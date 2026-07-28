ছাত্র-বিক্ষোভে জনপ্রিয়তা কমেছে বলেই বিহার সফর বাতিল মোদির, দাবি তেজস্বীর

ছাত্র-বিক্ষোভে জনপ্রিয়তা কমেছে বলেই বিহার সফর বাতিল মোদির, দাবি তেজস্বীর
বিহারে বাঁকিপুর বিধানসভা আসনের উপ-নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তোপ দাগেন আরজেডি নেতা তেজস্বী যাদব ৷
Published : July 28, 2026 at 10:54 PM IST
পটনা, 28 জুলাই: বিহারের বাঁকিপুর বিধানসভার উপ-নির্বাচনের প্রচারে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির বিরুদ্ধে তোপ দাগলেন রাষ্ট্রীয় জনতা দলের (আরজেডি) কার্যকরী সভাপতি তেজস্বী প্রসাদ যাদব ৷ মঙ্গলবার তিনি দাবি করেন, 'নিট-ইউজি' পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে যে ছাত্র বিক্ষোভ হয়েছে, তার জেরে প্রধানমন্ত্রীর জনপ্রিয়তা হ্রাস পেয়েছে ৷
তেজস্বীর মতে, এই বিষয়টি প্রধানমন্ত্রী নিজেই বুঝতে পেরেছেন ৷ প্রধানমন্ত্রী বুঝতে পেরেছেন যে এই পরিস্থিতি বাঁকিপুর বিধানসভা উপনির্বাচনে বিজেপির জয়ের সম্ভাবনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলতে পারে । তাই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বিহারে তাঁর পূর্বনির্ধারিত সফর বাতিল করেছেন ।
উল্লেখ্য, বিহারের বাঁকিপুরের বিধায়ক ছিলেন নিতিন নবীন ৷ বিজেপির জাতীয় সভাপতি হওয়ার পর তাঁকে রাজ্যসভায় নিয়ে যায় বিজেপি ৷ ফলে ওই আসনটি ফাঁকা হয় ৷ তার জেরেই ওই আসনে উপ-নির্বাচন হচ্ছে ৷ সেখানে এবার বিজেপির প্রার্থী নীরজ কুমার সিনহা ৷ প্রার্থীর সমর্থনে বিজেপি হাই-প্রোফাইল প্রচার চালাচ্ছে ৷ ইতিমধ্যে বিজেপি সভাপতি নিতিন নবীন, বিহারের মুখ্যমন্ত্রী সম্রাট চৌধুরি এবং বিহারের বেশ কয়েকজন মন্ত্রী, বিধায়ক ও সাংসদ প্রচারে অংশ নিয়েছেন ৷
ওই আসনে আরজেডি-র হয়ে লড়ছেন রেখা কুমারী ৷ এদিন তাঁর সমর্থনে নির্বাচনী প্রচার করেন তেজস্বী যাদব ৷ সেখানে তিনি প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে তোপ দাগার পাশাপাশি বাঁকিপুর বিধানসভা উপ-নির্বাচনে বিজেপির হাই-প্রোফাইল প্রচারেরও সমালোচনা করেন ৷
তেজস্বী যাদব বলেন, ‘‘বিজেপিতে এখানে প্রচার চালানোর মতো আর কে বাকি রইল ? মানুষ হয়তো জানেন না যে, প্রধানমন্ত্রীও এখানে প্রচারের পরিকল্পনা করেছিলেন । একটি সেতুর উদ্বোধনের জন্য তাঁর বিহার সফরের কথা ছিল ৷ কিন্তু জনগণের, বিশেষ করে তরুণদের মধ্যে তাঁর জনপ্রিয়তা ক্রমশ কমার কারণে বিজেপির আসনটি হাতছাড়া হতে পারে ৷ সেই আশঙ্কা থেকেই তিনি সেই সফর বাতিল করেন ৷’’
