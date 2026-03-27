ETV Bharat / politics

তৃণমূল চলে গিয়েছে, এবার বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হবে: রীতেশ তিওয়ারি

ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথার মুখোমুখি কাশীপুর-বেলগাছিয়ার বিজেপি প্রার্থী রীতেশ তিওয়ারি৷ সাক্ষাৎ নিয়েছেন মনোজিৎ দাস৷

author img

By ETV Bharat Bangla Team

Published : March 27, 2026 at 9:34 PM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

কলকাতা, 27 মার্চ: কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রের বিজেপি প্রার্থী এবার রীতেশ তিওয়ারি। এলাকার ছেলে রীতেশ বিজেপির পুরনো মুখ। তবে এই কেন্দ্রে কাশীপুর যেমন মিশ্র এলাকা, তেমনই বেলগাছিয়া এলাকায় সংখ্যালঘু ভোটারের আধিক্য রয়েছে৷ কাশীপুরের দিকে আবার অবাঙালি ভোটও রয়েছে৷

2016 সালে তৃণমূল পেয়েছিল 50 শতাংশের কিছু বেশি ভোট। সিপিআইএম পেয়েছিল 32 শতাংশের কিছু বেশি৷ বিজেপি 13 শতাংশের বেশি পেয়েছিল। 2021-এর নির্বাচনে সেখানে তৃণমূল প্রার্থী হন কলকাতার ডেপুটি মেয়র অতীন ঘোষ। তাঁর প্রাপ্ত ভোট ছিল 76 হাজারের বেশি।

বিজেপি তৃতীয় থেকে দ্বিতীয় স্থানে উঠে আসে। প্রাপ্ত ভোট ছিল 41 হাজারের কাছাকাছি। তৃণমূলের জয়ের ব্যবধান ছিল 35 হাজারের বেশি। এইবার বিজেপি ঘরের ছেলে রীতেশ তিওয়ারিকে প্রার্থী করেছে। তিনি ভোট বাড়িয়ে জয় উপহার দিতে পারবেন দলকে?

এই প্রশ্ন-সহ আরও অনেক প্রশ্নের উত্তর রীতেশ তিওয়ারি দিলেন ইটিভি ভারত-এর স্পষ্টকথার মুখোমুখি হয়ে৷

প্রশ্ন: কাশীপুর-বেলগাছিয়ার মতো আসনে বিজেপি আপনাকে প্রার্থী করেছে। আপনি কতটা প্রস্তুত?

উত্তর: আমি 2021-এ নিশ্চিতভাবে এই কেন্দ্র থেকে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করার কথা ভেবেছিলাম। আমি বিজেপির একজন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মী। একজন সর্বক্ষণের রাজনৈতিক কর্মীকে দল প্রার্থী করেছে, লোকজন আছেন, সকলকেই আমি চিনি, এলাকার মানুষজন আমাকে চেনেন। প্রস্তুতি আগে থেকেই ছিল।

প্রশ্ন: আপনি মানুষের দরজায় দরজায় প্রচার শুরু করেছেন৷ সেখানে মানুষের থেকে কী শুনছেন আপনি?

উত্তর: পজেটিভ আর নেগেটিভ দু’টোই আছে। পজিটিভ হল - আমরা সরকারে এলে 45 দিনের মধ্যে ছ’লাখ শূন্যপদে চাকরি দেব। বিজ্ঞপ্তি জারি করে স্বচ্ছতার সঙ্গে নিয়োগ হবে। তৃণমূল 15 বছরে যে পরিমাণ পদ বিলোপ করেছে, সেই পথগুলি আবার তৈরি করা হবে চাকরি দেওয়ার জন্য। তাহলে আগামিদিন যুবক-যুবতীদের চাকরি পেতে সুবিধা হবে।

সরকারি কর্মচারীরা সপ্তম বেতন কমিশন অনুযায়ী টাকা পাচ্ছেন না। আমরা বলছি, সরকারে এলে প্রথম ক্যাবিনেট বৈঠকেই সপ্তম বেতন কমিশনের যে স্ট্যাটাস, সেটা আমরা সুপারিশ করব। ত্রিপুরা থেকে ওড়িশা, সব রাজ্যের কর্মচারীরাই সপ্তম বেতন কমিশনের হারে বেতন পান। বাংলার লোকেরা এখনও পঞ্চম বেতন কমিশনের জামানাতেই আছে। ডিএ-র ঘোষণা করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী৷ কিন্তু সরকারি অর্ডার করলেন না। সুপ্রিম কোর্টে বলেছিলেন, ‘ডিএ দিতে পারব না’৷ কিন্তু খয়রাতি করার টাকা আছে তাদের কাছে।

