেছনে শাসকদলের মদত রয়েছে বলে অভিযোগ করেন তিনি ৷ ইভিএম বিভ্রাট নিয়েও সরব হয়েছেন রূপা ৷ তাঁর মূল প্রতীদ্বন্দ্বী তৃণমূল প্রার্থী অরুন্ধতী (লাভলী) মৈত্র এদিন বুথে বুথে পরিদর্শন করেন ৷ এদিকে, সকাল সকাল নিজের কেন্দ্রে ভোট দিয়েছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায় ৷

বুধবার রাজ্য বিধানসভা নির্বাচনের দ্বিতীয় দফার ভোটে সকাল সকাল বুথে পৌঁছে যান সোনারপুর দক্ষিণের বিজেপি প্রার্থী রূপা গঙ্গোপাধ্যায় । নির্ধারিত সময়ের আগেই তিনি রাজেন্দ্র প্রসাদ শিক্ষা সদন গার্লস হাইস্কুলে এসে নিজের ভোটাধিকার প্রয়োগ করেন । বুথের বাইরে তখন থেকেই ছিল নিরাপত্তার কড়াকড়ি এবং ভোটারদের দীর্ঘ লাইন ।

ভোটের সকালে তারকারা (নিজস্ব ভিডিয়ো)

ইটিভি ভারতের প্রতিনিধিকে এদিন রূপা বলেন, "নিজের ভোটটা দিয়ে এলাম । সেই ভোরবেলা থেকে প্রচুর মানুষ ভোটের লাইনে দাঁড়িয়ে পড়েছেন । সব ভালো ভালো ঘরের মানুষেরা সকাল সকাল এসে গিয়েছেন ভোট দিতে । শান্তিপূর্ণভাবেই ভোট হচ্ছে ।" তবে ভোট দেওয়ার পর বুথ থেকে বেরিয়ে একাধিক অভিযোগ তোলেন তিনি ।

রূপার দাবি, বিভিন্ন বুথে অশান্তির পরিবেশ তৈরি হয়েছে এবং বেশ কয়েকটি জায়গায় ইভিএম বিভ্রাটের ঘটনা ঘটেছে । তাঁর অভিযোগ, এসবের পেছনে রয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস ৷ শাসকদলের বিরুদ্ধে কড়া ভাষায় আক্রমণ শানিয়ে রূপা বলেন, সাধারণ ভোটারদের ভোটাধিকার প্রয়োগে বাধা সৃষ্টি করা হচ্ছে । গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়াকে ব্যাহত করার চেষ্টা চলছে এবং নির্বাচন কমিশনের উচিত দ্রুত হস্তক্ষেপ করে পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনা । পাশাপাশি কেন্দ্রীয় বাহিনীর আরও সক্রিয় ভূমিকা দাবি করেন তিনি, যাতে ভোটগ্রহণ সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ ও শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন হয় । তবে আত্মবিশ্বাসী রূপার দাবি, "এবার একদম ভালো কিছুই হবে । ওরা যতই চেষ্টা করুক না কেন কিছুই করতে পারবে না ।"

ETV BHARAT
সকাল সকাল ভোট রূপার (নিজস্ব চিত্র)

যদিও শাসক দলের পক্ষ থেকে এই সমস্ত অভিযোগ সম্পূর্ণ অস্বীকার করা হয়েছে । তাদের দাবি, নির্বাচন শান্তিপূর্ণভাবেই চলছে এবং বিরোধীরা ভিত্তিহীন অভিযোগ তুলে ভোট প্রক্রিয়াকে প্রশ্নের মুখে দাঁড় করানোর চেষ্টা করছে । সকাল থেকে বিভিন্ন বুথ ঘুরে দেখছেন সোনারপুর দক্ষিণের তৃণমূল কংগ্রেস প্রার্থী লাভলী মৈত্র ৷ সব জায়গায় ঠিকমতোই ভোট চলছে বলে জানান তিনি ৷

এদিকে, আজ সকাল সকাল গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগ করেছেন তৃণমূলের তারকা সাংসদ রচনা বন্দ্যোপাধ্যায়ও ৷ কসবা বিধানসভা কেন্দ্রে রুবির কাছে আরবানা কমপেক্স ভোট দিলেন সাংসদ অভিনেত্রী রচনা বন্দোপাধ্যায় । সেখানেই স্ত্রী শুভশ্রী গঙ্গোপাধ্যায়কে নিয়ে ভোট দেন তৃণমূল প্রার্থী রাজ চক্রবর্তী ৷

