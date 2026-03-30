সাপ্লিমেন্টারির 'ডিলিটেড' তালিকায় হাজার-হাজার মানুষ ! বিক্ষোভে উত্তাল কোচবিহার

সাপ্লিমেন্টারির 'ডিলিটেড' তালিকায় হাজার-হাজার মানুষ ! বিক্ষোভে উত্তাল কোচবিহার
পূর্বপুরুষরা রাজ আমল থেকে ভারতের বাসিন্দা হওয়া সত্ত্বেও কেন নাম বাদ, এই প্রশ্নে প্রতিবাদে রাস্তা অবরোধ ৷
Published : March 30, 2026 at 3:56 PM IST
কোচবিহার, 30 মার্চ: রবিবার রাতে SIR-এর ভোটার তালিকার চতুর্থ সাপ্লিমেন্টারি লিস্ট প্রকাশ হয়েছে ৷ আর তারপরেই বিক্ষোভের আগুন কোচবিহার জেলার একাধিক জায়গায় ৷ চতুর্থ তালিকা প্রকাশ হওয়ার পরেও জেলার হাজার-হাজার ভোটারের নাম বাদ গিয়েছে বলে অভিযোগ ৷ তারই প্রতিবাদে এবার কোচবিহার জেলার একাধিক জায়গায় পথ অবরোধ করলেন নাম বাদ যাওয়া ভোটাররা ৷
কোচবিহারের ঘুঘুমারি, দিনহাটার নয়ারহাট, বামনহাট, মাথাভাঙার আটপুকুরি এলাকা-সহ বিভিন্ন এলাকায় এ দিন সকাল থেকে পথ অবরোধ শুরু হয় ৷ যার জেরে কোচবিহার জেলার একটা বড় অংশে যান চলাচল ব্যাহত হয়েছে ৷ অবরোধকারীদের অভিযোগ, তাঁদের পূর্বপুরুষরা কোচবিহারের রাজ আমল থেকে সেখানকার বাসিন্দা ৷ সেই সময়ের জমির কাগজপত্র রয়েছে ৷ এমনকি তাঁদের নাম 2002 সালের ভোটার তালিকাতেও ছিল ৷ তারপরেও উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে তাঁদের নাম প্রথমে শুনানিতে রাখা হয় ৷ এরপর বিচারাধীন তালিকায় ৷ আর সবশেষে নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ ৷
পুলিশ ঘটনাস্থলে গিয়ে অবরোধ ওঠানোর আবেদন জানালেও, বিক্ষোভকারীরা কথা শোনেননি বলে অভিযোগ ৷ সেখানে পুলিশকে কার্যত নিষ্ক্রিয় ভূমিকায় দেখা গিয়েছে বলে অভিযোগ উঠেছে ৷ এই ঘটনায় ইতিমধ্যে তৃণমূল ও বিজেপির মধ্যে তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে ৷ দিনহাটার বিদায়ী বিধায়ক উদয়ন গুহ বলেন, "উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে হাজার-হাজার মানুষের নাম বাদ দেওয়া হচ্ছে ৷ মানুষের পিঠ দেওয়ালে ঠেকে গিয়েছে ৷ তাই তাঁরা আন্দোলনে নেমেছেন ৷"
অপরদিকে বিজেপির কোচবিহার জেলা সভাপতি অভিজিৎ বর্মন বলেন, "ভুয়ো নাম কিংবা অনুপ্রবেশকারীদের নাম থাকলে তো বাদ যাবেই ৷ কিছু মানুষকে উস্কে দিয়ে তৃণমূল এসব কাজ করাচ্ছে ৷ এসব করে লাভ হবে না ৷" ঘুঘুমারিতে অবরোধকারী সাহিদুল হক বলেন, "বাপ-দাদাদের জন্ম এখানে ৷ রাজার আমলের জমির কাগজ আছে ৷ 1966 সালে ভোটার তালিকায় দাদুর নাম আছে ৷ অথচ এবারে আমার নাম, আমার ভাইয়ের নাম নেই ৷ তারই প্রতিবাদে পথ অবরোধ করছি ৷
উল্লেখ্য, গত 28 ফেব্রুয়ারি যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ হয়, তাতে কোচবিহার জেলায় 2 লক্ষ 38 হাজার ভোটারের নাম বিচারাধীন ছিল ৷ পরবর্তীতে চার দফায় সাপ্লিমেন্টারি ভোটার তালিকা প্রকাশ হলে দেখা যায়, বিচারাধীনদের একটা বড় অংশের নাম বাদ চলে গিয়েছে ৷ এর ফলে বিভিন্ন এলাকার বাদ যাওয়া ভোটারদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে ৷