5 হাজার 700 কোটি টাকার তহবিল তৈরি করা হবে মহিলা উন্নয়নের জন্য। আপনারা দেখেছেন এসএসসি দুর্নীতির পর বহু ছাত্র-ছাত্রীরা আছেন, যাঁদের বয়স পেরিয়ে গেল, কিন্তু চাকরি পেলেন না। তাঁরা যাতে আগামিদিনে আবার চাকরির পরীক্ষায় বসতে পারেন, তাঁদের জন্য আমরা সরকারে এসেই বয়সে পাঁচ বছরের ছাড় দেব। এইগুলো আমাদের জন্য ইতিবাচক।

উল্টোদিকে নেগেটিভ বলতে গোটা সরকার অর্ধেক চোরে ভর্তি। আজ এ জেল যাচ্ছে, তো কাল ও জেল যাচ্ছে। নেতা-মন্ত্রীদের বাড়ি থেকে কোটি কোটি টাকা উদ্ধার হচ্ছে। 15 বছর সরকারে আছে, এই কাশীপুর এলাকা মধ্যেই আরজি কর হাসপাতাল। আরজি কর-কাণ্ডে পতাকা ছাড়া কোনও প্রচার ছাড়া একটা সামাজিক আবেদনে গোটা পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক বাতাবরণ বদলে দিয়েছিল। সেই আরজি করের ঘটনা এই কাশীপুর-বেলগাছিয়া কেন্দ্রে ঘটেছিল। নির্বাচন কমিশনকে গালি দিতে গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী রোজ প্রশংসা করছেন বিনীত গোয়েলের। সেই বিনীত গোয়েল, যিনি পুলিশ কমিশনার থাকাকালীন আরজি কর হাসপাতালে অভয়া-কাণ্ড ঘটে। একটি বাঙালি মেধাবী ছাত্রী ডাক্তার হয়েছিল, তাকে অসময়ে চলে যেতে হল, তার সঙ্গে যে অত্যাচার হয়েছিল বাঙালিরা ভুলতে পারবে?

কাশীপুরের প্রত্যেকটি মানুষের কাছে এটি একটি দগ দগে ঘা। এত তাড়াতাড়ি ভুলবে না। যিনি আমাদের এখানকার বিধায়ক, তিনি আমাদের অতিথি।। তাঁর বাড়িঘর এখানে কিছুই নেই। আমরা পাঁচ বছর যথেষ্ট আদর যত্নে ওকে এখানে রেখেছি। উনি বিধায়ক হিসেবে আরজি করে রোগী কল্যাণ সমিতির সদস্য। কী ভূমিকা ছিল তাঁর আরজিকর আন্দোলনের সময়? আমরা তো জানতে চাইছি৷ এলাকার মানুষও তো জানতে চাইছে। তিনি কোথায় ছিলেন? সম্প্রতি লিফট ভেঙে চল্লিশ বছর একটি যুবক মারা গেল। আমি তাঁর পরিবারের সঙ্গে দেখা করেছি। আপনি বলুন তো ওই ছেলেটি কেন মারা গেল?

বিধায়ক গিয়ে বলছেন, প্রশাসন দায়ী। প্রশাসনটা কার? প্রশাসন তো তৃণমূলের। হাসপাতালের প্রশাসনের উনি একজন অংশ। প্রশাসন দায়ী নয়, উনি দায়ী, ওঁর সরকার দায়ী। সত্যি কথাটা বলছেন না। পজেটিভ নেগেটিভ দু’টোই আছে বাংলার মানুষের মনে আর তৃণমূল নেই। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে মানুষ এই রাজ্যে নিয়ে এসেছিল সিপিআইএমের একাধিপত্যের বিরুদ্ধে গণতন্ত্র ফিরিয়ে আনার জন্য।

আজ আমাদের মেয়েরা স্কুল-কলেজ, কাজের জায়গা, কোথাও সুরক্ষিত নয়। সামান্য স্বচ্ছল পরিবার, তারা কেউ নিজের বাড়ির ছেলে-মেয়েকে এখানে রাখছে না, উচ্চমাধ্যমিক দিয়ে বাইরে পাঠিয়ে দিচ্ছে। দক্ষিণ ভারতে যে সমস্ত ট্রেন ছাড়ে, যে কোনও কম্পার্টমেন্টে উঠে দেখুন, সব বাংলার ছেলে-মেয়েরা। এরা অধিকাংশই চিকিৎসা করাতে যায় বাইরে পড়তে যায়। শিক্ষাক্ষেত্রে সবকটা মাথা জেলে৷ স্বাস্থ্যের এমন বেহাল দশা দক্ষিণ ভারতে যেতে হয় সবাইকে। কেন লোকে তৃণমূলকে ভোট দেবে?