বিহার বিধানসভার বিরোধী দলনেতা তেজস্বী জানান, পরীক্ষার প্রশ্নপত্র ফাঁস নিয়ে আন্দোলনরত শিক্ষার্থী ও তরুণদের ওপর দমন-পীড়নের ঘটনায় জনরোষ এতটাই বেড়ে গিয়েছিল যে, বিহার সরকারকে বাধ্য হয়েই ধৃতদের মুক্তি দিতে এবং তাদের বিরুদ্ধে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার করতে বাধ্য হয়েছে ।
বাঁকিপুরকে বিজেপির শক্তঘাঁটি হিসেবে বিবেচনা করা হয় ৷ 1995 সাল থেকে বিজেপি ওই আসনে জিতছে ৷ নিতিন নবীন ও তাঁর বাবা নবীন কিশোর প্রসাদ সিনহা, উভয়ে মিলে এই আসনটি মোট নয়বার জিতেছেন ৷ এই নির্বাচনী এলাকাটি তাঁদের পরিবারের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িত । ফলে নিতিন নবীনের ছেড়ে যাওয়া আসনে তুলনামূলকভাবে কম পরিচিত নীরজ কুমার সিনহাকে প্রার্থী করেছে বিজেপি ৷ ফলে বিজেপির এই সিদ্ধান্ত তাদের জন্য মর্যাদার লড়াইয়ে পরিণত করেছে ।
এবারের লড়াই ত্রিমুখী৷ লড়াইয়ে বিজেপির নীরজ কুমার সিনহা ও আরজেডির রেখা কুমারীর সঙ্গে রয়েছেন জন সুরাজ পার্টির প্রতিষ্ঠাতা প্রশান্ত কিশোর ৷ আর এই ত্রিমুখী লড়াইয়ের জেরে বিজেপি হারবে বলেই মনে করেন তেজস্বী ৷ তিনি বলেন, ‘‘এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এক লড়াই, যাতে বিজেপির পরাজয় নিশ্চিত ।’’
তবে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে, প্রধানমন্ত্রী মোদি পটনা জেলার কাচ্চি দরগাহ এবং বৈশালী জেলার বিদুপুরের মধ্যে 5700 কোটি টাকা ব্যয়ে নির্মিত ছয় লেনের এক্সট্রা-ডোজড কেবল-স্টেড সেতুটির উদ্বোধন করতে পারেন । 9.75 কিলোমিটার দীর্ঘ মূল সেতু ও সংযোগ সড়ক মিলিয়ে এই প্রকল্পের মোট দৈর্ঘ্য 20 কিলোমিটার । বিজেপির এক প্রবীণ নেতা ইটিভি ভারতকে বলেছেন, ‘‘এটি দেশের দীর্ঘতম নদী-সেতু হতে চলেছে । প্রধানমন্ত্রী যে এর উদ্বোধন করবেন, তা নিশ্চিত । তিনি এই প্রস্তাবে সম্মতিও দিয়েছেন । তবে উদ্বোধনের তারিখ এখনও চূড়ান্ত হয়নি ।’’
প্রধানমন্ত্রী মোদীকে নিয়ে তেজস্বীর মন্তব্যের কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন বিজেপি নেতারা ৷ তাঁদের মতে, তেজস্বীর নিজের রাজনৈতিক ভবিষ্যতের দিকেই বরং নজর দেওয়া উচিত । বিজেপি মুখপাত্র তথা প্রাক্তন বিধায়ক প্রেম রঞ্জন প্যাটেল ইটিভি ভারত-কে বলেন, ‘‘তাঁর (তেজস্বী) ভবিষ্যৎদ্রষ্টার ভূমিকা নেওয়ার চেষ্টা করা উচিত নয় । বরং নিজের বিষয়েই তাঁর মনোযোগী হওয়া প্রয়োজন । তিনি কোনও সিরিয়াস বা দায়িত্বশীল রাজনীতিবিদ নন এবং তাঁর কথার কোনও গুরুত্ব নেই ।’’