প্রশ্ন: আপনি বিগত পাঁচ বছরের বিধায়ককে অতিথি বলছেন। তিনি কলকাতার ডেপুটি মেয়র। তাঁর উন্নয়নের কর্মকাণ্ডের নিরিখে এই কেন্দ্রে তাঁকে কত নম্বর দেবেন?

উত্তর: উনি সম্পূর্ণ ব্যর্থ। টালা ব্রিজ তৈরি হয়েছে। নিচের লোকেরা এখনও মাথার উপর ছাদ পাননি। উনি বলেছিলেন, বাস স্টপ করে দেব৷ করে দেননি। চিড়িয়ামোড়ে বলেছিলেন উড়ালপুল করব। ফোন করলেই দশ মিনিটের মধ্যে আপনার বাড়িতে অ্যাম্বুলেন্স আসবে। গিয়ে প্রশ্ন করুন, উনি পাঁচ বছর বিধায়ক ছিলেন৷ উনি যদি এলাকাবাসীকে নিজের মনে করতেন৷ তাহলে এগুলো করতেন। আসল কথা তাঁর হৃদয় এখনও পড়ে রয়েছে মানিকতলায়। তাঁর শরীর এখানে আছে। শুধুমাত্র ক্ষমতা ভোগ করার জন্য এখানকার মানুষদের ভোট নিয়েছেন৷ এখানে কিছু করেননি। তাঁর মন মস্তিষ্ক হৃদয়ের শরীর সব তাঁর কেন্দ্রে পড়ে রয়েছে। এরকম অতিথির কী দরকার?

প্রশ্ন: মানুষ যদি সমর্থন জানান, তাহলে রীতেশ তিওয়ারি মানুষের জন্য এই কেন্দ্রে কী করবেন?

উত্তর: এই এলাকার মানুষের সঙ্গে বসে তাঁদের প্রয়োজনীয় কী আছে, সেগুলো জেনে সেগুলি সমাধান করব। আমি এখানে জন্মেছি। কেউ আমায় দাদা ডাকে, কাউকে আমি দাদা ডাকি। কেউ আমায় কাকা ডাকে, কাউকে আমি কাকা ডাকি। কেউ আমার সঙ্গে খেলেছে। কেউ আমার সঙ্গে পড়েছে। আমি উপলব্ধি করতে পারি, এখানকার মানুষদের দুঃখ-কষ্ট। যাঁরা বাইরে থেকে এসেছেন, তাঁদের সবটাই যান্ত্রিক।

প্রশ্ন: আপনি জয় সম্পর্কে কতটা আশাবাদী?

উত্তর: এক হাজার শতাংশ আশাবাদী। এই রাজ্যে তৃণমূল চলে গিয়েছে৷ তৃণমূল বলে কিছু নেই৷ বিজেপির সরকার হবে৷ ডাবল ইঞ্জিনের সরকার হবে। পাশের ওড়িশা মৃতপ্রায় রাজ্য ছিল৷ ত্রিপুরায় কিছু ছিল না। আজ অসমে একদিনের সাতটা ক্যানসার হাসপাতাল উদ্বোধন করছে টাটা গোষ্ঠী। আমাদের কলকাতায় কী আছে? যে টাটাকে তাড়িয়ে দিল সিঙ্গুর থেকে, সেই টাটার হাসপাতালে গিয়ে সবাইকে চিকিৎসা করাতে হয়। আজকে যদি টাটার ওখানে ইন্ডাস্ট্রি হতো, সাইকেলিং প্রসেসে হাজার হাজার ছেলেমেয়েরা চাকরি করতে পারত। কোনও উন্নয়নের কিছু নেই। না আছে রাজ্যে জমি নীতি, সুন্দরবন উন্নয়ন করবে বলেছিল দিঘার উন্নয়ন করবে বলেছিল শুধু উন্নয়ন পর্ষদ বানিয়েছে। টাকা কোথায়? পরিকাঠামো কোথায়?

TAGGED:

BJP
WEST BENGAL ASSEMBLY ELECTION 2026
রীতেশ তিওয়ারি
কাশীপুর বেলগাছিয়া
RITESH TIWARI

Quick Links / Policies

সম্পাদকের পছন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.