প্রেম রঞ্জন প্যাটেল আরও বলেন, ‘‘সম্প্রতি বিধানসভার বর্ষাকালীন অধিবেশন শেষ হল, অথচ তিনি একবারও তাতে যোগ দেননি ৷ শোনা যায়, সেই সময় তিনি ইউরোপে ছুটি কাটাচ্ছিলেন । জনগণের বিভিন্ন সমস্যা তুলে ধরার বিষয়ে তাঁর কোনও মাথাব্যথা ছিল না । একইভাবে, বাঁকিপুরে আরজেডি প্রার্থীকে একাই প্রচার চালাতে হয়েছিল৷ কারণ, তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন না ।’’ প্রেম রঞ্জন প্যাটেল বলেন, ‘‘তেজস্বী ভিত্তিহীন মন্তব্য করছেন ৷ কারণ, বাস্তব পরিস্থিতি সম্পর্কে তাঁর কোনও ধারণাই নেই ।’’
অন্যদিকে সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কথা বলার সময় তেজস্বী শনিবার (25 জুলাই) সিওয়ান জেলায় 'বিহার বনধ' চলাকালীন বিক্ষোভের সময় একে-47 থেকে পুলিশের কথিত গুলিবর্ষণের ঘটনার নিন্দা জানান এবং এই বিষয়ে বিচার বিভাগীয় তদন্তের দাবি করেন ।
তেজস্বী সিওয়ানের যে ঘটনার কথা উল্লেখ করছিলেন, সেখানে পুলিশ ছাত্র বিক্ষোভে একে-47 ব্যবহার করে গুলি চালিয়েছিল বলে অভিযোগ রয়েছে । যদিও ওই ঘটনায় কেউ আহত হননি বলে জানা গিয়েছে ৷ তবুও সংশ্লিষ্ট পুলিশ কনস্টেবলকে বরখাস্ত করা হয়েছে । তেজস্বী জানান, বিহারে তাঁর দল সরকার গঠন করলে সেইসব শিক্ষার্থী ও যুবকদের সরকারি চাকরি ও পেনশন দেওয়া হবে, যাঁরা বিজেপি-নেতৃত্বাধীন সরকারের দমন-পীড়ন ও পুলিশের নির্যাতনের শিকার হয়েছেন ৷ এর মধ্যে এফআইআর-এ নাম থাকা এবং গ্রেফতার হওয়াদেরও নাম থাকবে ৷
তেজস্বী আরও দাবি করেন যে, ধৃত শিক্ষার্থীদের মুক্তি এবং তাঁদের বিরুদ্ধে দায়ের করা এফআইআর প্রত্যাহারের নির্দেশ দিয়ে বিহার স্বরাষ্ট্র দফতর যে প্রশাসনিক আদেশ জারি করেছিল, তা এখনও সংশ্লিষ্ট জেলাগুলিতে পৌঁছয়নি ৷ আর সেই কারণেই ধৃতদের মধ্যে কয়েকজনকে এখনও মুক্তি দেওয়া সম্ভব হয়নি ।
তিনি বলেন, ‘‘ছাত্র-বিরোধী ও অকর্মণ্য এনডিএ (ন্যাশনাল ডেমোক্রেটিক অ্যালায়েন্স) সরকার যদি বুধবার সন্ধ্যা 7টার মধ্যে শিক্ষার্থীদের মুক্তি না দেয়, তবে আমরা বৃহস্পতিবার সকালে 'হাল্লা বোল' (জোরালো প্রতিবাদ) আন্দোলন শুরু করব এবং কারাবন্দি শিক্ষার্থীদের মুক্ত করব ।’’
বিহার পুলিশের দেওয়া তথ্য অনুযায়ী, গত সপ্তাহে শুরু হওয়া ছাত্র আন্দোলনের জেরে মোট 355 জনকে গ্রেফতার ও জেলে পাঠানো হয়েছে । এছাড়া, বিক্ষোভের ঘটনায় আটক 33 জন নাবালককে পুলিশ মুক্তি দিয়েছে ।